Lanzan web para denunciar a estafadores de seguro social

NUEVA YORK – La Administración del Seguro Social anunció el lanzamiento de un formulario en línea para facilitar la denuncia de los estafadores.

La página web https://oig.ssa.gov permite denunciar a las personas que llaman para obtener pagos en efectivo o tarjetas de regalo bajo la amenaza del arresto por supuestos problemas con el número de la Seguridad Social, entre otras tretas para sacer provecho de los ciudadanos.

Este tipo de fraude ocupar el número 1 en las denuncias que se presentan ante la Comisión Federal de Comercio y la Administración del Seguro Social.

Para combatir estas estafas, la Administración del Seguro Social y la Comisión Federal de Comercio usarán el nuevo formulario en línea para analizar los datos en busca de tendencias y puntos en común. La estrategia podría ayudar a identificar entidades criminales o individuos que participan o facilitan las estafas.

El Gobierno federal espera que estos esfuerzos intimiden a los estafadores.

"Estamos tomando medidas para crear conciencia y evitar que los estafadores perjudiquen a los estadounidenses", dijo Andrew Saul, comisionado de la Administración del Seguro Social.

"Me preocupa profundamente que nuestro país no haya podido evitar que estos delincuentes engañen a algunos de los miembros más vulnerables de nuestra sociedad", añadió.

El formulario permite denunciar llamadas automáticas, en vivo, correos electrónicos, mensajes de texto y estafas en persona.

El formulario permite a las personas crear un número de identificación personal único (PIN) para facilitar el seguimiento del caso y para que el denunciante sepa que la llamada es legítima cuando los investigadores se comuniquen.

Los empleados del Seguro Social en ocasiones se comunican por teléfono con los ciudadanos que tienen trámites en curso con la agencia. Sin embargo, los empleados del Seguro Social nunca amenazarán a una persona, ni prometerán la aprobación o el aumento de los beneficios del Seguro Social a cambio de información o dinero. Esas son señales de que la llamada es fraudulenta y que es mejor colgar el teléfono.

En general, la agencia llama a las personas que han solicitado un beneficio del Seguro Social en días recientes, a alguien que ya está recibiendo pagos y requiere una actualización de su registro, o a una persona que ha solicitado una llamada telefónica de la agencia.

El Seguro Social no lo llamará para:

• Decirle que su número de Seguro Social ha sido suspendido.

• Para exigirle un pago inmediato.

• Pedirle por teléfono sus números de tarjeta de crédito o débito.

• Requerir un medio específico de pago de una supuesta deuda, como una tarjeta de débito prepaga, una tarjeta de regalo o efectivo.

• Exigir que pague una deuda del Seguro Social sin la capacidad de apelar la cantidad que adeuda.

• Prometer una aprobación o aumento de beneficios del Seguro Social a cambio de información o dinero.

Si hay un problema con el número o registro del Seguro Social de una persona, en la mayoría de los casos, la agencia enviará una carta.

Si una persona necesita enviar pagos al Seguro Social, la agencia enviará una carta con instrucciones y opciones de pago.

Las personas nunca deben proporcionar información o pagos por teléfono o Internet a menos que estén seguros de quién la está recibiendo.