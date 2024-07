Tercera ola de calor: se espera el día más caliente en el área de NY antes de posibles tormentas

NUEVA YORK – Ya es el año más caluroso registrado en la Ciudad de Nueva York y las temperaturas seguirán subiendo. Para el martes, se espera otro día de calor peligroso, posiblemente el más caliente, durante la tercera ola de calor de la temporada con temperaturas que el miércoles pueden alcansar e incluso superar los 100 grados.

Según el Servicio Meteorológico Nacional, los índices de calor del martes estarán en los 90 grados superiores en la mayor parte de la región, excepto a lo largo de la costa de Long Island, que se mantendrá en los 90 grados bajos. Sin embargo, algunas partes de Nueva Jersey pueden llegar a los 100.

High heat and humidity will continue today. Heat indices will be in the upper 90s across most of the region, except along the SE coast of LI which will remain in the low 90s. However, portions of NJ may reach the 100s. See our updated briefing below for more information. pic.twitter.com/XBqC601C12