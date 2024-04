Más de 20 eventos gratuitos regresan al Bryant Park este verano: mira aquí el calendario

NUEVA YORK -- La temporada de verano en la Ciudad de Nueva York es una de las más esperadas del año por la gran variedad de eventos gratuitos para toda la familia.

No cabe duda que uno de los programas más queridos en la ciudad, Bryant Park Picnic Performances presentado por Bank of America, trae cada año una serie de actividades artísticas gratuitas en uno de los lugares más queridos en la Gran Manzana.

El festival dio a conocer el lunes la programación para este 2024 que iniciará el 31 de mayo e irá hasta el 13 de septiembre. Durante estos meses los neoyorquinos y turistas podrán disfrutar de 25 eventos de música, danza y teatro en vivo. Todos los espectáculos son gratuitos y las personas no necesitan boletos, solo tomar una de las 700 mantas de picnic para sentarse en el césped y disfrutar de las presentaciones.

Muchas de estos ventos del festival resaltan la cultura hispana a través de varias expresiones de las artes escénicas.

"Picnic Performances tiene como objetivo hacer que las extraordinarias artes y la cultura de la Ciudad de Nueva York sean accesibles para todos. Este año Bryant Park será el anfitrión de la candente banda de salsa dura La Excelencia, una celebración bilingüe de las melodías de Broadway con las estrellas emergentes del teatro Jaime Lozano y Florencia Cuenca, un concierto que rinde homenaje a la increíble compositora Tania León, funk-fusión del combo Afro Dominicano y un gran final con Arturo O'Farrill y la Afro-Latin Jazz Orchestra e invitados especiales interpretando la música icónica de las películas de James Bond", dijo Dan Fishman, el vicepresidente de Eventos en Bryant Park.

De qué trata Picnic Performances



Picnic Performances ha crecido hasta convertirse en uno de los festivales de artes escénicas al aire libre más importantes de la Ciudad de Nueva York. El verano pasado, más de 75,000 personas asistieron a la serie y casi medio millón disfrutaron de las transmisiones en vivo gratuitas.

Picnic Performances se ha convertido en una plataforma vital al aire libre para las instituciones artísticas de la ciudad, mostrando asociaciones de larga data con Carnegie Hall, New York City Opera, Harlem Stage, The Town Hall y Joe's Pub, así como nuevas asociaciones con New Victory Theatre, World Instituto de Música, y Belongó.

Qué tipo de programación trae esta temporada

La temporada 2024 presenta ganadores del Grammy, compañías de danza de talla mundial, estrellas de teatro, celebraciones de centenarios de jazz y ópera, un final con temática de James Bond y docenas de artistas locales y artistas destacados de Ghana, Nueva Orleans, México y el Sur África

Aquí te mostramos algunos de los eventos de este verano:

● La Ópera de la Ciudad de Nueva York rinde homenaje al centenario de la muerte de Giacomo Puccini con una celebración de dos noches de su música con orquesta, coro y vocalistas estrella. El verano de Puccini continúa con una producción de Tosca en pleno escenario en agosto.

● Compañías de danza de renombre internacional, incluidas Mark Morris Dance Group, Ronald K. Brown/EVIDENCE y David Dorfman Dance, encabezan varias noches de danza contemporánea junto con compañías establecidas, en ascenso y estudiantiles.

● Jazzmobile celebra el centenario de la legendaria vocalista de jazz Sarah Vaughan, “The Divine One”, con una actuación jubilosa de la aclamada vocalista Charenée Wade y su septeto.

● Carnegie Hall Citywide presenta cinco conciertos en julio y agosto, comenzando con una velada especial con la compositora ganadora del premio Pulitzer Tania León y The Harlem Chamber Players con invitados especiales. El Carnegie Hall también presentará al aclamado músico sudafricano Thandiswa Mazwai, al líder de banda nominado al premio Grammy de The Late Show Band Louis Cato, al enérgico pionero del Afrojazz Michael Olatuja y Lagos Pepper Soup, y a la candente banda de salsa dura La Excelencia.

● Joe's Pub trae a las estrellas de teatro en ascenso Jaime Lozano y Florencia Cuenca para Broadway en Spanglish, presentando presentaciones bilingües de temas icónicos del espectáculo con el Mariachi Real de México y más estrellas invitadas por confirmar.

● Como parte de la serie de verano New Victory Dance del New Victory Theatre, Ephrat Asherie y Barkin/Selissen Project se unen para un evento de danza interactivo diseñado específicamente para niños y familias.

● El World Music Institute da la bienvenida a la banda ghanesa Gyedu-Blay Ambolley (debut en Nueva York).

● Asian American Arts Alliance presenta al pianista 'Genius' de MacArthur, Vijay Iyer, y su trío.

● La querida tradición de Bryant Park Accordions Around the World regresa con la estrella de Zydeco, nominada al Grammy 2024, Dwayne Dopsie, y la banda de funk latino Afro Dominicano.

● La American Symphony Orchestra inicia su temporada con un programa que destaca la música más allá de los límites de la sala de conciertos tradicional.

● El Ayuntamiento y Belongó celebran la icónica música de James Bond de John Barry con una alineación estelar de músicos liderados por Arturo O'Farrill con la Afro-Latin Jazz Orchestra y el compositor, arreglista y maestro de trompeta slide Steven Bernstein, junto con un emocionante especial sorpresa. huéspedes.

Fechas de algunas de las presentaciones

Ópera de Nueva York: Celebración de Puccini : Viernes 31 de mayo a las 7 p. m.

: Viernes 31 de mayo a las 7 p. m. Carnegie Hall en toda la ciudad: Tania León y The Harlem Chamber Players : Viernes 15 de julio a las 7 p. m.

: Viernes 15 de julio a las 7 p. m. Carnegie Hall Citywide: La Excelencia : Viernes 2 de agosto a las 7 p. m.

: Viernes 2 de agosto a las 7 p. m. Joe’s Pub: Broadway en Spanglish: Jaime Lozano y Florencia Cuenca: Viernes 9 de agosto a las 7 p. m.

Dónde puedo encontrar más información sobre otras presentaciones y el calendario de eventos

Para ver las fechas de las presentaciones y así programarte visita este sitio web.