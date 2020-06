De Blasio anuncia fin al confinamiento solitario en Rikers y otras prisiones

La Ciudad de Nueva York planea poner fin al confinamiento solitario en Rikers Island y sus otras cárceles, informó el alcalde Bill de Blasio el lunes.

El mandatario dijo que se prohibirá de inmediato el confinamiento solitario para prisioneros con una serie de condiciones médicas subyacentes. Está previsto que un panel detalle un plan a largo plazo antes de que el confinamiento solitario se derogue por completo.

De Blasio, quien se había opuesto al confinamiento solitario para castigar a los reclusos por mala conducta, hizo el anuncio a solo días de que 17 oficiales de prisiones fueran sometidos a un proceso disciplinario por la muerte de Layleen Polanco, una reclusa transgénero que murió en Rikers el año pasado después de que fuera confinada a solitario contra consejo médico.

“Layleen Polanco no debería haber estado en Rikers para empezar. Layleen Polanco no debería haber estado en confinamiento solitario”, dijo de Blasio en una conferencia de prensa. “Y Dios sabe que ella merece justicia. Su familia merece justicia. La comunidad transgénero merece justicia. Tenemos que corregir lo incorrecto. No podemos traerla de vuelta, pero podemos hacer un cambio para que nadie más pase por tal tragedia".

Las personas que sufren de asma, convulsiones, diabetes, enfermedad cardíaca, enfermedad pulmonar, enfermedad hepática, enfermedad renal o que reciben tratamiento con anticoagulantes no pueden ser colocadas en aislamiento. La orden entra en efecto de inmediato. Los presos que usan sillas de ruedas o andadores o son ciegos o sordos tampoco pueden ser puestos en aislamiento.

En la actualidad, el aislamiento se prohíbe en el caso de las embarazadas, personas con enfermedades mentales graves y menores de 21 años.

"Tenemos que ir más allá, así que demos el siguiente paso: terminemos por completo el confinamiento solitario", dijo de Blasio. "Tenemos mucho que hacer para crear más seguridad para las personas que están encarceladas y para nuestros oficiales de prisiones y empleados por igual, pero sabemos que hay maneras de hacerlo sin una segregación punitiva".

Un panel de cuatro personas integrado por Comisionada de Prisiones, Cynthia Brann; Stanley Richards, vicepresidenta de la Junta de Prisiones; DeAnna Hoskins, presidenta de Just Leadership USA y un representante de la Asociación Benevolente de los Oficiales de Prisiones, tendrá la tarea de trazar un plan para terminar el confinamiento solitario. Su informe debe ser entregado en el otoño.

Polanco, una mujer transgénero de 27 años que tenía epilepsia, fue arrestada en abril de 2019 por dos cargos menores. Sufrió dos ataques en prisión, por ende, los observadores médicos desaconsejaron que fuera puesta en aislamiento. Pero los funcionarios de la cárcel obtuvieron la aprobación de otro personal médico y la aislaron. Horas después fue hallada muerta debido a una convulsión.