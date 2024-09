Se espera que canciller de Escuelas de NYC, David Banks, se retire a final de año, según fuentes

NUEVA YORK -- Se espera que el canciller de las Escuelas de la Ciudad de Nueva York, David Banks, se retire de su cargo a finales de año, según dieron a conocer fuentes familiarizadas con el asunto a nuestra cadena hermana NBC 4.

Banks, que anteriormente había dirigido una red de escuelas para varones, fue nombrado canciller de Escuelas en 2022 por el alcalde Eric Adams. El martes, le informó al alcalde que se jubilaría a partir del 31 de diciembre de 2024.

Banks le había dicho a Adams antes del inicio del año escolar que se jubilaría, y la carta fue presentada el martes.

La noticia de la jubilación contrastaba directamente con lo que el alcalde había dicho más temprano ese día, al decirles a los periodistas que no hubo un éxodo masivo de funcionarios de su círculo íntimo.

"Realmente me siento perdido cuando la gente dice 'el nivel de personas que han dejado su administración'. No hay ningún nivel de personas que hayan dejado mi administración", dijo Adams, antes de hacer referencia a las salidas del comisionado de Salud Ashwin Vasan y del ahora excomisionado del Departamento de Policía de Nueva York Edward Caban. "Creo que la transición natural es que la gente diga 'quiero hacer algo más con mi vida'. No tengo ningún problema con eso. Le digo a mi equipo todo el tiempo que tienen que hacer este trabajo hasta que estén listos para la transición".

Banks, junto con su hermano, el vicealcalde Phil Banks, y su prometida Sheena Wright, que también es vicealcaldesa, se encontraba entre los funcionarios del Ayuntamiento a los que se les confiscaron dispositivos como parte de las múltiples investigaciones que giran en torno al Ayuntamiento en las últimas semanas.

Los dispositivos pueden haber sido confiscados como parte de una investigación sobre si un tercer hermano de Banks obtuvo contratos municipales.

Terence Banks, que antes era supervisor de nivel medio del sistema de metro de la ciudad de Nueva York, lanzó una empresa de consultoría que prometía conectar a las empresas con las partes interesadas clave del gobierno. La firma representaba a empresas que buscaban trabajo con agencias de la ciudad, incluidos los departamentos de educación y policía.

Según los registros públicos, algunas de esas empresas recibieron millones de dólares en contratos de la ciudad -y en un caso consiguieron una reunión personal con el rector de escuelas- después de contratar a Terrence Banks.

No ha habido acusaciones de irregularidades contra David Banks, Phil Banks o el alcalde Eric Adams, y ninguno ha sido acusado de ningún delito. Adams ha defendido a los hermanos Banks, señalando que su relación con la familia se remonta a la época en que sirvió bajo las órdenes de su padre en el departamento de policía.

Cuando se le preguntó sobre las crecientes preocupaciones de que alguien pudiera ser acusado tan pronto como esta semana, el alcalde no disuadió esas preocupaciones el martes.

"No voy a hacer este informe diario, ya lo dije antes", dijo en la conferencia de prensa del martes. "Mi equipo legal está manejando la estrategia legal para la investigación. Déjenlos que se encarguen de su trabajo".

Los comentarios se produjeron en un momento en que se estaban llevando a cabo seis investigaciones penales federales independientes que involucraban a miembros de la administración de Adams. En esas investigaciones se han incluido preguntas sobre donaciones de campañas extranjeras, mejoras en los viajes, contratos otorgados a amigos y familiares de altos funcionarios y posibles extorsiones por la aplicación de las leyes sobre la vida nocturna.

Esta es una historia en desarrollo, por favor vuelva a visitarla para ver las actualizaciones.