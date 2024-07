Advertencia de calor y próximas posibles tormentas: qué se espera en el área de NY

NUEVA YORK -- El calor extremo sigue azotando nuestra área y el lunes será un día en el que las temperaturas se sentirán hasta en los 100 grados.

El Servicio Meteorológico Nacional emitió una advertencia de calor para el área de la Ciudad de Nueva York desde las 12 p.m. del lunes hasta las 8 p.m. del martes.

.@NWSNewYorkNY Heat Advisory for NYC: 12PM on 7/8 - 8PM on 7/9. Heat indices of 95 - 100 degrees expected. Avoid strenuous outdoor activity. Info: https://t.co/9Jthh11sd5 or https://t.co/oBGvYAYGD9. Multilingual & ASL Link: https://t.co/B50Nv86SzM. pic.twitter.com/VMQr2fbo6q