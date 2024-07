Otro día de calor sofocante y posibles tormentas antes de que las temperaturas bajen en el área de Nueva York

NUEVA YORK – El área triestatal sigue con otro día de calor.

El año más caluroso en la historia de la Ciudad de Nueva York, hasta el momento, será más caliente el miércoles, cuando se espera otro día en los 90 grados con una humedad asfixiante que hará que se sienta 10 grados más caliente.

Sin embargo, la buena noticia, es que pronto habrá un descanso de las altas temperaturas gracias a la lluvia.

Las lluvias dispersas comenzarán a llegar el miércoles por la tarde y continuarán hasta la noche y la madrugada del jueves.

Estas tormentas tienen el potencial de ser severas, produciendo ráfagas de viento dañinas y algunas inundaciones menores. Consulte aquí las últimas alertas de tiempo severo para su vecindario.

Another day of heat and humidity is expected today with a threat of scattered severe thunderstorms this afternoon and evening. The primary threat is from damaging wind gusts. If you have outdoor plans, stay weather aware and remember when thunder roars head indoors! pic.twitter.com/MF44iFL5jn