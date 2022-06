NYC lanza guía para explorar los rincones de Manhattan: aquí los detalles

La Ciudad de Nueva York busca que los neoyorquinos exploren la ciudad como locales a través de una campaña organizada por la organización oficial de promoción de turismo, NYC & Company, que por medio de guías resalta los mejores lugares de cada condado.

La iniciativa lleva por nombre ‘Get Local NYC’, o su equivalente en español “Vuélvete neoyorquino”, y en meses anteriores compartió la guía para explorar Brooklyn y El Bronx.

Descarga aquí nuestra aplicación para iOS o Android y recibe todas las alertas sobre noticias de Última Hora y El Tiempo.

En esta ocasión le toca el turno a Manhattan, el condado con las atracciones famosas como el Empire State, Times Square y Central Park. Este condado dispone de muchas más atracciones de las que cualquier lista de las diez mejores podría contener, desde museos, restaurantes y mucho más.

"Manhattan es un destino único en su tipo, en el que lo antiguo se fusiona con lo nuevo, como en ningún otro lugar del mundo", dijo María Torres-Springer, delgada de la alcaldía para el Desarrollo Económico y Laboral de la Ciudad de Nueva York. "Tanto los neoyorquinos como los visitantes pueden explorar Manhattan una y otra vez y continuar descubriendo experiencias multiculturales, novedosas y únicas. Desde nuestras valiosas pequeñas empresas hasta nuestras emblemáticas atracciones, e inigualables escenas artísticas y gastronómicas, ciertamente, hay algo para todos en este condado de infinitas posibilidades".

Aquí te compartimos las mejores atracciones en Manhattan según la Ciudad de Nueva York:

En 1624, los marinos holandeses establecieron un puesto comercial en el extremo sur de lo que los nativos lenape llamaban Manahatta. Dos años después se fundó la colonia de Nueva Ámsterdam. En 1664, los británicos tomaron el control y la rebautizaron como Nueva York. En la actualidad, el barrio más antiguo de la ciudad es un centro mundial de finanzas, repleto de lugares históricos y atracciones contemporáneas.

Battery Park: El parque se extiende por el paseo marítimo en el extremo sur de Manhattan, ofrece una impresionante vista del puerto de Nueva York. Da una vuelta en el SeaGlass Carousel y luego ve por los paseos en bote. El ferry de Staten Island es gratuito y ofrece un vistazo a la Estatua de la Libertad y Ellis Island mientras cruza el puerto. Para visitar Liberty Island, donde se encuentra la estatua, y Ellis Island, donde se ubica el Museo Nacional de Inmigración, debes comprar un tiquete en Statue City Cruises. (El mismo barco se detiene en ambos sitios).

El parque se extiende por el paseo marítimo en el extremo sur de Manhattan, ofrece una impresionante vista del puerto de Nueva York. Da una vuelta en el y luego ve por los paseos en bote. es gratuito y ofrece un vistazo a la mientras cruza el puerto. Para visitar Liberty Island, donde se encuentra la estatua, y Ellis Island, donde se ubica el Museo Nacional de Inmigración, debes comprar un tiquete en Statue City Cruises. (El mismo barco se detiene en ambos sitios). También hay un ferry que se dirige a Governors Island : Esta isla fue una base militar y una instalación de la Guardia Costera durante más de 200 años. Hoy es un parque único y bellamente adornado con jardines y una arboleda de hamacas, un tobogán de 57 pies de largo, alquiler de bicicletas, sitios históricos, instalaciones de arte, eventos, actuaciones, las colinas y una inigualable vista del puerto de Nueva York y del Bajo Manhattan. Las nuevas atracciones en Governors Island incluyen el Open Orchard, un huerto maravilloso lleno de frutas tradicionales, con múltiples variedades injertadas en árboles individuales para que cada árbol pueda producir diferentes frutas, así como el QC NY Spa, un nuevo spa completamente inmersivo que proviene de Italia.

: Esta isla fue una base militar y una instalación de la Guardia Costera durante más de 200 años. Hoy es un parque único y bellamente adornado con jardines y una arboleda de hamacas, un tobogán de 57 pies de largo, alquiler de bicicletas, sitios históricos, instalaciones de arte, eventos, actuaciones, las colinas y una inigualable vista del puerto de Nueva York y del Bajo Manhattan. Las nuevas atracciones en Governors Island incluyen el Open Orchard, un huerto maravilloso lleno de frutas tradicionales, con múltiples variedades injertadas en árboles individuales para que cada árbol pueda producir diferentes frutas, así como el QC NY Spa, un nuevo spa completamente inmersivo que proviene de Italia. Otros sitios incluyen el Museo de la Herencia Judía , el Museo Nacional de los Nativos Americanos y la taberna - museo Fraunces, donde el general George Washington se despidió de sus tropas después de que los británicos abandonaran Nueva York en 1783. Encontrarás la famosa estatua del toro de carga en Broadway, cerca de Morris Street, y la estatua de la Fearless Girl (Niña sin Miedo) en Broad Street, cerca de Wall Street, frente a la Bolsa de Valores de Nueva York. El Federal Hall, en el 26 Wall Street, es una reconstrucción de 1842 del edificio donde George Washington fue juramentado como el primer presidente de la nación.

, el y la - museo Fraunces, donde el general George Washington se despidió de sus tropas después de que los británicos abandonaran Nueva York en 1783. Encontrarás la famosa cerca de Morris Street, y (Niña sin Miedo) en Broad Street, cerca de Wall Street, frente a la Bolsa de Valores de Nueva York. en el 26 Wall Street, es una reconstrucción de 1842 del edificio donde George Washington fue juramentado como el primer presidente de la nación. Dirígete hacia el norte y el oeste hasta Trinity Church , cerca de Wall Street y Broadway, para ver la estatua de Alexander Hamilton. Los restos de Hamilton, su esposa Eliza y su hermana Angélica yacen en el cementerio de la iglesia.

, cerca de Wall Street y Broadway, para ver la estatua de Alexander Hamilton. Los restos de Hamilton, su esposa Eliza y su hermana Angélica yacen en el cementerio de la iglesia. Muy cerca se encuentra el complejo del World Trade Center : Dirígete al One World Observatory en el piso 102 del One World Trade para disfrutar de una vista panorámica de la ciudad. Luego pasa un tiempo en el monumento 9/11 Memorial, que rinde homenaje a las casi 3,000 personas que perecieron en los ataques del 11 de septiembre del 2001. Dos piscinas reflectantes ocupan las huellas de las torres gemelas que fueron destruidas ese día. Los brocales de bronce alrededor de las piscinas llevan los nombres de quienes murieron en la tragedia. En medio de los muchos árboles del monumento, asegúrate de buscar el árbol sobreviviente. Se cultivó a partir de un cabo de 8 pies encontrado en los restos de los edificios.

: Dirígete al en el piso 102 del One World Trade para disfrutar de una vista panorámica de la ciudad. Luego pasa un tiempo en el que rinde homenaje a las casi 3,000 personas que perecieron en los ataques del 11 de septiembre del 2001. Dos piscinas reflectantes ocupan las huellas de las torres gemelas que fueron destruidas ese día. Los brocales de bronce alrededor de las piscinas llevan los nombres de quienes murieron en la tragedia. En medio de los muchos árboles del monumento, asegúrate de buscar el árbol sobreviviente. Se cultivó a partir de un cabo de 8 pies encontrado en los restos de los edificios. El 9/11 Memorial & Museum (180 Greenwich Street) cuenta la historia de la construcción, destrucción y reconstrucción del World Trade Center a través de fotografías, videos y artefactos. Una pared de cuadrados azules, que simbolizan el color del cielo el 11 de septiembre, lleva esta cita de Virgilio: "Ningún día te borrará de la memoria del tiempo".

cuenta la historia de la construcción, destrucción y reconstrucción del World Trade Center a través de fotografías, videos y artefactos. Una pared de cuadrados azules, que simbolizan el color del cielo el 11 de septiembre, lleva esta cita de Virgilio: "Ningún día te borrará de la memoria del tiempo". El complejo World Trade Center también incluye el Oculus, una estructura contemporánea diseñada por el famoso arquitecto español Santiago Calatrava. Camina por la explanada o dirígete a la superficie a Brookfield Place , que también tiene un gran espacio de comidas llamado Hudson Eats . Al otro lado está Le District, un restaurante y mercado francés con mesas frente al río Hudson. Un puesto aislado del emporio de comida italiana Eataly se encuentra en Four World Trade.

una estructura contemporánea diseñada por el famoso arquitecto español Santiago Calatrava. Camina por la explanada o dirígete a la superficie a , que también tiene un gran espacio de comidas llamado . Al otro lado está Le District, un restaurante y mercado francés con mesas frente al río Hudson. Un puesto aislado del emporio de comida italiana Eataly se encuentra en Four World Trade. El distrito de Seaport está situado en el lado del East River del Bajo Manhattan. Entre sus atracciones se encuentran el museo South Street Seaport, dos barcos históricos, bares y restaurantes, una serie de conciertos de verano en la azotea del muelle 17 y una variedad de cruceros turísticos que parten desde los muelles cercanos.

está situado en el lado del East River del Bajo Manhattan. Entre sus atracciones se encuentran el dos barcos históricos, bares y restaurantes, una serie de conciertos de verano en la azotea del muelle 17 y una variedad de cruceros turísticos que parten desde los muelles cercanos. El City Hall y el City Hall Park se encuentran aquí, frente a la entrada del Puente de Brooklyn. A dos manzanas al norte, en el 290 de Broadway, se encuentra el Monumento Nacional African Burial Ground, un cementerio de africanos libres y esclavizados que data de 1630.

EL BARRIO CHINO Y LA PEQUEÑA ITALIA DE NYC (CHINATOWN Y LITTLE ITALY)

Toma el tren R hasta Canal Street y dirígete a Mott Street. Este es el centro de Chinatown, que ofrece tiendas de recuerdos, vendedores ambulantes y una gran variedad de restaurantes. Prueba una tarta de huevo en Golden Steamer, comida de mar en Ping's, dim sum en Nom Wah Tea Parlour o la especialidad de la casa en Peking Duck House. Para ir de compras, visita Ting's Gift Shop, Yunhong Chopsticks y el Ten Ren Tea.

Justo al oeste de Mott Street se encuentra Columbus Park, donde hoy en día los visitantes pueden ver a los neoyorquinos jugando al ping-pong o haciendo tai chi. Pero en el siglo XIX, este era el corazón de Five Points, como se muestra en la película Gangs of New York. La Iglesia de la Transfiguración (29 Mott) sirvió a los católicos irlandeses en 1850, seguidos por los italianos, luego los católicos cantoneses y luego los fujianeses.

Busca una estatua de Confucio cerca de Division Street y Bowery, y una estatua de Lin Ze Xu, quien luchó contra el tráfico de opio en Gran Bretaña en el siglo XIX, en Chatham Square. Aprende sobre la historia de la vida de Buda en una serie de paneles dentro del Templo Budista Mayahana, en la 133 Canal St.

Justo al norte de Chinatown se encuentra Little Italy. Date un gusto y prueba la pizza en Rubirosa, compra productos importados en Di Palo's Fine Foods y procura guardar espacio para el postre de Ferrara Bakery, que abrió sus puertas en 1892 y aún sirve algunos de los mejores helados, capuchino y cannoli del mundo. La Fiesta de San Gennaro se apodera del barrio durante 10 días a mediados de septiembre de cada año.

TRIBECA Y SOHO

Elegante, glamuroso y artístico: así es el ambiente en Tribeca (un acrónimo de "triángulo debajo de Canal Street") y SoHo (al sur de Houston Street).

Elije entre las tiendas de lujo de SoHo, incluidas la Alexander Wang, Balenciaga, Chanel, Céline, Burberry, Prada y Rag & Bone. Para compras más asequibles, dirígete a Broadway.

Para los amantes de las artes, echa un vistazo a The Earth Room, una escultura interior de tierra en la 141 Wooster Street, y la Louis K. Meisel Gallery (en la 141 Prince Street), que apareció en la serie Sex and the City. Ve y disfruta de una obra en The Public Theatre (ahí es donde se estrenó "Hamilton") o programa una visita para el Festival de Cine de Tribeca, que se lleva a cabo cada junio.

Otros lugares notables incluyen el parque infantil y el campo de minigolf en el Pier 25; la estación de bomberos que aparece en la película Ghostbusters o “Cazafantasmas” (14 N. Moore St.), y la torre “Jenga” (56 Leonard St.), una maravilla arquitectónica de pilas irregulares. Lombardi’s (32 Spring St.) afirma ser el lugar de nacimiento de la pizza, mientras que el “cronut” nació en Dominique Ansel Bakery (189 Spring St.). En Tribeca, Locanda Verde, Frenchette, Tiny's and the Bar Upstairs, y Walker's se encuentran entre la amplia gama de establecimientos para la gastronomía y bebidas del vecindario.

Atrás quedaron los carritos de mano de los inmigrantes de principios del siglo XX, así como los grafitis y las huelgas de renta de finales del siglo XX. Incluso el legendario club de punk rock CBGB es solo un recuerdo. Sin embargo, todavía hay muchas maneras de experimentar la diversidad, la creatividad y el espíritu bohemio del Lower East Side.

Los lugares culturales incluyen el Nuyorican Poets Café (236 E. 3rd St.), donde puedes disfrutar de recitales de poesía, lecturas, obras de teatro, talleres, salsa, jazz y mucho más; el Club de Teatro Experimental La MaMa (66 E. 4th St.); el New Museum (235 Bowery) de arte contemporáneo, y el Tenement Museum en el Lower East Side para una inmersión inolvidable en la historia de los inmigrantes del vecindario.

Pasa el rato con los locales en Tompkins Square Park, luego dirígete a St. Mark's Place, donde encontrarás refrigerios coreanos y una tienda de K-pop en Oh K-Dog, libros usados ​​en East Village Books, moda punk en Search & Destroy, y auténtica comida japonesa en Kenka.

Los salones de tatuajes incluyen Daredevil Tattoo, East Side Ink y Bang Bang. Para ropa vintage, echa un vistazo a L Train Vintage, Ritual Vintage, Buffalo Exchange, el legendario Trash & Vaudeville, Jane's Exchange para ropa infantil y de maternidad, y Pilgrim New York para ropa vintage de diseñador.

Los restaurantes clásicos incluyen Katz's Delicatessen, 205 E. Houston St., conocido por sus enormes sándwiches de pastrami y la escena "Tomaré lo que ella está tomando" de la película When Harry Met Sally ("Cuando Harry conoció a Sally"); y Veselka (144 Second Ave.), que sirve abundante comida ucraniana como pierogi y borscht, desde la década de 1950. Los nuevos favoritos de los amantes de la gastronomía incluyen Souvlaki GR, Spicy Village, Bun Hut y Sidney's Five, mientras que los bares populares van desde Garfunkel's Speakeasy y Attaboy hasta McSorley's Old Ale House, un legendario bar irlandés famoso por negarse a permitir el ingreso de mujeres hasta 1970.

Para llegar al corazón de Greenwich Village, sube al tren A, B, C, D, E, F o M hasta la estación West 4th Street. Da una vuelta hacia el este hasta Washington Square Park, enmarcado por un gran arco de mármol. Aquí los visitantes encontrarán estudiantes de la cercana Universidad de Nueva York, músicos urbanos, patinadores, hippies y hipsters. Viaja hacia el oeste hasta Christopher Park y el Monumento Nacional Stonewall. Aquí es donde comenzó el movimiento por los derechos de la comunidad LGBTQ+ en 1969, cuando los promotores de esta comunidad lucharon contra una redada policial en el pub Stonewall Inn.

Han pasado seis décadas desde que Bob Dylan y otros cantantes folk encontraron la fama en The Village, pero el vecindario sigue siendo un gran lugar para escuchar música en vivo con clubes como Cafe Wha?, The Bitter End, el Village Vanguard y el Blue Note. El Marie's Crisis Cafe es un animado piano bar, y The Cherry Lane que presenta teatro en vivo.

Otros lugares destacados incluyen el tranquilo jardín de The Church of St. Luke in the Fields (487 Hudson St.); White Horse Tavern (567 Hudson), donde los clientes habituales incluían a Jack Kerouac y Dylan Thomas, y el 75½ Bedford St., uno de los edificios más angostos de Nueva York con menos de 10 pies de ancho, donde la poetisa Edna St. Vincent Millay vivió. Mucha gente se aventura al West Village para ver las tomas exteriores de los programas de televisión Sex and the City y Friends. Los recorridos completos de lugares de cine y televisión en la Ciudad de Nueva York están disponibles a través de On Location Tours.

Justo al norte de West Village se encuentra el Meatpacking District. Aquí, el Museo Whitney de Arte Americano (99 Gansevoort Street y 10th Avenue) ofrece una impresionante vista desde sus terrazas al aire libre y una colección de arte que incluye obras de Andy Warhol, Georgia O'Keeffe, Joseph Stella, Jasper Johns y Alexander Calder.

Muy cerca se encuentra la entrada a High Line, un parque lineal construido sobre una línea ferroviaria de carga elevada a 30 pies sobre el nivel de la calle. Sus paisajes, instalaciones de arte, características históricas y vista del panorama, en constante cambio, lo han convertido en una de las atracciones más populares de la Ciudad de Nueva York. High Line corre aproximadamente una milla al norte hasta la 34th Street.

Cerca de la 13th Street, en el Pier 55, hay un oasis urbano nuevo y único llamado Little Island, parte del parque Hudson River.

El Union Square Park alberga un animado mercado verde, al aire libre, que abre los lunes, miércoles, viernes y sábados. Los minoristas del área incluyen Fishs Eddy con artículos para el hogar, el ABC Carpet & Home y mucho más.

El emblemático Flatiron Building triangular se encuentra en la 175 Fifth Ave. El cercano Madison Square Park ofrece instalaciones de arte, paisajismo y la ubicación original de Shake Shack. El área también alberga dos museos muy diferentes: el Museo del Sexo, en la Quinta Avenida y la calle 27, y el Museo Nacional de Matemáticas, en la 11 E. 26th St. Fotografiska NYC es un museo de fotografía en el área que vale la pena visitar.

Murray Hill es un vecindario residencial que comienza en East 20s, sin embargo, un tramo de Lexington Avenue desde las calles 25 a 30 se llama Curry Hill gracias a su grupo de restaurantes del sur de Asia, incluidos Kailash Parbat, 99 Lexington y Dhaba, en la 108 Lexington. Kalustyan's, en la 123 Lexington, es un emporio de especias y comidas étnicas.

Chelsea aloja unas 200 galerías de arte, docenas de cafés, bares y restaurantes, y lugares únicos para ir de compras, cultura y simplemente diversión. Aquí se encuentra la famosa Galería David Zwirner (525 W. 19th St.); el Museo de Arte Rubin (150 W. 17th St.), dedicado a la cultura del Himalaya; y el McKittrick Hotel, donde puedes tomar una copa en el Gallow Green, el bar del jardín de la azotea; más tarde puedes sumergirte en Sleep No More, una interpretación participativa, estilo noir-ish, de "Macbeth". Los Chelsea Piers tienen de todo, desde patinaje sobre hielo hasta una pista de bolos; el Chelsea Market es un salón de comidas global bajo techo; el Chelsea Flea es un mercado de antigüedades y artículos particulares. Prueba la comida palestina en Qanoon y las hamburguesas en el peculiar Trailer Park Lounge.

HUDSON YARDS Y HELL’S KITCHEN

Hudson Yards es un vecindario relativamente nuevo en West 30s, a lo largo del río Hudson. Entre sus atracciones se incluyen The Shed, un lugar de arte; el Mercado Little Spain, con puestos de comida y un restaurante del chef José Andrés, y The Edge, una plataforma de observación con piso y paredes de vidrio de 100 pisos sobre el nivel de la calle.

Manhattan West es un desarrollo en el área, abierto recientemente, que incluye espacios para oficinas, tiendas, restaurantes y alojamiento en hoteles.

Hell's Kitchen incluye el Javits Center, en la calle 34 y la avenida 11; el Intrepid Sea, Air & Space Museum, en el muelle 86 cerca de la calle 46, y el punto de embarque de los cruceros turísticos Circle Line, en la calle 43 y la avenida 12. Hell's Kitchen también ofrece una vida nocturna LGBTQ+ que incluye el club de varios niveles The Q NYC.

El Empire State Building, Times Square, Macy's, la Grand Central y el Rockefeller Center: todos se encuentran entre las atracciones más emblemáticas de Nueva York, y todos están en Midtown Manhattan.

El Empire State Building, en la 34th Street y Fifth Avenue, es uno de los monumentos más reconocidos del mundo. Contemplar la vista de la ciudad desde el observatorio al aire libre, en el piso 86, sigue siendo una de las experiencias más emocionantes de la ciudad, y ahora mejor, ya que la experiencia completa del observatorio se reinventó recientemente.

Macy's, la tienda por departamentos más grande de los Estados Unidos, ancla el distrito comercial de la 34th Street. Unas cuadras al oeste se encuentran Penn Station, el Moynihan Train Hall y el Madison Square Garden, donde juegan los New York Knicks y los New York Rangers. En Broadway y la 32nd Street se encuentra Korea Way, conocido por sus restaurantes coreanos y bares de karaoke.

Times Square está en Broadway y la 42nd Street. La noche aquí es tan brillante como el día, gracias a las enormes y coloridas vallas publicitarias digitales allí dispuestas.

El cercano distrito de los teatros se extiende desde la calle 40 hasta la 54, con algo para todos, desde musicales de Disney hasta dramas clásicos y obras de vanguardia. Busca las ofertas en la aplicación TodayTix, investiga sobre los boletos de lotería y de venta apurada, y pasa por el stand de TKTS en la 47th Street y Broadway para obtener descuentos el mismo día (mientras estés allí, toma una selfie en los escalones estilo grada de vidrio rojo). Entre los muchos lugares del vecindario para beber y cenar se encuentran el bar giratorio en la azotea del hotel Marriott Marquis y los restaurantes clásicos como el Joe Allen, Sardi's, Chez Josephine y Carmine's. Y no te olvides de la Drama Book Shop, 266 W. 39th St., que ofrece guiones y otros trabajos relacionados con el teatro.

Dirígete al este de Times Square por la calle 42 hasta Bryant Park, un encantador oasis urbano en la 42 y la Sexta Avenida, con un carrusel, una pista de patinaje, juegos y actividades gratuitas. La sede principal de la Biblioteca Pública de Nueva York se encuentra en un emblemático edificio de Beaux Arts en la Quinta Avenida y la calle 42, custodiado por leones de piedra llamados Patience y Fortitude. Entra al edificio para ver la Sala de Lectura Principal Rose, con sus lámparas de araña de pastel de bodas y el mural del cielo en el techo, y no dejes de visitar la exposición permanente de los tesoros de la biblioteca.

Siguiendo hacia el este, por la calle 42, llegarás a Grand Central Terminal, otro hito de las bellas artes. Entra y aprecia las relucientes lámparas de araña, los suelos de mármol, los arcos de azulejos, las ornamentadas escaleras, las ventanas estilo catedral, el reloj de cuatro caras y el famoso techo que representa las constelaciones del zodiaco en un cielo nocturno. Encuentra la galería de los susurros, donde los visitantes pueden presionar su cara en una esquina, susurrar algo, y que ese susurro sea escuchado por alguien en una esquina al otro lado.

El edificio Chrysler se encuentra en la calle 42 y la avenida Lexington, no obstante, su preciosa y reluciente aguja con forma de arco puede verse desde muchos puntos de la ciudad. Más al este, las Naciones Unidas se encuentran en la calle 42 y la Primera Avenida. Su elegante edificio de la Secretaría, conocido por su notable fachada de cristal, es un icono de la arquitectura modernista. Hay visitas guiadas a la ONU en varios idiomas.

El rascacielos más novedoso de la zona, One Vanderbilt, recientemente inaugurado, incluye la experiencia artística inmersiva SUMMIT One Vanderbilt, y del mismo modo, incorpora la plataforma de observación más nueva de la Ciudad de Nueva York.

El Rockefeller Center se extiende desde la calle 48 hasta la 51, entre las avenidas Quinta y Sexta. Es la sede de una impresionante colección de rascacielos art decó, las esculturas de Prometeo y Atlas, el observatorio Top of the Rock, el Rainbow Room, la pista de patinaje que actualmente se ha habilitado durante los meses de primavera, verano y otoño, y, por supuesto, en diciembre, el famoso árbol de Navidad. El Museo de Arte Moderno se encuentra a dos manzanas, en la calle 53. La colección permanente del MoMA, que es sencillamente asombrosa, presenta una obra maestra tras otra, como la Starry Night (La noche estrellada) de Van Gogh, los Water Lilies (Lirios de agua) de Monet, el Christina’s World (El mundo de Christina) de Wyeth y muchas otras obras de fama mundial.

La imponente Catedral de San Patricio se encuentra al otro lado de la Quinta Avenida, frente al Rockefeller Center. Subiendo por la Quinta hacia Central Park los visitantes encontrarán tiendas de lujo como Saks Fifth Avenue, Bergdorf Goodman y Cartier, junto con el American Girl Place, el cubo de cristal de Apple Store y el Hotel Plaza, donde los turistas y locales pueden tomar el té en el Palm Court o hacerse un selfie con un retrato de Eloise, la niña de la famosa serie de libros infantiles.

EL PARQUE CENTRAL O CENTRAL PARK

Central Park comienza en la calle 59 y se extiende de este a oeste desde la Quinta a la Octava avenida y al norte hasta la calle 110. Es un hermoso y encantador oasis en medio de Manhattan, con senderos sinuosos, estanques y puentes, árboles y rocas, jardines y campos. Entre sus atracciones se encuentran el zoológico, el carrusel, una pista de patinaje, el Conservatory Garden y el Castillo de Belvedere. Se puede recorrer en bicicleta o en coche de caballos; se puede alquilar un bote de remos o navegar en una embarcación modelo.

Central Park también es conocido por sus estatuas, como la de Balto, el perro de trineo que llevó medicinas para frenar una epidemia en Alaska; el monumento a las pioneras de los derechos de la mujer, que representa a las sufragistas Susan B. Anthony, Elizabeth Cady Stanton y Sojourner Truth; y la escultura de Alicia en el País de las Maravillas, con el Conejo Blanco, el Gato de Cheshire, el Lirón y el Sombrerero Loco.

Strawberry Fields, cerca de la calle 72 y Central Park West, honra a John Lennon, quien vivía en el cercano edificio Dakota. Fue asesinado en la calle, en 1980, por un fanático enajenado mental.

Columbus Circle se encuentra junto a la entrada del parque por la calle 59, en el lado oeste. Al otro lado de la calle hay un centro comercial de lujo llamado The Shops at Columbus Circle. En su interior encontrarás a Adán y Eva, dos esculturas rellenitas y desnudas de 3 metros de altura, obras del colombiano Fernando Botero.

EL UPPER WEST SIDE

El Upper West Side está al oeste de Central Park. Las atracciones incluyen la Catedral de San Juan el Divino, la Tumba del General Grant, el Riverside Park, el Teatro Beacon, la Sociedad Histórica de Nueva York y el Lincoln Center, sede del Ballet de la Ciudad de Nueva York, la Filarmónica de Nueva York, la Ópera Metropolitana, y muchas otras entidades relacionadas con las artes.

El Museo Americano de Historia Natural, en la 81st Street y Central Park West, alberga una enorme colección de especímenes y artefactos. Los tesoros incluyen el dinosaurio T. rex, la Gran Ballena Azul y el esqueleto de Lucy, uno de los primeros homínidos o primates bípedos. El próximo invierno, el Museo inaugurará el Centro Richard Gilder para la Ciencia, la Educación y la Innovación. Este importante y novedoso espacio incluirá una biblioteca de investigación y un centro de aprendizaje, un insectario, una exhibición permanente de mariposas, un teatro y mucho más.

El Upper West Side también es un gran lugar para empaparse del ambiente local. Obtén un bagel de Absolute Bagels o de Barney Greengrass. Disfruta de una cena elegante en Per Se. Date un gusto y toma un té con el tema de Alicia en el país de las maravillas en Alice's Tea Cup. Compra comestibles gourmet en Zabar's, y no dejes de tomar una copa en el bar de la azotea del Empire Hotel.

EL UPPER EAST SIDE

Para una relajante experiencia, dirígete al Upper East Side para ir de compras de lujo y visitar los museos. La emblemática tienda Bloomingdale's está en la calle 59 y Lexington, mientras que Madison Avenue alberga una serie de tiendas de alta gama como Bottega Veneta Maison, Céline, Dolce & Gabbana, Hermès, Missoni, Tom Ford y Ralph Lauren.

La Quinta Avenida, al norte de la calle 80, recibe el nombre de la Milla de los Museos, e incluye la Neue Galerie (arte alemán y austriaco), el Museo Judío, el Museo del Barrio (arte latino), el Cooper Hewitt, el Museo Smithsonian de Diseño, y el Guggenheim Museum, famoso por su edificio en espiral diseñado por Frank Lloyd Wright. El museo más visitado de todos es el Museo Metropolitano de Arte, que alberga una enorme colección de todo el mundo y de toda la historia, incluyendo momias egipcias, pinturas renacentistas, artefactos griegos y romanos, y el Instituto del Traje o Costume Institute.

Otros lugares notables del Upper East Side incluyen la mansión Gracie, donde vive el alcalde (se dispone de tours para visitarla); el parque Carl Schurz, en el East River, cerca de la calle 84; y el 92nd Street Y, un centro comunitario y cultural donde se desarrollan diversos eventos.

En medio de los lujosos rascacielos y las multimillonarias casas adosadas del barrio, hay algunos lugares que recuerdan tiempos más sencillos. La tienda de caramelos Lexington es una fuente de soda y una cafetería de la vieja escuela; y el mercado Schaller & Weber es uno de los últimos vestigios de Yorkville, un barrio antaño bullicioso de inmigrantes alemanes.

Para una experiencia isleña, toma el tranvía, un transbordador o el tren F hasta la isla Roosevelt. Además de la impresionante vista panorámica de Manhattan, las atracciones de la isla incluyen el Parque de las Cuatro Libertades, una elegante plaza modernista diseñada por el arquitecto Louis I. Kahn, que rinde homenaje al presidente Franklin Delano Roosevelt; el Faro de la Isla Blackwell; la espeluznante Ruina Renwick, un hospital de viruela abandonado; y la reciente incorporación de un refugio hotelero único en su clase, el Graduate Roosevelt Island.

Harlem ocupa un lugar emblemático en la historia, la política y la cultura afroamericana. Aquí es donde se desarrolló el Renacimiento de Harlem, nutriendo a escritores, artistas, activistas y músicos como Zora Neale Hurston, Langston Hughes, Duke Ellington y Marcus Garvey.

Entre los lugares que se pueden visitar se encuentran el Teatro Apolo, en el 253 W de la calle 125, que se ampliará para incluir el proyecto del Teatro Victoria en otoño del 2022; el Centro Schomburg para la Investigación de la Cultura Afroamericana, en el 515 de Malcolm X Blvd., que alberga exposiciones; el Museo Nacional del Jazz, en el 58 W de la calle 129, y el Parque Marcus Garvey, donde tuvo lugar el Festival Cultural de Harlem que aparece en la película Summer of Soul. Las hermosas casas adosadas de ladrillo y piedra, de la década de 1890, situadas a lo largo de las calles West 138th y 139th, se conocen como Strivers Row, donde vivieron harlemitas exitosos como el músico Eubie Blake y el congresista Adam Clayton Powell. Una escultura de Harriet Tubman es exhibida en la avenida St. Nicholas, cerca de la calle 122.

Entre los restaurantes más populares de Harlem se encuentran el legendario Sylvia's, Marcus Samuelsson's Red Rooster, Melba's y el Harlem Shake, junto con Charles Pan-Fried Chicken, Ponty Bistro, el Abyssinia Ethiopian Restaurant y el LoLo's Seafood Shack.

Si te gusta y quieres escuchar música gospel en Harlem, ten en cuenta que las iglesias son lugares de culto, no de entretenimiento. Prepárate para quedarte durante todo el servicio y demuestra tu agradecimiento con una donación monetaria. Entre las iglesias que admiten visitantes están la Canaan Baptist Church of Christ, la First Corinthian Baptist Church y la Mount Neboh Baptist Church; consulta los sitios web para conocer los horarios, las políticas y la venta de entradas. También se pueden reservar excursiones que permitan acceder a los servicios gospel, y algunos restaurantes ofrecen almuerzos gospel.

East Harlem también se conoce como El Barrio, gracias a las oleadas de emigrantes de Puerto Rico. El Museo del Barrio se enfoca en destacar la historia de América Latina junto con artistas latinos subrepresentados. La colección abarca desde artefactos taínos precolombinos hasta máscaras de carnaval puertorriqueñas. Otros lugares notables de la zona son el Museo de la Ciudad de Nueva York, en la Quinta Avenida y la calle 103, y el Demolition Depot, donde puedes comprar antigüedades y artículos de segunda mano. Los restaurantes más conocidos son Ricardo Steak House y el Patsy's Pizzeria.

En el extremo norte de Manhattan se encuentran Washington Heights e Inwood. La exitosa obra de Broadway y la película de Hollywood In the Heights se ambientaron en la comunidad dominicana de Washington Heights, donde, también, encontrarás una gran variedad de excelente gastronomía dominicana. Si deseas disfrutar de hamburguesas chimi las encontrarás en Chimi Luisa; si se trata de cócteles tropicales y puré de plátanos verdes, ve a La Casa Del Mofongo; y si te apetece el pollo asado, el Malecón es ideal. Otros lugares para comer y beber incluyen el Floridita, conocido por sus sándwiches cubanos; Tu Cachapa por la comida urbana venezolana; el Fort Washington Public House por su cerveza y el Locksmith por las coladas, margaritas y mojitos.

El United Palace, que alguna vez fue una gran sala de cine, ahora es un lugar para eventos culturales latinos. Se encuentra junto a La Plaza de las Américas, un espacio de reunión comunitaria al aire libre.

El Fort Tryon Park ofrece una majestuosa vista del río Hudson y es la sede del Met Cloisters, que forma parte del Museo Metropolitano de Arte. Construido para parecerse a un monasterio medieval; la colección del Cloisters consiste en arte de la Edad Media. Sus tesoros incluyen siete tapices con unicornios, tejidos hace 600 años en Europa.

Otros lugares significativos en los Heights son el faro rojo del parque Fort Washington; la mansión Morris-Jumel, construida en 1765, donde Washington durmió, Aaron Burr la habitó y fue motivo de inspiración para Lin-Manuel Miranda al crear "Hamilton"; las históricas casas adosadas de Sylvan Terrace y el salón de baile Audubon, donde Malcolm X fue asesinado en 1965. El salón de baile es ahora la sede del Centro Educativo y Conmemorativo de Malcolm X y la Dra. Betty Shabazz, donde los visitantes pueden aprender sobre sus vidas y su activismo.

Echa un vistazo y hazte una foto dentro de la entrada del túnel para el tren 1 en la 191ª y Broadway, está repleto de murales. Y no dejes de visitar la calle 181 entre Broadway y la avenida Audubon, donde los comerciantes venden piraguas (hielo raspado), pinchos y frituras.

John James Audubon, quien catalogó las aves de América del Norte en el siglo XIX, vivía en Washington Heights y sus restos reposan en el cementerio Trinity Church, en la 155th Street y Broadway. El Proyecto Mural de Audubon está reinventando las pinturas de aves de Audubon con murales urbanos que muestran aves en peligro de extinción. Puedes apuntarte a un recorrido por los murales o buscarlos en un mapa (map).

En Inwood, visita la casa de campo más antigua de Manhattan, el Dyckman Farmhouse Museum, construido en 1785, junto con el último bosque natural y marisma salina de Manhattan, en Inwood Hill Park.

Para obtener más información sobre cómo explorar Manhattan, visita nycgo.com/Manhattan.

__________________________

PARA APRENDER SOBRE OTRAS ACTIVIDADES Y EVENTOS EN EL ÁREA TRIESTATAL VISITA NUESTRA SECCIÓN "CHÉVERE Y GRATIS" AQUÍ.