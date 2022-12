Experiencia navideña en el Zoológico del Bronx es todo un espectáculo para la familia

NUEVA YORK -- La celebración de la Navidad está a la vuelta de la esquina y la Ciudad de Nueva York está llena de actividades y lugares que hacen de esta época un momento mágico.

Uno de esos momentos se encuentra en el Zoológico de El Bronx, que con su experiencia Holiday Lights familia y amigos pueden disfrutar de todo un espectáculo de luces. Sin embargo, las personas solo tienen unas cuantas semanas más para disfrutarlo: las luces se apagan después del 8 de enero.

Holiday Lights es una experiencia completamente al aire libre. Los seis senderos de linternas se ampliaron y reinventaron con más de 70 nuevas linternas y 30 nuevas especies agregadas para 2022. Hay cientos de linternas de vida silvestre y docenas de especies para explorar en una amplia área del zoológico.

Cada uno de los senderos de las linternas representa escenas de regiones geográficas y ecosistemas de todo el mundo: América del Norte, América Latina, África, Asia, los océanos y el Bosque de Colores, que presenta representaciones más grandes que la vida de algunos de los menos conocidos pero impresionantemente animales y plantas vitales para la vida en la Tierra.

“Holiday Lights regresó al Zoológico de El Bronx en 2019 y cada año hemos hecho crecer significativamente el evento”, dijo Jim Breheny, director del Zoológico de El Bronx. “Cada año agregamos más linternas de animales y nuevas experiencias. Holiday Lights ahora es más grande que nunca y les brinda a todos una nueva y emocionante forma de aprender sobre la vida silvestre mientras experimentan el espíritu de la temporada”.

El evento incluye espectáculos de luces masivos, sincronizados con música de temporada, en el histórico Astor Court. Se han agregado árboles y características adicionales, lo que convierte a este en el espectáculo de luces más grande jamás visto en el zoológico. Los zancudos con temas de animales resplandecientes, los viajes en tren, los espectáculos de teatro de vida silvestre, las demostraciones de tallado en hielo y las delicias de temporada, como los s'mores y el chocolate caliente, hacen que la excursión navideña sea completa para toda la familia.

Como parte de la experiencia ampliada, se han agregado varias noches especiales a la programación. Del 26 al 30 de diciembre contará con villancicos profesionales; La víspera de Año Nuevo incluirá una cuenta regresiva de año nuevo para toda la familia; y el Gran Salón de la Familia Schiff se transformará en un área de juegos iluminada única en su tipo del 6 al 8 de enero.

Holiday Lights operará en fechas seleccionadas hasta el 8 de enero. Los boletos deben comprarse con anticipación y son para una fecha específica. Los boletos ya están disponibles en línea. Visite la página Know before You Go para conocer todos los detalles.

