¿Cuáles son los mayores desafíos que enfrenta Kathy Hochul como gobernadora de Nueva York?

NUEVA YORK - Con el anuncio de Andrew Cuomo sobre su renuncia como gobernador, Kathy Hochul se convirtió repentinamente en el centro de atención, ya que está lista para convertirse en la próxima líder de Nueva York.

Pero hay una gran cantidad de problemas que le esperan tan pronto como asuma el cargo. El Estado todavía está lidiando con la crisis del COVID-19 mientras la variante delta predomina, particularmente entre las personas no vacunadas. Además, como resultado de la pandemia, el Estado tiene una crisis presupuestaria pendiente en sus manos; y con el número de pasajeros aún bajo, el futuro de la MTA aún está en el aire.

En cuestiones no relacionadas con COVID, el estado aún tiene que resolver cómo se implementará la marihuana legalizada, ya que la ciudad de Nueva York enfrenta un aumento continuo de la violencia con armas de fuego.

Aquí hay un desglose de todo lo que Hochul deberá abordar después de que asuma el cargo el 24 de agosto y se convierta en la primera gobernadora en la historia de Nueva York.

La crisis de la pandemia del COVID-19 continúa

Descarga aquí nuestra aplicación para iOS o Android y recibe todas las alertas sobre noticias de Última Hora y El Tiempo.

La gran mayoría del área triestatal, incluida toda la Ciudad de Nueva York, ahora se considera un área de transmisión de COVID "alta" o "sustancial", según los datos más recientes de los CDC. Solo hay un puñado de condados en todo el estado de Nueva York que incluso hacen parte de la lista de riesgo "moderado", y están ubicados en las áreas más al norte y oeste, lejos de cualquier área metropolitana importante.

Las hospitalizaciones por COVID-19 en todo el estado de Nueva York han vuelto a superar las 1,200, un aumento de casi del 230% solo en el último mes. El Estado informó días consecutivos de peajes de muertes de dos dígitos durante el fin de semana después de una racha prolongada en cifras bajas de un solo dígito, y hubo 17 muertes más por COVID-19 en el estado el lunes, lo que sigue la tendencia.

Los niveles de casos fueron tan bajos como 306 el 25 de junio. Esas cifras vuelven a ser de miles, con más de 3,200 dando positivo el lunes de más de 91,000 (3,54 por ciento). Las hospitalizaciones también aumentaron, con el recuento más reciente por encima de 1.300, después de estabilizarse en alrededor de 350 residentes durante gran parte de julio después de meses de disminución.

A pesar del aumento de casos y muertes, Nueva York aún tiene que emitir un nuevo mandato de mascarilla universal, optando en su lugar por fomentar enfáticamente el uso de mascarillas en áreas de alto riesgo de acuerdo con la guía de los CDC. Hochul tendrá que decidir si y cuándo implementar nuevas políticas estatales con respecto a las máscarillas, particularmente para los estudiantes que regresan a la escuela.

Además de todas las luchas actuales contra el COVID, es probable que la próxima administración todavía tenga que responder algunas preguntas sobre el intento de la administración de Cuomo de ocultar miles de muertes por COVID-19 entre los pacientes de hogares de ancianos.

Batallas sobre el presupuesto estatal

Después de asumir el cargo a fines de agosto, Hochul esencialmente tendrá poco más de cuatro meses para preparar y proponer un presupuesto estatal para la nueva sesión legislativa que comienza en enero.

En el presupuesto estatal más reciente de $ 212 mil millones aprobado en abril, que llegó con una semana de retraso y se produjo cuando Cuomo enfrentaba los primeros llamados a renunciar, la Legislatura de Nueva York votó para aumentar el gasto en miles de millones durante el próximo año en un intento por revitalizar economía del estado duramente golpeada.

Ese plan de gastos incluye $ 29.5 mil millones para escuelas, brinda ayuda a inquilinos y pequeñas empresas, legaliza las apuestas deportivas móviles e implementa un aumento de impuestos para aquellos que ganan más de $ 1 millón al año. También hace que los residentes de la ciudad de Nueva York se encuentren entre los más gravados del país.

Ese presupuesto se produjo cuando el Estado sufrió un déficit de $ 15 mil millones como resultado de la pandemia, según Cuomo. No hay duda de que el Estado todavía está sufriendo financieramente, ya que industrias como el turismo aún no se han recuperado a niveles previos a la pandemia, y el aumento continuo de la variante delta no está ayudando en ese sentido.

Eso significa que el presupuesto para el año fiscal 2023 también se verá muy afectado, pero la forma en que Hochul maneja eso, y determina qué se recorta y qué impuestos podrían aumentar, estará bajo un estricto escrutinio.

Futuro de la MTA en duda

Hace menos de dos semanas, Sarah Feinberg anunció que dejaría su cargo de presidenta interina de NYC Transit, ya que el futuro prometido de la jefe del metro como presidenta de la MTA todavía estaba en el limbo.

La agencia no ha dicho quién la reemplazará ni cuándo. Su renuncia se produjo después de que Cuomo dijera a principios de junio que dividiría el puesto principal de la MTA en dos puestos, presidente y director ejecutivo, y dijo que nombraría a Feinberg presidenta de la agencia.

Pero el Senado estatal rechazó efectivamente la propuesta de Cuomo, y los miembros del Senado y la Asamblea dijeron que estaban preocupados de que la Legislación de Cuomo eliminara la supervisión de la MTA. Si bien la propuesta aún no se ha retirado oficialmente, no está claro si sucederá, especialmente ahora que Cuomo está fuera. La oficina del gobernador dijo en julio que el CEO designado, Janno Lieber, se desempeñaría como presidente interino y CEO a partir del 31 de julio.

Feinberg, Lieber y el presidente de la MTA, Pat Foye, lideraron la MTA a través de desafíos existenciales provocados por la pandemia de coronavirus, que provocó que el número de pasajeros cayera en picado más del 90% en su punto máximo. Ayudaron a asegurar más de $ 14 mil millones en ayuda federal para la MTA mientras buscaba tapar los enormes agujeros presupuestarios provocados por la disminución de la actividad en el metro y los autobuses, y en puentes y túneles.

La autoridad gastó cientos de millones de dólares en limpieza y desinfección de los vagones y estaciones del metro, y cerró el sistema de metro durante la noche para acomodar la limpieza adicional.

El dinero también es un problema para la MTA, que dijo que un aumento de tarifas planificado que se espera para finales de este año se ha retrasado nuevamente hasta al menos 2022.

Legalización de la marihuana

El último día de marzo, Cuomo firmó un proyecto de ley aprobado por la legislatura la noche anterior para legalizar la marihuana recreativa en Nueva York, lo que lo convierte en el estado número 15, junto con el Distrito de Columbia, en legalizar la droga para uso recreativo.

Estimaciones anteriores de la oficina de Cuomo predijeron que los ingresos fiscales anuales de las ventas legales de marihuana podrían generar 350 millones de dólares al año y 60,000 puestos de trabajo para el estado cuando la industria esté completamente establecida.

La legalización de la planta se hizo efectiva de inmediato, pero no se espera que las ventas recreativas legales comiencen hasta dentro de uno o dos años. La carga de regular las ventas ahora ha recaído en Hochul, quien tendrá que intervenir y establecer completamente la Oficina de Manejo de la Marihuana, una agencia independiente que opera con la Autoridad de Licores del estado de Nueva York.

La agencia se encargará de regular el mercado de la marihuana recreativa y los programas de cannabis medicinal existentes. La agencia también será supervisada por una Junta de Control de Marihuana compuesta por cinco miembros: tres designados por el gobernador y uno designado por el Senado estatal y la Asamblea estatal.

Si bien la OCM se estableció bajo la administración de Cuomo, ha habido quejas de que la agencia ha quedado en un segundo plano y no está en condiciones de funcionar como un verdadero regulador. Hochul deberá asegurarse de que la OCM funcione como una entidad gubernamental para proteger a los consumidores y regular las empresas en el mercado emergente.

Aumento de la violencia con armas de fuego

Las tasas de criminalidad han aumentado después de desplomarse durante los primeros meses de la pandemia del coronavirus lo que creó dificultades económicas y ansiedad.

Desde la primavera de 2020, el número de tiroteos aumentó en la Ciudad de Nueva York. Al menos 687 personas resultaron heridas o asesinadas por disparos hasta el 6 de junio. Aunque la cifra no es tan alta como las más de 2,400 personas que recibieron disparos durante el mismo período en 1993, es la cifra más alta en un invierno y principios de primavera desde 2000.

Afortunadamente, la cantidad de asesinatos y tiroteos se redujo en junio y julio en comparación con los niveles de 2020, pero las cifras aún están por encima de las tasas prepandémicas, según las estadísticas del Departamento de Policía de la Ciudad de Nueva York.

En julio, Cuomo emitió la primera Orden Ejecutiva del país que declaró la violencia con armas de fuego en Nueva York como una emergencia por desastre, y anunció la creación de la Oficina de Prevención de la Violencia con Armas. El gobernador también requirió por Orden Ejecutiva que los principales Departamentos de Policía compartieran datos sobre violencia armada con DCJS para compilar estos datos semanalmente, y una nueva Unidad de Interdicción de Tráfico de Armas de la Policía Estatal también fue parte del plan.

El Estado también anunció en julio que invertiría $ 16 millones para financiar programas de capacitación laboral y colocación laboral en las 20 ciudades más afectadas por la violencia armada en un intento por hacerlas más seguras.

Esta iniciativa está dirigida a ayudar a 3,200 jóvenes en Capital Region, Central New York, Finger Lakes, Long Island, Mid-Hudson y Western New York, y se basa en los $ 12 millones que Cuomo anunció el 14 de julio para proporcionar 2,400 empleos a trabajadores jóvenes en la Ciudad de Nueva York, según el Estado. Cuomo también anunció un plan para establecer cientos de trabajos para jóvenes en riesgo en Brooklyn.