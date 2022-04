NYC lanza guía para explorar los rincones del Bronx: aquí los detalles

La Ciudad de Nueva York lanzó una campaña para incentivar a las personas a disfrutar de los cinco condados como todos unos neoyorquinos.

La campaña, que lleva por nombre Get Local NYC o Vuélvete Neoyorquino y organizada por NYC & Company, la organización oficial de turismo de la ciudad, lanzará cada mes una guía por condado para que las personas los exploren de manera local.

Descarga aquí nuestra aplicación para iOS o Android y recibe todas las alertas sobre noticias de Última Hora y El Tiempo.

La primera guía fue lanzada hace un mes con el condado de Brooklyn y ahora es el turno para El Bronx.

En esta ocasión la ciudad invita a los locales y visitantes a explorar El Bronx Like a New Yorker con una amplia variedad de atracciones.

El Bronx ofrece lugares únicos como el Zoológico de El Bronx, el famoso estadio de los Yankees o el Grand Concourse. Además, tiene vecindarios únicos como Riverdale y Mott Haven, cada uno con muchos lugares para conocer. En este condado, George Washington estuvo en el siglo XVIII, el poeta Edgar Allan Poe vivió en el siglo XIX, y la música hip-hop nació en el siglo XX. El condado también dispone de 7,000 acres de terreno invertido en parques, desde majestuosos jardines como Wave Hill y el Jardín Botánico de Nueva York.

“Puede que El Bronx sea más famoso por el estadio de los Yankees, el Zoológico de El Bronx, el jardín botánico de Nueva York y por ser la cuna del hip hop, pero también hay que destacar que rebosa de experiencias locales auténticas y únicas para explorar”, dijo el presidente y director general de NYC & Company, Fred Dixon. “Desde las localidades frente al mar, como City Island y Orchard Beach, hasta Arthur Avenue y Little Italy, los murales y restaurantes de River Avenue y la calle 161, que bordean el estadio de los Yankees, los extensos parques y jardines, y el disfrute de la extraordinaria cocina étnica en todo el condado, El Bronx se destaca como un destino extraordinario para vivir como un neoyorquino”.

A continuación NYC & Company muestra una mirada detallada a algunos barrios de El Bronx, junto con sus principales atracciones, restaurantes, lugares de arte y otros destinos y experiencias únicas, que incluyen paseos en ferry y en puentes con pasarelas peatonales:

YANKEE STADIUM, THE GRAND CONCOURSE, Y LA HISTORIA DEL HIP-HOP

No hay nada como tomar un tren subterráneo repleto de fanáticos de los Yankees para ir a ver a los Bronx Bombers en su propio terreno. Si tienes un presupuesto limitado, los asientos de la tribuna se pueden obtener por $10 y los boletos para las gradas cuestan menos de $30. Solo prepárate para animar al equipo local: los fanáticos de los Yankees son extremadamente leales. La comida del estadio va mucho más allá de los perros calientes y la cerveza, en estos días, con opciones como Mighty Quinn's Barbeque, Marcus Samuelsson's Streetbird, Halal Guys y City Winery.

Fuera del estadio de béisbol, puedes tomarte una cerveza en Stan's Sports Bar, conocido por los recuerdos de los Yankees y los fanáticos acérrimos, o compra alitas y cerveza artesanal en el Bronx Drafthouse. El vecindario dispone de muchas ofertas además de asistir a un partido. The Eating Tree, un restaurante jamaiquino, es conocido por el pollo a la jamaiquina. Mientras paseas por los alrededores, disfruta de los murales del artista urbano Andre Trenier, quien ha inmortalizado en retratos a una docena de las honorables leyendas del béisbol como Joe DiMaggio.

Al otro lado de la calle del estadio, el histórico Bronx Terminal Market dispone de una variedad de restaurantes y tiendas. Una exposición llamada “[R]Evolution of Hip Hop”, organizada por el Museo Universal Hip-Hop (que tiene una ubicación permanente actualmente en construcción en el vecindario de Melrose), está programada para abrir en el mercado en mayo. Mientras tanto, los fanáticos del hip-hop también pueden hacer un recorrido hasta el cartel "Hip Hop Blvd" en el 1520 Sedgwick Ave. Allí es el lugar de nacimiento del hip-hop en 1973, cuando un DJ comenzó a rapear y a rayar discos en un plato giratorio o tocadiscos y así mantener a la gente bailando en una fiesta.

Unas pocas cuadras al este del estadio de béisbol se encuentra el Grand Concourse. Este famoso bulevar, de 5 millas de largo, se inspiró en los Campos Elíseos y es conocido por sus edificios de estilo Art Deco. El distrito histórico de Grand Concourse incluye el Fish Building, en la 1150 Grand Concourse, con un mural exterior de temática acuática y un vestíbulo de diseño audaz, y el Andrew Freedman Home, en la 1125 Grand Concourse, una villa de estilo neorrenacentista de una cuadra de largo que originalmente se usó como una casa de retiro para gente adinerada que había perdido su fortuna. Además, vale la pena visitar el Museo de las Artes de El Bronx, en la 1040 Grand Concourse, y su entrada es gratuita. Cerca de allí, aunque no en el Concourse, se encuentra una de las dos ubicaciones en El Bronx del restaurante ghanés Papaye.

MOTT HAVEN Y EL SUR DEL BRONX

Toma el tren 6 hasta la Third Avenue-138th Street y camina unas pocas cuadras hasta Alexander Avenue, donde se encuentra The Lit. Bar, la única librería independiente de El Bronx. Esta librería ofrece ficción de vanguardia, poesía, literatura no ficcional y libros para niños, así como clásicos de escritores como “bell hooks” (se escribe con minúsculas) y Toni Morrison, todos curados por la extraordinaria fundadora del The Lit. Bar, Noelle Santos. En la misma cuadra, prueba la reconfortante comida sureña y puertorriqueña en el Beatstro, que rinde homenaje al hip-hop con exhibiciones de LPs de vinilo originales y mucho más. Cuando llegues a la esquina, haz una parada en el Chocobar Cortés para disfrutar de martinis de chocolate y otras delicias.

El área también dispone de un grupo de destinos artísticos: WallWorks New York-Kreate Hub, una galería de arte contemporáneo; el BronxArtSpace, un lugar para artistas emergentes y subrepresentados; y el Bronx Documentary Center, una exhibición de fotos, películas y perspectivas que no podrás ver en ningún otro lugar. En Walton Avenue, el Teatro Pregones alberga al Teatro Itinerante Puertorriqueño. El exclusivo hotel boutique, Opera House Hotel, se encuentra en las proximidades del área.

Al sureste de Mott Haven, en el área de Port Morris, echa un vistazo a The Bronx Brewery y Empanology, que ofrece versiones contemporáneas de la cocina puertorriqueña clásica, así como comida vegana.

Solo hay una cosa que decirle a cualquiera que se dirija a Arthur Avenue: ¡Buon appetito! Ubicado en el vecindario de Belmont, en el área conocida como Little Italy en El Bronx, y es un importante destino para los amantes de la gastronomía. Los fanáticos opinan que la pizza en Zero Otto Nove es tan buena como cualquier otra en Italia. En el Mario's se nota un toque de la vieja escuela (el restaurante celebró su centésimo aniversario en el 2019), mientras que el Tra Di Noi ofrece clásicos caseros; Dominick's sirve comida al estilo familiar y el Antonio's Trattoria es un poco más contemporáneo. Compra raviolis para llevar a casa en Borgatti's y pasteles en Delillo, y no te pierdas el Arthur Avenue Retail Market, sede del Bronx Beer Hall y Mike's Deli. La estación de metro más cercana es Fordham Road (trenes B, D o 4).

El Zoológico de El Bronx y el Jardín Botánico de Nueva York están ubicados al este de Arthur Avenue en Bronx Park. El zoológico de 265 acres, uno de los más grandes del país, alberga más de 17,000 animales que representan 700 especies. Las exhibiciones incluyen las llanuras africanas, con leones; Madagascar, con lémures; el bosque de gorilas del Congo, la montaña del tigre, las tierras altas del Himalaya, el mundo de los reptiles, el mundo de las aves, la casa del ratón, además de las jirafas, bisontes, osos, el jardín de mariposas (de abril a octubre), el Wild Asia Monorail (de mayo a octubre) y mucho más. A los niños les encantará el Bug Carousel, el Children's Zoo y la estructura para escalar Nature Trek (de 3 años en adelante). Otras experiencias incluyen encuentros presenciales con animales y el recorrido de escalada aérea, Treetop Adventure. Un número limitado de boletos gratis están disponibles en línea con anticipación para los miércoles. Toma el tren 2 o 5 hasta la estación East 180th, luego un taxi o autobús hasta el Asia Gate del zoológico, a una milla de distancia.

El Jardín Botánico de Nueva York es el área natural urbana más grande del país y un Monumento Histórico Nacional. Sus dimensiones de 250 acres incluyen un millón de plantas y 50 jardines especializados, que incluyen orquídeas, azaleas y rosas; miles de árboles (algunos con más de 200 años); y el Conservatorio Enid A. Haupt, un invernadero de estilo victoriano. Toma la línea local de Harlem del ferrocarril suburbano Metro-North desde Grand Central hasta la estación Botanical Garden; los trenes B, D o 4 hasta Bedford Park Boulevard, o el 2 hasta Allerton Avenue.

El noroeste de El Bronx alberga algunos lugares maravillosos para comer y beber, junto con dos de los espacios verdes más hermosos del municipio: Wave Hill y Van Cortlandt Park.

Wave Hill se originó como una propiedad privada visitada por luminarias como Charles Darwin, Mark Twain, Arturo Toscanini y Theodore Roosevelt. Hoy cualquiera puede disfrutar de sus senderos boscosos, jardines temáticos y la impresionante vista panorámica del río Hudson. La programación incluye paseos por la naturaleza y las aves, así como espectáculos de arte y música en vivo. Toma un tren suburbano Metro-North desde Grand Central hasta Riverdale en la línea Hudson, o el tren 1 hasta Van Cortlandt Park-242 Street.

Van Cortlandt Park es famoso por sus senderos para carreras a campo traviesa, que incluyen el notorio Cemetery Hill. A lo largo del recorrido, busca la escultura de una tortuga y una liebre, y pasa por la tienda Lloyd's Carrot Cake justo fuera del parque; es un favorito entre los corredores que buscan recompensar sus esfuerzos. Los excursionistas pueden disfrutar de bosques y zonas húmedas a un ritmo más pausado en Putnam Trail, Cass Gallagher Nature Trail, John Kieran Nature Trail, John Muir Trail y Old Croton Aqueduct Trail, todos más o menos de 1.5 millas. El parque también dispone de patios de recreo infantiles, un área de patinaje, una piscina olímpica, campos de cricket, béisbol y fútbol; canchas de pelota; e incluso una caballeriza y senderos. El Museo de la Casa Van Cortlandt, dentro del parque cerca de Broadway en la calle 246, fue construido en 1748 y recibió a George Washington en dos oportunidades durante la Guerra Revolucionaria. Una exposición cuenta la historia de los esclavos afrodescendientes que vivían y trabajaban en la propiedad.

A pocas cuadras del museo, el Kingsbridge Social Club prepara pizza en un horno giratorio exclusivo y sirve zeppole celestial. Y no te pierdas del An Beal Bocht, uno de los mejores pubs irlandeses de la ciudad. Llamado así por una famosa novela irlandesa, la decoración del An Beal Bocht incluye un mural de escritores irlandeses. Los sábados por la mañana, los visitantes pueden escuchar a los músicos de bluegrass tocar mientras disfrutan de un abundante desayuno irlandés. Por la noche, disfruta de más música en vivo en el pub mientras tomas una famosa y tradicional Guinness. La estación de la calle 238 de la línea 1 es la parada más próxima, pero prepárate para subir una empinada escalera exterior (conocida como calle escalonada) para llegar al An Beal Bocht, desde allí. La estación de la calle 242 está más lejos pero el terreno es menos montañoso.

Este vecindario del norte, que bordea los suburbios de Westchester, es también conocido como Little Ireland. A lo largo de Katonah Avenue se agrupa una serie de lugares de comida y bebida irlandeses que incluye el Rambling House y el Behan's Public House (llamado así por el escritor irlandés Brendan Behan, cuyo trabajo se exhibe en extractos sobre las paredes). Ambos lugares ofrecen música en vivo. The Kitchen sirve pescado y papas fritas, y un típico desayuno irlandés. Prime Cut Irish Butcher Store ofrece salchichas y tartas de carne, entre otros platos.

Woodlawn Cemetery es un magnífico espacio verde que cuenta con 400 acres de jardines y terrenos boscosos, llenos de esculturas y mausoleos. Puedes pasar por la entrada principal para obtener un mapa que enumera docenas de personas famosas cuyos restos descansan en este cementerio. En el Jazz Corner del cementerio, presenta tus respetos a las leyendas de la música Duke Ellington, Miles Davis y Lionel Hampton. Otros destacados ausentes, que descansan en Woodlawn, incluyen a la gran cantante cubana Celia Cruz; la sufragista Elizabeth Cady Stanton; el autor de Moby Dick, Herman Melville; el alcalde de Nueva York, Fiorello LaGuardia, y el destacado comisionado de parques, Robert Moses; la actriz Diahann Carroll; la empresaria afroamericana Madam C.J. Walker; y el afroamericano ganador del Premio Nobel de la Paz Ralph Bunche. Fundado en 1863, el cementerio es un monumento histórico nacional. Se cuenta con recorridos temáticos en el área. Puedes desplazarte al lugar tomando el tren 4 hasta la estación Woodlawn; los trenes 2 o 5 hasta la 233rd Street; o toma un tren suburbano Metro North (línea local de Harlem) desde la Grand Central hasta Woodlawn.

Con una extensión de más de 2772 acres, Pelham Bay Park es el parque más grande de la Ciudad de Nueva York. Sus atracciones incluyen el Playground for All Children o patio de juegos infantiles, el Pond Walk, Sensory Garden, un campo de golf de 36 hoyos y otras instalaciones deportivas, además de paseos por la naturaleza alrededor de Hunter Island, Siwanoy Trail y Turtle Cove. Los aficionados a la historia pueden recorrer la mansión Bartow-Pell de estilo neogriego del siglo XIX. Orchard Beach, conocida también como Bronx Riviera, ofrece una milla de arena en Long Island Sound, un paseo marítimo, un pabellón, concesiones de comida y canchas deportivas. En los días más calurosos del verano, prepárate para las multitudes y la música. Para llegar allí, toma el tren 6 hasta la estación Pelham Bay Park al final de la línea.

Para llegar a City Island, el típico pueblo de pescadores de El Bronx, toma el autobús Bx29 desde la estación de Pelham Bay Park. Tienes varias opciones para elegir entre restaurantes: el Sea Shore Restaurant and Marina, Artie's Steak & Seafood Restaurant, Lobster Box, Tony's Pier y The Black Whale. Para tomar una copa, dirígete a The Snug. Compra recuerdos en Kaleidoscope Gallery, para joyas, artesanías, decoración y obras de arte, o en 239 Play, para juguetes antiguos. Las casas más destacadas incluyen Samuel Pell House, un hito de estilo victoriano de 1876, y la 21 Tier St., que apareció en la película de Wes Anderson The Royal Tenenbaums. Los visitantes también pueden ver el Museo Náutico de City Island, encontrar tumbas decoradas con barcos y criaturas marinas en el cementerio local, o alquilar un bote en Jack's Bait and Tackle.

A una milla al sur de la estación de Pelham Bay, el vecindario de Schuylerville es la sede de Third Eye Throwbacks para comprar ropa vintage y otras cosas más. Y en las proximidades del área dispones del Louie & Ernie's que es conocido por su excelente pizza.

CON RESPECTO A LOS PUENTES

El Bronx es el único condado de la Ciudad de Nueva York que no está en una isla. Se conecta con el resto de la ciudad por una multiplicidad de puentes, de manera tal que los visitantes pueden llegar a El Bronx cruzando algunos de ellos. Dos de las pasarelas peatonales más atractivas se encuentran en el Puente Henry Hudson y el Puente Alto.

El Henry Hudson conecta a Inwood Hill Park, en Manhattan, con el vecindario Spuyten Duyvil del Bronx. Spuyten Duyvil es también el nombre de la estación de trenes de Metro-North, ubicada en las proximidades, así como el nombre del arroyo que fluye debajo del puente.

El Puente Alto o High Bridge conecta a Washington Heights, en Manhattan (en 172nd Street y Amsterdam Avenue), con el vecindario Highbridge en El Bronx (en University Avenue y 170th Street). El High Bridge es el puente más antiguo de la Ciudad de Nueva York. Se inauguró en 1848 como parte del sistema de acueductos de Croton, aunque algunos de sus arcos de piedra originales fueron reemplazados por uno labrado en acero.

EL FERRY

Toma el NYC Ferry a El Bronx por solo $ 2.75, el mismo precio que un viaje en metro. Los barcos salen de Wall Street, 34th Street y de otros muelles del East River hacia dos paradas en El Bronx, Soundview y Throgs Neck-Ferry Point Park. La parada de Soundview está ubicada en un pequeño parque llamado Clason Point. Está en una hermosa y tranquila península que parece estar en Nueva Inglaterra. Prepara un picnic y disfruta de la vista, o da un paseo hasta Soundview Avenue para comer algo en Marvilla's Bar & Grill o en Mi Casita Lounge. La última parada del barco, Ferry Point Park, incluye un campo de golf al estilo de enlaces de 18 hoyos.

A lo largo del Bronx River, de 8 millas de largo, dos organizaciones ofrecen paseos en bote de remos y canoa, recorridos, paseos para observar las aves y otras actividades, tanto para locales como para visitantes. Consulta los programas Rocking the Boat en este enlace (here).

Para obtener más información sobre cómo explorar el Bronx, visita nycgo.com/bronx.

__________________________

PARA APRENDER SOBRE OTRAS ACTIVIDADES Y EVENTOS EN EL ÁREA TRIESTATAL VISITA NUESTRA SECCIÓN "CHÉVERE Y GRATIS" AQUÍ.