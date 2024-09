Lo que debes saber Se espera que el alcalde Eric Adams anuncie un nuevo canciller escolar para la ciudad de Nueva York el miércoles; el actual canciller David Banks presentó una carta con sus planes de jubilación para el 1 de diciembre de 2024.

Banks, junto con su hermano, el vicealcalde Phil Banks, y su prometida Sheena Wright, quien también se desempeña como vicealcaldesa, estuvo entre los funcionarios del Ayuntamiento a los que se les incautaron dispositivos como parte de las múltiples investigaciones que giran en torno al Ayuntamiento en las últimas semanas.

Los dispositivos pueden haber sido incautados como parte de una investigación sobre si un tercer hermano de Banks obtuvo contratos de la ciudad. Ni David Banks, ni Phil Banks ni el alcalde Adams han sido acusados ​​de ningún delito.

NUEVA YORK - Se espera que el alcalde Eric Adams anuncie el miércoles un nuevo cancillere escolar en la ciudad de Nueva York para supervisar el distrito público más grande del país, un día después de que se conociera la noticia de que el actual canciller planea jubilarse a fines de año.

Un funcionario de alto rango de la ciudad dice que la vicecanciller Melissa Aviles-Ramos tomará el mando. Se espera que Adams haga el anuncio más tarde ese mismo día. El primer día para Aviles-Ramos, quien anteriormente se desempeñó como jefa de personal de Banks antes de su puesto actual, sería el 1 de enero.

Banks, quien anteriormente había dirigido una red de escuelas para niños, fue nombrado canciller de escuelas en 2022 por Adams. Informó al alcalde el martes que se jubilaría a partir del 31 de diciembre de 2024.

Banks dijo que le había dicho a Adams antes del inicio del año escolar que se jubilaría, y la carta fue presentada el martes.

La noticia del retiro contrasta directamente con lo que el alcalde dijo más temprano ese día, diciendo a los periodistas que no hubo un éxodo masivo de funcionarios de su círculo íntimo.

"Realmente me siento perdido cuando la gente dice 'el nivel de personas que han dejado su administración'. No hay ningún nivel de personas que hayan dejado mi administración", dijo Adams, antes de hacer referencia a las recientes salidas del Comisionado de Salud Ashwin Vasan y el ahora ex Comisionado del Departamento de Policía de Nueva York Edward Caban. "Creo que la transición natural es que la gente diga 'Quiero hacer algo más con mi vida'. No tengo ningún problema con eso. Le digo a mi equipo todo el tiempo que tienen que hacer este trabajo hasta que estén listos para la transición".

Terence Banks, el más joven de los hermanos Banks, fue anteriormente supervisor de nivel medio en el sistema de metro de Nueva York y luego lanzó una firma de consultoría que prometió conectar a las empresas con las partes interesadas clave del gobierno. La firma representó a empresas que buscaban trabajo con agencias de la ciudad, incluidos los departamentos de educación y policía.

No ha habido acusaciones de irregularidades contra David Banks, Phil Banks o Adams, y ninguno ha sido acusado de ningún delito. Adams ha defendido a los hermanos Banks, señalando que su relación con la familia se remonta a la época en que sirvió bajo las órdenes de su padre en el departamento de policía.

Sin embargo, Adams ya no niega que él, o los miembros de su equipo, sean el objetivo de una investigación. Cuando se le preguntó el martes sobre las crecientes preocupaciones de que alguien podría ser acusado tan pronto como esta semana, el alcalde no disuadió esas inquietudes.

"No voy a hacer este reportaje diario, ya lo dije antes", dijo en una conferencia de prensa al responder a una pregunta sobre si sus abogados defensores han hecho un llamado de última hora a los investigadores para evitar cargos, conocido como propuesta de inocencia.

"Mi equipo legal está manejando la estrategia legal para la investigación. Déjenles que se encarguen de su trabajo", dijo el alcalde.