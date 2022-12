Aaron Judge firma oficialmente un nuevo contrato con los Yankees y es nombrado capitán del equipo

NUEVA YORK -- Aaron Judge se puso de pie para foto tras foto como si fuera una boda. Y en cierto modo lo era: se había enganchado a los Yankees de Nueva York por el resto de su vida en el béisbol.

Judge posó con su esposa, padres, la gerencia de los Yankees, agentes e incluso Derek Jeter y Willie Randolph, y discutió su contrato de $360 millones por nueve años y la decisión del propietario Hal Steinbrenner de nombrarlo el capitán número 16 del equipo, el primero desde que Jeter se retiró.

“Es la familia. Los fanáticos son una familia”, dijo Judge, pensando en unirse a Lou Gehrig, Joe DiMaggio, Mickey Mantle, Jeter y Mariano Rivera como vitalicios de los Yankees. “Solo tener esta oportunidad de construir esta relación con todos, de eso se trata”.

Judge estaba en la casa de sus padres en California cuando el acuerdo se concretó a principios del 7 de diciembre. Como San Francisco y San Diego también perseguían a Judge, Steinbrenner interrumpió unas vacaciones y se detuvo en una carretera entre Milán y la frontera con Francia para hablar con Judge aproximadamente a las 3 a. m. PST.

“Me envió un mensaje antes sobre, ‘¿Cuál es el atraco? ¿Qué se necesitará para llevar esto a la línea de meta?’ Así que saltamos a una llamada rápida”, dijo Judge.

Steinbrenner aumentó la oferta de Nueva York de un contrato de ocho años a un contrato de nueve años.

Justo antes del Día Inaugural, Judge había rechazado la oferta de los Yankees de $213.5 millones durante siete años hasta 2029. Steinbrenner llamó a Judge el 24 de octubre, el día después de que Houston eliminó a los Yankees, para impulsar las conversaciones e invitó al jardinero a su casa en Tampa, Florida.

“En una de las conversaciones que tuvimos hace dos semanas, en realidad le dije: 'En lo que a mí respecta, no eres un agente libre, eres un yanqui, y tenemos que hacer todo lo posible para asegurarnos de que siga siendo lo mismo'”, dijo Steinbrenner.

Judge no había estado al tanto de los rumores de que se dirigía a los Giants: "En realidad estaba en un avión, así que realmente me perdí todo lo que sucedía sobre a dónde iría".

Judge, el actual Jugador Más Valioso de la Liga Americana después de establecer un récord de la Liga Americana con 62 jonrones. recibe 40 millones de dólares anuales, una provisión completa sin cambios y una suite de hotel en viajes por carretera.

“Tengo la oportunidad de continuar con algo en lo que los Yankees son tan importantes, que es un legado”, dijo Judge. “Tengo la oportunidad de continuar con mi legado aquí en telas a rayas, la mejor ciudad del mundo, la mejor ciudad del béisbol, frente a los mejores fanáticos”.

Los Yankees también finalizaron su acuerdo con el lanzador zurdo y dos veces All-Star Carlos Rodón el miércoles. Rodón, de 30 años, tuvo 31 aperturas con San Francisco la temporada pasada, con marca de 14-8 con un juego completo y efectividad de 2.88.

Nueva York tuvo seis capitanes anteriores en la era de la familia Steinbrenner: Thurman Munson (1976-79), Graig Nettles (1982-84), Willie Randolph (1986-88), Ron Guidry (1986-89), Don Mattingly (1991-95) y Jeter (2003-14).

“No solo grandes jugadores de béisbol, sino también grandes embajadores del juego y grandes embajadores de los Yankees de Nueva York”, dijo Judge sobre los ex capitanes. “Cómo se enorgullecen en el campo, día tras día, cómo se enorgullecen de lo que hacen fuera del campo y representan a esta organización y representan a estas telas a rayas. Este es un honor increíble que no me tomo a la ligera”.

Judge se sentó en un estrado en el Yankee Stadium entre su esposa, Samantha, y Steinbrenner. Flanqueándolos estaban Jeter; el agente del juez, Page Odle; el presidente de los Yankees, Randy Levine; el gerente general Brian Cashman; el gerente Aaron Boone y el director de operaciones Lonn Trost.

Judge conectó un jonrón en su primer turno al bate en las Grandes Ligas para los Yankees en 2016, y el jardinero de 6 pies 7 pulgadas se ha convertido en una figura más grande que la vida en el Bronx. Fue elegido Novato del Año de la Liga Americana en 2017 y ayudó a Nueva York a llegar a los playoffs en cada una de las últimas seis temporadas.

Cuatro veces All-Star, bateó .311 este año y empató en el liderato de las Grandes Ligas con 131 carreras impulsadas.

“Los fanáticos de los Yankees son grandes en historia y tradición”, dijo Jeter. “No es un título que se lanza demasiado a la ligera”.

Fue nombrado capitán en junio de 2003 por el propietario George Steinbrenner. Hal Steinbrenner reemplazó a su padre como dueño mayoritario de los Yankees en noviembre de 2008.

Los primeros capitanes de los Yankees incluyeron a Clark Griffith (1903-05), Kid Elberfeld (1906-08), Willie Keeler (1909), Hal Chase (1910-11), Frank Chance (1913 hasta la mitad de la temporada), Rollie Zelder (1913 desde la mitad de la temporada hasta el final) , Roger Peckinpaugh (1914-21), Babe Ruth (1922) y Gehrig (1935-39).

Judge sonrió cuando le preguntaron si consideraba seriamente irse de Nueva York.

“Tuve la oportunidad de sentarme con mi esposa y hablar sobre un par de cosas”, dijo. “Ambos llegamos a la decisión que estaba en nuestro corazón, que pertenecemos a Nueva York, pertenecemos a la ciudad. Y hay muchos asuntos pendientes aquí en Nueva York. Y estoy deseando terminar ese negocio. y tratar de dejar un legado aquí para el próximo grupo de muchachos que vengan detrás de mí”.