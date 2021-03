Lee aquí las disculpas de Cuomo tras acusaciones: “Lo siento de verdad”

NUEVA YORK - Tras las acusaciones contra Cuomo de un presunto abuso verbal y amenazas a un legislador y la investigación federal sobre cómo su administración manejó las muertes en hogares de ancianos durante el COVID-19, ahora, el gobernador enfrenta acusaciones que afirman que fue presuntamente verbal y físicamente inapropiado con dos mujeres de su personal.

Ante esto, el gobernador ha recibido críticas generalizadas por las acusaciones de acoso y por su decisión de decidir quién investiga su presunto comportamiento mientras estaba en el cargo.

El gobernador emitió el domingo en la noche un extenso comunicado en el que aborda directamente la última acusación que se produjo un día antes.

Lea la declaración del gobernador Andrew Cuomo aquí:

"Han surgido preguntas sobre algunas de mis interacciones pasadas con personas en la oficina.

Nunca tuve la intención de ofender a nadie ni causar ningún daño. Paso la mayor parte de mi vida en el trabajo y los compañeros a menudo también son amigos personales.

En el trabajo a veces pienso que estoy siendo lúdico y hago bromas que creo que son divertidas. Si, en algunas ocasiones tomó a la gente del pelo, de lo que pienso es de buena manera. Lo hago en público y en privado. Me han visto hacerlo en reuniones informativas cientos de veces. He hecho bromas a personas sobre sus vidas personales, sus relaciones, sobre casarse o no casarse. No quiero ofender y solo intento agregar algo de ligereza y bromas a lo que es un asunto muy serio.

Ahora entiendo que mis interacciones pueden haber sido insensibles o demasiado personales y que algunos de mis comentarios, dada mi posición, hicieron que otros se sintieran de una manera que nunca pretendí. Reconozco que algunas de las cosas que he dicho se han malinterpretado como un coqueteo no deseado. En la medida en que alguien se sintió de esa manera, realmente lo lamento.

Para ser claros, nunca toqué a nadie de manera inapropiada y nunca insinue proposiciones a nadie y nunca tuve la intención de hacer que nadie se sintiera incómodo, pero estas son acusaciones a las que los neoyorquinos merecen respuestas.

Por eso he solicitado una revisión externa e independiente que analice estas acusaciones.

Por otra parte, mi oficina ha escuchado de manera anecdótica que algunas personas se han acercado a la Sra. Bennett para expresar su disgusto por su presentación. Mi mensaje para cualquiera que haga eso es que ha juzgado mal lo que me importa a mí y a mi administración y debería detenerse ahora, punto".

Escrito por el gobernador Cuomo.