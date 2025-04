¿Estamos en camino a una recesión?

NUEVA YORK -- Las acciones estadounidenses volvieron a caer después de que el presidente Donald Trump amenazara con aumentar sus aranceles el lunes.

La bolsa de valores ha estado volátil, los precios en las tiendas y supermercados se han disparado y los despidos masivos en el gobierno federal han generado temores económicos, hasta el punto de que muchos han comenzado a preocuparse por una posible recesión.

Si bien la palabra "recesión" se ha usado mucho últimamente, pero ¿realmente se avecina una? ¿Qué significa exactamente una recesión y qué significa... para ti?

Esto es lo que necesitas saber sobre el tema:

¿QUÉ ES UNA RECESIÓN?

Según el Fondo Monetario Internacional, una recesión se define como una disminución significativa de la actividad económica que se extiende a toda la economía y dura más de unos pocos meses.

La mayoría de los comentaristas y analistas utilizan, como definición práctica de recesión, dos trimestres consecutivos de caída del producto interno bruto (PIB) real de un país (el valor de todos los bienes y servicios que produce). Si bien una recesión, según esta definición, puede durar más de seis meses, la recuperación puede incluso tardar más, hasta algunos años, según la Tax Foundation.

Una reducción sostenida del producto nacional bruto, un alto desempleo o una caída de los precios de las acciones pueden ser señales de una posible recesión futura.

Las recesiones han ocurrido varias veces en las últimas cuatro décadas: a mediados de los años setenta, principios de los ochenta, principios de los noventa y principios de la década del 2000. Dado que Estados Unidos es la mayor economía del mundo y mantiene fuertes vínculos comerciales y financieros con muchas otras economías del mundo, la mayoría de las recesiones globales ocurren simultáneamente con una recesión estadounidense.

¿QUÉ SIGNIFICA UNA RECESIÓN PARA TI?

Los efectos de una recesión provocan reacciones en cadena negativas, explicó Fidelity.com. Por ejemplo, cuando se avecina una recesión, las personas controlan sus gastos para sentirse más seguras financieramente, pero esto a su vez afecta negativamente a las empresas que suelen apoyar. Esto provoca despidos, lo que obviamente reduce los ingresos que otros tienen para gastar. Debido a un menor gasto en las empresas, el rendimiento de una empresa en el mercado de valores podría verse afectado negativamente. Una caída del mercado de valores podría hacer que más personas sean aún más conservadoras con sus gastos, continuando el ciclo.

Según Fidelity, las recesiones pueden corregirse con el tiempo o ser aliviadas por la intervención gubernamental.

¿ESTAMOS EN RECESIÓN?

No, actualmente no estamos en recesión. Pero el estado actual de la economía ha hecho que muchos sigan de cerca el tema.

¿QUIÉN DETERMINA SI EE.UU. ESTÁ EN RECESIÓN?

Una recesión en Estados Unidos se declara oficial cuando la Oficina Nacional de Investigación Económica (NBER) declara su inicio y, eventualmente, su fin.

¿QUÉ ES UN MERCADO BAJISTA O "BEAR MARKET"?

Toda la inestabilidad ha arrastrado al S&P 500 casi un 20% por debajo de su récord, establecido hace menos de dos meses. Si termina la jornada por debajo de esa marca, sería una caída tan pronunciada que Wall Street le tiene un nombre. Un "mercado bajista" o "bear market" (como es conocido en inglés) se refiere a una recesión que ha superado una caída típica del 10%, que ocurre aproximadamente cada año, y se ha convertido en algo más drástico.

Según la Comisión de Bolsa y Valores de EE.UU., un mercado bajista es un período en el que los precios de las acciones han caído al menos un 20% desde sus máximos recientes y las perspectivas del mercado son pesimistas. Generalmente, esa caída tiene que durar al menos dos meses.

El precio de cierre del S&P 500, un índice que sigue los precios de 500 grandes empresas estadounidenses que cotizan en bolsa, se utiliza para evaluar si el mercado de valores de EE.UU. está en territorio bajista, según la firma multinacional de servicios de inversión Fidelity.

WALL STREET COMIENZA LA SEMANA CON MÁS PÉRDIDAS

Las acciones estadounidenses oscilan este lunes tras una mañana frenética donde los índices se desplomaron, subieron y volvieron a caer, mientras Wall Street difundía un falso rumor sobre los planes del presidente Donald Trump para su guerra comercial.

Tras el inicio de las operaciones, el S&P 500 se desplomó rápidamente un 4.7% tras caídas aún peores en los mercados financieros a nivel mundial, ante la preocupación de que los aranceles de Trump pudieran socavar la economía global. Pero de repente, lo borró todo y se disparó hasta una ganancia del 3.4%, lo que habría sido su mejor día en años. Casi con la misma rapidez, el índice que se encuentra en el corazón de las cuentas 401(k) de muchos inversores cedió esa pérdida y se mantuvo prácticamente sin cambios al mediodía.

Otros índices bursátiles estadounidenses también se desplomaron en una jornada sorprendente. El Promedio Industrial Dow Jones pasó de una pérdida de 1700 puntos a un salto de casi 900 antes de cerrar con una pérdida de 272 puntos, o un 0.7%, a las 11 a.m., hora del este. El Nasdaq Composite subió un 0.7%.

Las oscilaciones sacudieron el mercado, ya que una cuenta de la Casa Blanca en X afirmó que el rumor que circulaba sobre que Trump estaba considerando una pausa de 90 días en sus aranceles era "noticia falsa". Los movimientos intensos y repentinos muestran la gran presión que los mercados financieros están ejerciendo para ver renacer la esperanza de que Trump flexibilice sus estrictos aranceles, lo que, según los economistas, aumenta el riesgo de una recesión global.

¿UN MERCADO BAJISTA SIGNIFICA QUE HAY UNA RECESIÓN EN EL FUTURO?

¿Un mercado bajista significa que habrá una recesión en el futuro? No necesariamente, pero quizás. Aunque la gente pueda creer que un mercado bajista significa que habrá una recesión en el futuro, ambas no necesariamente van de la mano. Según Fidelity, una cuarta parte de los mercados bajistas no han terminado en una recesión.

Una recesión se define típicamente por dos trimestres consecutivos de caída de la actividad económica, específicamente una disminución del producto interno bruto (PIB) ajustado a la inflación de un país, según el Fondo Monetario Internacional. El PIB es definido como el valor de todos los bienes y servicios que produce un país. Es importante señalar que los períodos muy cortos de caída no se consideran recesiones.

