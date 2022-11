La magia de la Navidad empieza a llegar a NYC: aquí algunas actividades que no te puedes perder

NUEVA YORK -- La Navidad en la Ciudad de Nueva York es una de las épocas más esperadas por los neoyorquinos y turistas de todo el mundo por la magia que brinda, desde las famosas Rockettes hasta el inmenso árbol de Navidad en el Rockefeller Center. Y si alguno tiene suerte, hasta podría ver nieve en lugares emblemáticos como el Central Park.

Es por eso, que la ciudad, por medio de NYC & Company, invita a la comunidad del área triestatal y visitantes del mundo a disfrutar de la Gran Manzana y todo lo que tiene por ofrecer en esta época del año.

Recibe actualizaciones de lo que acontece en el área triestatal directo al buzón de tu correo electrónico. Suscríbete a los boletines de Telemundo 47.

El cuarto trimestre es históricamente el más fuerte del año, representando aproximadamente el 30 por ciento de las visitas a la ciudad. Esta anticipada y vibrante temporada navideña se produce en medio del repunte continuo del turismo en la Ciudad de Nueva York, con 6.5 millones de personas que se espera visiten el destino entre el Día de Acción de Gracias y el Año Nuevo. Se prevé que un total de 56.7 millones de personas visiten la ciudad antes de finales del 2022, aproximadamente el 85 por ciento de los niveles récord de turismo del 2019.

“Un viaje a la ciudad de Nueva York durante la temporada navideña es mágico, ya sea su primera visita o una tradición anual”, dijo Fred Dixon, presidente y director ejecutivo de NYC & Company.

Para aquellos que quieren vivir la temporada navideña en la Gran Manzana de una manera única les traemos algunas recomendaciones para toda la familia:

EVENTOS Y EXPERIENCIAS CULTURALES

El árbol de Navidad del Rockefeller Center ha sido una tradición por más de ocho décadas, iluminando el Rockefeller Plaza cada temporada navideña. La ceremonia de iluminación, del 30 de noviembre, contará con actuaciones y canciones navideñas clásicas de artistas que se anunciarán próximamente, y el árbol estará a la vista hasta mediados de enero.

Más información aquí.

Desfile del Día de Acción de Gracias de Macy's

La celebración clásica de la Ciudad de Nueva York que se dará el jueves 24 de noviembre con atractivos globos de helio, carrozas de fantasía, payasos, grupos de actuación, los musicales más importantes de Broadway, apariciones de celebridades y mucho más, está de regreso para su nonagésimo sexta (96) versión. El desfile comenzará en su tradicional línea de salida en West 77th Street y Central Park West y concluirá frente a la tienda principal de Macy's Herald Square. Este año, la transmisión dará inicio con Lea Michele y el elenco de "Funny Girl", seguida de números de "A Beautiful Noise", "Some Like It Hot" y "The Lion King", que celebra en noviembre su vigésimo quinto (25) aniversario en Broadway.

Para más información ir aquí.

El encendido de la Menorá más grande de Brooklyn

El Grand Army Plaza de Brooklyn encenderá la Menorá más grande en cada una de las ocho noches de Hanukkah, con música en vivo, latkes calientes y regalos para los niños. Se llevará a cabo del 18 al 25 de diciembre en Prospect Heights.

Para más información ir aquí.

La caída de la esfera de Times Square en la víspera de Año Nuevo

La esfera del año nuevo, de Waterford Crystal, brillará radiantemente en Times Square durante toda la temporada, pero ver su descenso en persona, en la víspera de Año Nuevo, es una forma espectacular y única de celebrar la llegada del 2023. Millones de personas ven la transmisión del evento en todo el mundo, junto a espectadores que se reúnen en Times Square el 31 de diciembre. Los visitantes también pueden pasar por el muro de los deseos, a partir del 1 de diciembre para enviar (en persona y en línea) un deseo para el año nuevo en una pieza de confeti oficial de NYE.

Para más información ir aquí.

PISTAS DE PATINAJE Y ACTIVIDADES AL AIRE LIBRE

Pista de patinaje Wollman Rink en Central Park:

La pista de patinaje abrió el 23 de octubre.

La temporada de invierno 2022-2023 de Wollman Rink en Central Park se disfruta con el pintoresco horizonte de Manhattan de fondo. Este año, Wollman Rink se está asociando con Culture Pass, así como con la expansión del programa Wollman Rink, para ayudar a brindar acceso a los neoyorquinos que, históricamente, no han podido visitar la pista.

Para más información ir aquí.

La pista de patinaje del Rockefeller Center abrió al público el 5 de noviembre.

La pista de patinaje sobre hielo, de fama mundial, regresará esta temporada navideña para que los visitantes patinen bajo el emblemático árbol de Navidad, una experiencia particular por excelencia de la Ciudad de Nueva York.

Para más información ir aquí.

Pista de patinaje en Bryant Park:

Bank of America Winter Village en Bryant Park es el paraíso invernal de Manhattan. Esta es la única pista de patinaje sobre hielo de entrada gratuita de la Ciudad de Nueva York. Además, en su alrededor, hay un mercado navideño con artículos locales, comida y más.

La pista abrió el 28 de octubre al público.

Para más información visitar este sitio web.

Cruceros temáticos de vacaciones Classic Harbour Line

Disfruta de cruceros con brunch festivos de cuatro platos, un crucero con chocolate, villancicos y mucho más, al tiempo que navegas por los ríos East y Hudson con una vista al horizonte de Nueva York y la Estatua de la Libertad.

Más información aquí.

Cruceros urbanos con temática navideña

Disfruta de un crucero gastronómico de Nochebuena, Navidad o Año Nuevo en Nueva York, entre otros, con decoración festiva, comidas y una vista impresionante del horizonte de la ciudad, al tiempo que navegas por los ríos East y Hudson desde la cubierta acristalada.

Para más información ira aquí.

Carrera de medianoche de NYRR en Central Park

El 31 de diciembre las personas pueden comenzar el nuevo año en la NYRR Midnight Run. La cuenta regresiva para el 2023 comienza a las 11:59 p. m., y al dar la medianoche, un espectáculo de fuegos artificiales iluminará el cielo nocturno y dará inicio a la carrera de 4 millas.

Para más información ir aquí.

MERCADOS NAVIDEÑOS

Mercado navideño en Union Sqaure:

El tradicional mercado de Navidad de Union Square regresa a partir del 17 de noviembre hasta el 24 de diciembre con 160 vendedores. El mercado abrirá de lunes a sábado de 11:00 a. m. a 8:00 p. m. y los domingos de 11:00 a. m. a 7:00 p. m. y estará cerrado para el Día de Acción de Gracias. Además, en nochebuena cerrará a las 4:00 p. m.

Para ver la lista de vendedores y el mapa del lugar visitar este sitio web.

Mercado de Navidad en Bryant Park:

Bank of America Winter Village, de estilo europeo en Bryant Park, da la bienvenida a turistas y neoyorquinos, por igual para dar inicio a la temporada navideña con obsequios y dulces, que no debes dejar de obtener, combinados con cálidas bebidas y actividades de invierno.

Para más información ir aquí.

Mercado de Navidad en Columbus Circle:

El mercado de Navidad en Columbus Circle es conocido como uno de los lugares más elegantes y bellos para las compras navideñas. Ubicado a la entrada de Central Park, en la calle 59 y Central Park West, los visitantes se pierden en relucientes pasillos de arte, joyas, artículos para el hogar y deliciosas comidas de artesanos y diseñadores locales.

Columbus Circle Holiday Market es el lugar perfecto para hacer todas sus compras navideñas mientras se sumerge en el esplendor del invierno en la Ciudad de Nueva York.

Estará abierto a partir del 29 de noviembre hasta el 24 de diciembre. Más información aquí.

Feria navideña en la terminal de Grand Central

El evento de este año tendrá una duración de seis semanas en el Vanderbilt Hall a partir del lunes 14 de noviembre. La feria navideña contará con docenas de proveedores locales únicos y pequeñas empresas con un enfoque en artesanía de calidad y productos hechos en Nueva York y los Estados Unidos.

Más información aquí.

El Mercado de pulgas navideño de Brooklyn

Los visitantes son bienvenidos, una vez más, a Pearl Street para el icónico Brooklyn Flea Holiday Market de Dumbo. Una de las atracciones más populares del condado, donde los compradores apoyarán a los vendedores locales y combinarán las compras navideñas con atractivos artículos vintage y antigüedades, artesanías y puestos de comida.

Todos los domingos a partir del 24 de noviembre hasta el 24 de diciembre.

Para más información ir aquí.

Gran Bazar Navideño

Las personas pueden encontrar magníficos artículos de regalo y de decoración navideña hechos a mano, únicos en su clase: velas, productos para el cuidado de la piel, moda, bolsos, accesorios antiguos y coleccionables, joyas y muebles hechos a mano, cristalería y plata antiguas raras y, por supuesto, deliciosas golosinas y comidas artesanales. Anualmente, el mercado proporciona, a más de 1,000 comerciantes locales independientes, un espacio comercial asequible que tanto necesitan.

Todos los domingos desde el 27 de noviembre al 18 de diciembre.

Para más información ir aquí.

EVENTOS Y EXPERIENCIAS CULTURALES

El Holiday Train Show de NYBG, una tradición navideña favorita, ha estado creando recuerdos durante más de 30 años. Vea maquetas de trenes a través de una exhibición encantadora de más de 190 réplicas de lugares emblemáticos de Nueva York, cada una recreada con materiales naturales como corteza de abedul, vainas de loto y palitos de canela.

Además, disfrute de la experiencia de luces navideñas al aire libre más grande de Nueva York en NYBG GLOW, que regresa por tercer año con pantallas aún más iluminadas. Miles de deslumbrantes luces de bajo consumo e instalaciones caprichosas y perfectas reflejan los jardines y las colecciones circundantes, creando un espectáculo que no debe perderse. Estas noches especiales cuentan con música, experiencias, comida y más, lo que la convierte en la mejor noche de esta temporada.

Abrirá a partir del 19 de noviembre hasta el 16 de enero de 2022. Para información sobre las entradas y otros detalles ir a este sitio web.

Una tradición anual que cumple más de 40 años, el árbol de origami es una oferta navideña favorita en la Ciudad de Nueva York. Será expuesto el 21 de noviembre y la entrada es gratuita. Par más información ir aquí.

Al caer la noche, el parque cobra vida con la alegría navideña a medida que las pantallas de luces envolventes, las linternas de animales diseñadas a medida y los espectáculos de luces animadas brillan en todo el zoológico. La celebración incluye entretenimiento festivo, obsequios de temporada, el Tren Navideño y música navideña clásica. La experiencia del recorrido es una tradición querida, encantadora y divertida para todas las edades.

Inicia a partir del 18 de noviembre hasta el 8 de enero. Más información aquí.

Espectáculo de Navidad de las Rockettes en el Radio City Music Hall

La tradición navideña, preferida por todos, regresa una vez más al Radio City Music Hall para su espectáculo musical anual, que ha deslumbrado a audiencias de todas las edades durante casi un siglo.

Las presentaciones empiezan el 18 de noviembre. Para más información ir aquí.

El Big Apple Circus

El Big Apple Circus está de regreso para la temporada de su aniversario número 45, e invita a los visitantes a experimentar la emoción de su deslumbrante nuevo espectáculo: DREAM BIG! Sólo durante ocho semanas, el Big Top en Lincoln Center será el hogar de asombrosas maravillas y atrevidas acrobacias, haciendo volar la imaginación a las alturas más asombrosas e impresionantes.

A partir del 9 de noviembre hasta el 1 de enero. Más información aquí.

Un Cuento de Navidad, un espectáculo unipersonal en Broadway

En esta asombrosa adaptación de Broadway, el actor ganador del premio Tony Jefferson Mays, aborda más de 50 roles en la edición limitada de esta temporada de A Christmas Carol en el Nederlander Theatre. La historia de Dickens, preferida por todos, con personajes notables, Ebenezer Scrooge, Tiny Tim y los cuatro fantasmas, regresará por primera vez desde el 2019 y encantará a los asistentes al teatro con su historia redentora.

Del 21 de noviembre al 1 de enero. Más información aquí.

El Cascanueces de George Balanchine del Ballet de la Ciudad de Nueva York

Cascanueces, de George Balanchine en el Teatro David H. Koch en el Lincoln Center, regresa para su presentación anual con disfraces exquisitos, escenarios magníficos y la emblemática partitura de Tchaikovsky que transporta al público a una tierra de copos de nieve que giran, bastones de caramelo que saltan, flores que bailan el vals y mucho más. El 27 de noviembre, el fondo para el desarrollo del teatro o TDF Autism Friendly Performances, en inglés, presentará la primera obra apta para niños y adultos en el espectro autista de la producción del New York City Ballet de Cascanueces.

Más información aquí.

El espectáculo navideño en el St. George’s Theatre

El tradicional teatro St. George presenta su espectáculo navideño anual, una producción de dos horas, rebosante de gran energía y una serie de canciones y bailes llenos de pedrería que gustará a toda la familia. El espectáculo también servirá para recaudar fondos destinados al St. George Theatre Restoration, Inc., durante su presentación limitada de tres días.

Más aquí.

Las celebraciones de la Ciudad de Nueva York en The Seaport

Es la época más maravillosa del año cuando las históricas calles empedradas de The Seaport y Pier 17 se convierten en el mejor destino para las celebraciones navideñas. Las festividades incluyen el encendido de la menorá de Hanukkah, el 18 de diciembre, y las decoraciones en las calles.

Más información aquí.

El árbol de navidad y el pesebre barroco napolitano en The Met Fifth Avenue

Una tradición de Nueva York, la exposición The Met's Christmas Tree y el Napolitan Baroque Crèche, un árbol adornado con una escena del día de navidad en Belén alrededor de su base, proviene de una colección de figuras napolitanas del siglo XVIII, donadas por la artista y coleccionista estadounidense Loretta Hines Howard en 1964.

Del 22 de noviembre al 8 de enero. Más información aquí.

Navidad en la Quinta Avenida

La celebración navideña de Fifth Avenue, The Fifth Season, regresa por segundo año para traer alegría a la avenida más emblemática de Manhattan. La Asociación de la Quinta Avenida dará la bienvenida, una vez más, a invitados de todo el mundo para disfrutar de las icónicas vitrinas navideñas y las impresionantes decoraciones. Como novedad para esta temporada, Fifth Avenue lanzará Open Streets. Este nuevo programa cerrará la Quinta Avenida a todo el tráfico vehicular y abrirá las aceras a una variedad de vendedores de comida, artistas musicales de coros locales y conjuntos instrumentales.

A partir del 4 de diciembre.

Más información aquí.

Iluminaciones

Brilla con luz propia sólo en Hudson Yards

La experiencia Shine Bright volverá una vez más a Hudson Yards. Con más de 2 millones de luces parpadeantes, Shine Bright solo en Hudson Yards adornará el vecindario con 115 millas de intensas luces en cadena, 725 árboles de hoja perenne, bellamente adornados, y piezas iluminadas de 16 pies de altura en forma de globos aerostáticos, dispuestos a través de la plaza pública y los jardines con una pieza central, también de globos aerostáticos de 32 pies, suspendida en la gran sala de las tiendas y restaurantes.

Más información aquí.

El Festival de linternas de invierno de Nueva York: viaje hacia el oriente

El Festival de Linternas de Invierno de la Ciudad de Nueva York está de regreso por su cuarto año para transformar un nuevo lugar, el SIUH Community Park en Staten Island, en un mundo inmersivo de luz. Los visitantes disfrutarán de más de ocho acres de luminiscencia, además de un DJ en vivo, mapeo de proyección, vendedores de comida y mucho más.

A partir del 21 de octubre hasta el 8 de enero.

Más información aquí.

Ilumina la Granja en el Queens County Farm Museum

De regreso por segundo año, el Festival de Linternas de Invierno de la Ciudad de Nueva York transformará Queens County Farm en un oasis radiante y envolvente, con luces festivas y linternas hechas a mano en forma de flores, tractores, animales de granja y mucho más.

A partir del 11 de noviembre hasta el 8 de enero.

Para más información ir aquí.

Festival de luces Amaze en Citi Field

El Amaze Light Festival da la bienvenida a visitantes de todas las edades para sentir el espíritu de las fiestas en un asombroso universo de brillo, música, comida, baile y celebración. Los visitantes serán recibidos por los adorables personajes Zing y Sparky del libro de cuentos Amaze, quienes darán vida a los bailarines, cantantes y al espectáculo de luces con sus poderes mágicos. Visita el mercado navideño y luego haz una parada para disfrutar de un bocadillo en Sparky's Sweet Spot. Date un gusto con las delicias culinarias, dulces y saladas, así como con las bebidas y cócteles especiales. Deslízate por la helada Thrill Hill de Zing, disfruta de un maravilloso viaje en tren, escribe una carta a Papá Noel y crea tradiciones y recuerdos que durarán toda la vida.

A partir del 20 de noviembre hasta el 8 de enero.

Para más información ir aquí.

Tour de las luces navideñas de Dyker Heights

Dirígete a Brooklyn para experimentar las extravagantes exhibiciones de luces navideñas en Dyker Heights, también conocido como "Dyker Lights". Esta visita guiada en autobús, que sale de Manhattan, ofrece a los visitantes una experiencia especial para ver las casas decoradas de manera sinigual, aprender sobre la historia y las leyendas de la tradición del vecindario y mucho más.

Para más información ir aquí.