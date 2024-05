Un musical latino llega a los teatros de Off-Broadway en Nueva York: aquí los detalles

NUEVA YORK -- Si eres amante del teatro pronto se estrenará en Nueva York una obra latina que hará parte de Off-Broadway.

Se trata de la producción "El Deseo del Astronauta", inspirada en relatos autobiográficos y misiones de entrenamiento del personal de la NASA. La obra explora el mito y la iconografía popular de la conquista espacial y la ciencia ficción, centrándose en el personaje de Esteban Only, el último puertorriqueño en el espacio. A la deriva en una nave espacial moribunda, Esteban realiza reparaciones no autorizadas que podrían facilitar su rescate o llevarlo a enfrentar un consejo de guerra.

La obra será presentada por Pregones/Teatro Rodante Puertorriqueño y fue creada y escrita por Alvan Colón Lespier. El espectáculo aborda temas atemporales de libertad, lealtad, obediencia y amor. La obra cuenta con música original de Desmar Guevara y un elenco de 9 actores y músicos latinos bajo la dirección de Leyma López.

Las funciones se llevarán a cabo de jueves a domingo a partir del 9 de mayo en el Teatro Rodante Puertorriqueño, ubicado en el 304 de la calle 47 oeste, Manhattan. Los boletos, que comienzan en $25, están disponibles en www.pregonesprtt.org o llamando al 718-585-1202.

Entre los actores está Jesús E. Martínez (conocido por su trabajo en PBS Alma's Way y John Leguizamo Kiss my Aztec) regresa en el papel de Esteban Only, que ayudó a desarrollar y estrenar. Desmar Guevara, compositor, pianista y director musical, junto con el baterista ganador del Grammy Latino, músico electrónico y productor Frankie Leroux (Cultura Profética, Claire Delić), supervisan la partitura y los paisajes sonoros. Lucrecia Briceño y Eamonn Farrell lideran el equipo de diseño de producción.

"Ahora más que nunca, llevar una gran idea al escenario requiere enfoque, imaginación y buenos colegas. El Deseo del Astronauta ha sido un verdadero proceso colaborativo, al igual que todas las obras que he tenido la fortuna de dirigir en Pregones durante los últimos 40 años", dijo el autor Colón Lespier.