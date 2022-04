NYC lanza guía para explorar los rincones de Brooklyn: aquí los detalles

La Ciudad de Nueva York lanzó una campaña para incentivar a las personas a disfrutar de los cinco condados como todos unos neoyorquinos.

La campaña, que lleva por nombre Get Local NYC o Vuélvete Neoyorquino y organizada por NYC & Company, la organización oficial de turismo de la ciudad, lanzará cada mes una guía por condado para que las personas los exploren de manera local.

La primera guía empieza con el condado de Brooklyn y lleva por nombre Brooklyn Like a New Yorker, o "Brooklyn como un Neoyorquino". Esta invita a los visitantes a experimentar este condado como un neoyorquino.

“Una visita a Brooklyn es una experiencia única, ya sea pasear bajo los cerezos en flor en el Jardín Botánico de Brooklyn o comerse un perro caliente de Nathan’s Famous, en el paseo marítimo de Coney Island”, dijo Fred Dixon, presidente y director ejecutivo de NYC & Company. “Desde obras de arte de primer nivel en el Museo de Brooklyn, hasta los negocios propiedad de afroamericanos en Little Caribbean y Bedford-Stuyvesant, Brooklyn es un lugar espectacular para hacer turismo, disfrutar de la gastronomía, comprar y experimentar la vida en la Ciudad de Nueva York, tal como lo hacen los neoyorquinos. Le damos la bienvenida al mundo a “Brooklyn Like a New Yorker”.

GUÍA DE VIAJE EN EL CONDADO DE BROOKLYN

Brooklyn ofrece sitios de fama mundial como Coney Island y el puente de Brooklyn. Además, de vecindarios acogedores donde los visitantes pueden aprender sobre la historia afroamericana, disfrutar de la autentica comida étnica y maravillarse con la arquitectura de finales del siglo XIX y principios del XX. Brooklyn es también el condado más poblado de la ciudad, hogar de 2.7 millones de personas, incluido el alcalde de la ciudad, Eric Adams, propietario de una casa en Bedford-Stuyvesant.

HOTELES

Las opciones de alojamiento en Brooklyn varían desde el Hotel Brooklyn Bridge, un rascacielos de lujo en DUMBO con vista al mar, hasta los hoteles boutique en Williamsburg, como el Wythe Hotel, The Hoxton, el Hotel Indigo, Hotel Le Jolie y The William Vale. Las propiedades del centro incluyen el New York Marriott en el puente de Brooklyn, el Holiday Inn Brooklyn Downtown, el Fairfield Inn & suites, el Hilton Brooklyn New York, el Ace Hotel Brooklyn y el hotel Nu. Bedford- Stuyvesant ofrece The Brooklyn, el Hotel RL Brooklyn y un Best Western Plus Arena, mientras que en Bushwick dispone del Bklyn House Hotel.

RESTAURANTES

Brooklyn tiene millas de restaurantes, desde establecimientos galardonados con estrellas Michelin como Aska, hasta cafés hipster como el vegano Vspot y restaurantes familiares de comida étnica, que incluyen gastronomía asiática y latina en Sunset Park, comida polaca en Greenpoint y delicias caribeñas en Flatbush (también conocido como Pequeño Caribe). Se ofrece excelente pizza por porciones en prácticamente todos los vecindarios, y la barbacoa ahora también forma parte de las comidas de Brooklyn, con excelentes lugares donde se sirve como el Hometown y Pig Beach. Brooklyn también obtuvo, este año, ocho nominaciones al James Beard, incluyendo para el Ursula en Crown Heights y para el resurgimiento de la histórica churrasquería Gage & Tollner.

ATRACCIONES

Brooklyn alberga algunas de las atracciones más famosas de la Ciudad de Nueva York, desde Coney Island hasta el Puente de Brooklyn. Los aficionados a la arquitectura querrán explorar los distritos históricos de Bedford-Stuyvesant y Park Slope, bordeados de casas de piedra rojiza de finales del siglo XIX y principios del XX. Los amantes de la cultura deben visitar el Museo de Brooklyn y la Academia de Música de Brooklyn. Y los amantes de la naturaleza se maravillará con los espacios verdes urbanos como Prospect Park, el cementerio Green-Wood y el Jardín Botánico de Brooklyn, famoso por sus cerezos en flor de primavera.

VIDA NOCTURNA

Ya sea un fan de los conciertos de rock indie, cantantes de folk que tocan la guitarra o palpitantes clubes de baile, hay vida nocturna en Brooklyn para todos. Sugar Hill Supper Club en Bed-Stuy presenta un DJ en vivo, así como jazz y blues, y cuenta como habitual al alcalde Eric Adams. En Bushwick, Brooklyn Made es un novedoso lugar para la música rock e indie; Nowadays es un club que cuenta con espacios cubiertos y al aire libre; y Elsewhere tiene tres pisos de pistas de baile y escenarios con un enfoque en la música underground. El Barbès, en Park Slope, es un pequeño bar con una variada agenda que ofrece jazz, música de todo el mundo y mucho más. En Williamsburg, Skinny Dennis es una barra honky-tonk para música country y un amplio rango de géneros musicales tradicionales, mientras que el Brooklyn Steel y el Music Hall de Williamsburg son aclamados clubes de rock. El Warsaw, ubicado en un salón de baile en la antigua Casa Nacional Polaca en Greenpoint, podría decirse que es el único club donde los visitantes pueden ‘rockear’ mientras comen crepes y salchichas polacas.

COMUNIDAD LGBTQ+

Brooklyn ha sido durante mucho tiempo un lugar acogedor para los neoyorquinos de la comunidad LGBTQ+. Y cuando se trata de fiestas, las barras y clubes de baile LGBTQ+ de Brooklyn rivalizan con cualquiera en la ciudad, presentando espectáculos de drag, karaoke, comedia y, por supuesto, fabulosas fiestas de baile. Los lugares incluyen: el C’mon Everybody, un espacio de música y artes en vivo en Bed Stuy; el Ginger’s Bar, una agradable barra lésbica en Park Slope; el Xstasy Bar & Lounge, que atrae a un público latino en Sunset Park; y el Metropolitan y Macri Park en Williamsburg. En Bushwick, los locales nocturnos incluyen: el Happyfun Hideaway, un barra disco tiki; el Mood Ring, un bar temático de astrología; el club de baile The Vault; y el House of Yes, además de espectáculos temáticos como el Dirty Circus y el Cirque Nouveau.

LOS VECINDARIOS

Brooklyn es el condado más poblado de la Ciudad de Nueva York con 2.7 millones de personas que viven en más de 75 comunidades. Estos son los aspectos más destacados de algunos de esos vecindarios:

EL PUENTE DE BROOKLYN, DUMBO, BROOKLYN HEIGHTS: cruzar el puente de Brooklyn es una emoción digna de cualquier lista de deseos. Con sus altísimos arcos góticos y la delicada filigrana de cables, sigue siendo una obra de impresionante belleza. Dos barrios cerca del puente merecen una visita. En Brooklyn Heights, pasea por Brooklyn Heights Promenade, pasa el rato en el Brooklyn Cat Café, o haz una parada por Plymouth Church, que fue un centro de activismo contra la esclavitud en el siglo XIX y fue visitado por Abraham Lincoln. Aquí, las calles laterales están llenas de majestuosas casas del siglo XIX, mientras que Montague Street alberga tiendas como la boutique Tango, City Chemist, conocida por sus productos de belleza de lujo, y Montague Jewelers. Muy cerca se encuentra el New York Transit Museum, que exhibe artefactos históricos de los sistemas del metro, autobús y tren suburbano de la Ciudad de Nueva York. Camina hasta Dumbo desde Brooklyn Heights, o toma el metro directamente allí (tren F hasta York Street). Dumbo es el acrónimo de Down Under the Manhattan Bridge Overpass, y hay un lugar famoso para hacerse selfies en la intersección de las calles Water y Washington, donde el arco rectangular del puente de Manhattan está enmarcado por antiguos almacenes de ladrillos. Dentro de las otras atracciones de Dumbo se incluyen: el Brooklyn Bridge Park, el Jane's Carousel y el Brooklyn Flea, un mercado vintage al aire libre que se lleva a cabo los fines de semana de abril a octubre. Espera una fila para ingresar a Grimaldi's Pizzeria, y no te pierdas las delicias que se ofrecen en Jacques Torres Chocolates. Las tiendas exclusivas incluyen la librería POWERHOUSE Arena, John Fluevog Shoes y el estudio de joyería Thea Grant. En el muelle de Dumbo, busca el hito de piedra que describe cómo George Washington y sus tropas cruzaron el río, después de haber perdido la Batalla de Brooklyn en agosto de 1776, durante la Guerra Revolucionaria. Los ferris van y vienen del muelle con paradas en Williamsburg, Lower Manhattan y la 34th Street, en Manhattan.

CONEY ISLAND , EL ACUARIO DE NUEVA YORK, BRIGHTON BEACH: Pasea por el malecón desde la famosa Coney Island hasta Brighton Beach en cualquier época del año. Disfruta de un perro caliente de Nathan's Famous y echa un vistazo a las atracciones, que incluyen Deno's Wonder Wheel, la legendaria montaña rusa de madera Cyclone, un carrusel antiguo, atracciones para niños, juegos y mucho más. A 10 minutos a pie de las atracciones, puedes visitar los pingüinos y leones marinos en el Acuario de Nueva York (reserva las entradas con anticipación, ya que se agotan). Caminando hacia el este durante otros 10 minutos, por el paseo marítimo, los visitantes llegarán a Brighton Beach.

PARK SLOPE, PROSPECT HEIGHTS, CROWN HEIGHTS: Park Slope, adyacente a Prospect Park, está bordeado de casas y mansiones de piedra rojiza y caliza. El parque, en sí, es una maravilla de la naturaleza en medio de la ciudad, diseñado por Olmsted y Vaux, los mismos arquitectos paisajistas responsables de Central Park. Junto a la biblioteca, a lo largo de Eastern Parkway en Prospect Heights, se encuentran el Museo de Brooklyn y el Jardín Botánico de Brooklyn. Crown Heights es un próspero vecindario multicultural que alberga a muchos neoyorquinos de ascendencia caribeña y africana, junto con una gran comunidad judía atendida por tiendas Judaicas, mercados kosher y la sede mundial de los judíos ortodoxos de Lubavitcher. Los niños pueden pasar horas en el museo de los niños de Brooklyn, mientras que los aficionados a la historia querrán recorrer Weeksville, una histórica comunidad afroamericana fundada en 1838, 11 años después de la abolición de la esclavitud en Nueva York.

BEDFORD-STUYVESANT: Tómate una selfie en el mural del legendario rapero Biggie Smalls, visita Do the Right Thing Way, donde Spike Lee filmó su icónica película, y disfruta de la hermosa arquitectura a lo largo de las calles bordeadas por cientos de elegantes casas de ladrillo y piedra rojiza, pertenecientes a finales del siglo 19.

FLATBUSH/LITTLE CARIBBEAN: Los inmigrantes de Haití, Trinidad, Jamaica y otras islas han convertido a Flatbush, Prospect Lefferts Gardens y los vecindarios circundantes en el pequeño Caribe de Nueva York. Los visitantes pueden participar de ese ambiente isleño a través de la gastronomía, la vida nocturna, compras y atracciones culturales, mientras pasean por calles rebautizadas como Bob Marley y Toussaint L'Ouverture.

FORT GREENE Y CLINTON HILL: esta área alberga muchos tesoros de Brooklyn, incluida la Academia de Música de Brooklyn, que presenta teatro, danza, películas, música en vivo y mucho más, y The Center for Fiction, donde se desarrollan charlas de escritores famosos, talleres y eventos para niños; dispone de una cafetería, bar, librería y biblioteca. Además, trata de asistir a un partido de baloncesto de la NBA en Barclays, en caso de que los Brooklyn Nets estén en la ciudad. El Fort Greene Park, una gema diseñada por los arquitectos paisajistas de Central Park Olmsted y Vaux, alberga un imponente monumento construido por el arquitecto de la edad dorada, Stanford White, en conmemoración a más de 11,500 prisioneros de guerra estadounidenses que murieron a bordo de barcos británicos durante la Guerra Revolucionaria. Los aficionados a la arquitectura querrán admirar las mansiones, villas y casas adosadas de estilo italiano y Beaux Arts, con sus columnas y elaborados trabajos en piedra a lo largo de las avenidas Clinton y Washington.

SUNSET PARK Y EL CEMENTERIO GREEN-WOOD: Sunset Park es conocido como el barrio chino de Brooklyn, con restaurantes asiáticos y mercados agrupados a lo largo de las avenidas séptima y octava. Pero también es la sede de una próspera comunidad latina centrada más cerca de las avenidas cuarta y quinta. El cementerio Green-Wood, que data de 1838, es el lugar de descanso final de casi 600,000 almas, así como uno de los parques más hermosos de Brooklyn.

BAY RIDGE: Aquí y en la vecina Bensonhurst es donde se rodó la película Saturday Night Fever. Contempla la extraordinaria vista panorámica del puente Verrazano, pasa el rato con los pescadores en el muelle de la calle 69 y da un paseo por el parque Owl's Head o por Shore Parkway, conocido por sus impresionantes puestas de sol. Disfruta de la comida del Medio Oriente en Tanoreen, la comida italiana clásica en Gino's y los pasteles en Leske's Bakery.

CARROLL GARDENS, BOERUM HILL, COBBLE HILL: toma el tren F hasta Carroll Street para visitar Carroll Gardens. Moonstruck se filmó en este legendario barrio italiano, pero hoy también es conocido por sus cafés y boutiques de moda. Vinculado con las cercanas Boerum Hill y Cobble Hill, los tres vecindarios a veces se denominan colectivamente BoCoCa. Juega en The Brooklyn Strategist, e intenta encontrar a la novelista Emma Straub en su librería, Books Are Magic, y termina alojándote en el nuevo Ace Hotel Brooklyn.

RED HOOK: Los visitantes todavía pueden ver letreros de fábrica descoloridos en los viejos almacenes de ladrillos en este vecindario, frente al mar, de clase trabajadora, así como la impresionante vista de la Estatua de la Libertad desde el muelle Louis Valentino Jr. y disfrutar de la excelente comida en lugares como Red Hook Lobster Pound, el Hometown Bar-B-Que y Steve's Authentic Key Lime Pie.

BUSHWICK: toma el tren L hasta Jefferson Street para visitar Bushwick, conocida por el arte urbano y la comida latina. Mil Mundos es una librería bilingüe y centro comunitario; las tiendas de ropa incluyen Finn Vintage y Chess and Sphinx. Coloridos murales decoran los antiguos edificios industriales a lo largo de Troutman, Starr, Wyckoff y muchas otras calles.

WILLIAMSBURG: Este podría ser el lugar de nacimiento del hipster cool del siglo XXI en la Ciudad de Nueva York. Hace tiempo que el valor del vecindario ha dado paso a condominios, galerías y restaurantes elegantes, sin embargo los visitantes aún pueden divertirse mucho pasando un buen rato en el área. Disfruta de la majestuosa vista de la costa desde Domino Park, construido en el sitio de la antigua Domino Sugar Factory, o pasa el rato con los vecinos del lugar en McCarren Park, un centro de actividades comunitarias.

GREENPOINT: Además del arte, los restaurantes y barras de moda, encuentra una antigua localidad de inmigrantes polacos, completa con librerías, iglesias y panaderías polacas en Greenpoint.

Para obtener mayor información sobre Brooklyn, visita el siguiente sitio nycgo.com/brooklyn.

Las siguientes guías de viaje estarán dedicadas a cubrir exploraciones en El Bronx, Manhattan, Staten Island y Queens. Para obtener más detalles, visita nycgo.com/getlocal.