En medio de una batalla campal contra las variantes de COVID, NY se alista para expandir el horario de bares y restaurantes

Lo que debes saber Los funcionarios electos y de salud del área triestatal han detenido la administración de la vacuna de Johnson & Johnson de acuerdo con las nuevas recomendaciones de los CDC y la FDA; los expertos dicen que no debería ralentizar la línea de tiempo

Hasta la fecha, se han administrado más de 6.8 millones de dosis de la vacuna J&J en EEUU, la mayoría de los receptores informan efectos secundarios leves o nulos; A nivel nacional, aproximadamente el 30% de los adultos estadounidenses mayores de 18 años están completamente vacunados

Mientras tanto, continúa el proceso de reapertura; el gobernador Andrew Cuomo dice que extenderá los toques de queda de los eventos cubiertos y los restaurantes interiores en todo el estado en una hora cada uno a partir del lunes; los espectadores de carreras regresan el jueves

NUEVA YORK - El gobernador Andrew Cuomo dice que extenderá el horario para bares y restaurantes Nueva York por una hora y dará la bienvenida a los espectadores a las carreras de caballos y autos la próxima semana, sus últimos pasos de reapertura cuando las hospitalizaciones por COVID caen a los niveles de principios de diciembre.

Descarga aquí nuestra aplicación para iOS o Android y recibe todas las alertas sobre noticias de Última Hora y El Tiempo.

A partir del lunes, los toques de queda del estado para el servicio en interiores de restaurantes, bares y eventos con catering se extienden de 11 p.m. a las 12 a.m. y de 12 a.m. a 1 a.m., respectivamente, dijo Cuomo. Los espectadores de carreras de caballos y autos pueden regresar a las gradas el jueves al 20 por ciento de su capacidad. Los asistentes deben mostrar una prueba negativa reciente o una serie de vacunación completa antes de ingresar a un evento de carreras. También se aplica otro protocolo COVID básico.

Así Va la Vacunación en Tu Condado y Estado

Los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades reportan a diario el porcentaje de personas totalmente vacunadas por condado de residencia.

Al hacer esos anuncios, Cuomo describió la situación de COVID en el estado como cada vez más "manejable", pero advirtió: "Tenemos un largo camino por recorrer antes de alcanzar un nivel de inmunidad que derrote a la bestia de COVID-19 para siempre, y es por eso que los neoyorquinos necesitan continúen practicando comportamientos seguros a medida que avanzan en su vida diaria".

Las últimas reaperturas planificadas se producen cuando los funcionarios de los tres estados, y los de todo el país, buscan tranquilizar a su gente sobre la seguridad y eficacia de las vacunas después de la pausa recomendada esta semana en Estados Unidos del régimen de dosis única de Johnson & Johnson.

Esa sugerencia se produjo el martes después de media docena de informes de mujeres de entre 18 y 48 años que sufrieron coágulos sanguíneos poco comunes después de recibir la vacuna J&J. Una de las mujeres, una mujer de 45 años de Virginia, murió. Los CDC y la FDA continúan debatiendo los próximos pasos mientras J&J detiene por precaución su lanzamiento de un solo disparo en Europa.

Las autoridades mantienen en pausa el uso de la vacuna de Johnson & Johnson luego de que seis mujeres pesentaran una rara condición de coágulos.

Los funcionarios de los tres estados, incluido el alcalde de la ciudad de Nueva York, Bill de Blasio, describen la pausa como una "tremenda curva curva", pero dicen que esperan, y creen, que no obstaculizará sus esfuerzos de vacunación por mucho tiempo. De Blasio dice que la ciudad sigue en camino de vacunar completamente a 5 millones de residentes para fines de junio. Está alrededor del 40 por ciento del camino.

En medio del impulso local, estatal y nacional para vacunar, los expertos federales, incluida la dirección de los CDC, la Dra. Rochelle Walensky, han anunciado a los estadounidenses que sean cautelosos y mantengan las precauciones de COVID, diciendo que las vacunas tardan hasta seis semanas en surtir efecto. Esa brecha de tiempo potencialmente da más variantes contagiosas que han intensificado su control colectivo sobre el más para propagarse y amenazar el progreso de Estados Unidos en la guerra contra el COVID.

Algunas autoridades han señalado variantes, como las identificadas por primera vez en el Reino Unido, Sudáfrica y Brasil, como un factor en el aumento de las tasas de hospitalización entre las personas menores de 65 años, menos de las cuales están completamente vacunadas en comparación con sus contrapartes mayores de 65 años. Para este último, la tasa promedio de admisiones en los hospitales de la ciudad de Nueva York por enfermedades similares a COVID se ha reducido en un 51 por ciento desde mediados de enero, dicen los funcionarios de salud.

Eso se compara con una disminución del 29 por ciento para los menores de 65 años, dicen los funcionarios de la ciudad.

Esa es una indicación de que las vacunas están funcionando contra las variantes en general, como los expertos en salud han dicho que lo harían, y De Blasio dijo el miércoles que pensaba que el lanzamiento de la vacuna superaría la propagación de las variantes. Estos representan actualmente alrededor de las tres cuartas partes de las muestras positivas en los cinco condados, frente al 10 por ciento en enero, según un informe detallado de los funcionarios de salud esta semana.

La ciudad aún investiga si su propia variante, la que se cree que surgió en Washington Heights el año pasado (B.1.526) antes de extenderse a otros distritos y estados, presenta un mayor riesgo de reinfección por otras variantes o causa resultados más graves. En este punto, los funcionarios dicen que creen que es más infeccioso que las cepas anteriores; no parece ser más resistente a las vacunas, pero ese elemento requiere más estudios.

De Blasio dice que cree que la ciudad probablemente estaría en una posición mucho mejor en cuanto a sus números de COVID si no fuera por las variantes.

"Ciertamente estamos preocupados en el caso de una variante de los efectos negativos particulares que tiene", dijo De Blasio el miércoles sobre la variante del Reino Unido, que se ha relacionado con resultados más severos. "Dicho esto, hemos hablado de esta analogía por un tiempo, ya sabes, correr una carrera, ya sabes, tener una carrera contra las variantes. Creo que estamos ganando esa carrera en este momento".

Es un control tenue ya que la prevalencia de variantes continúa expandiéndose drásticamente en la ciudad, el estado y la nación. En el último período de dos semanas estudiado, la variante del Reino Unido (B.1.1.7) se encontró en el 44 por ciento de las muestras analizadas, frente al 27.1 por ciento del período anterior de dos semanas. La variante brasileña (P.1), que ha demostrado que puede ser más resistente a las vacunas que otras cepas, se encontró en solo el 1.4 por ciento de las muestras analizadas en el último período de dos semanas, pero eso es un aumento del 0.5 por ciento en las dos últimas -período de la semana.

En general, los funcionarios de salud admiten que la presencia de variantes probablemente no se informa en gran medida. Los CDC, junto con los estados y ciudades individuales, solo realizan la secuenciación genética exhaustiva para detectar variantes en aproximadamente el 5 por ciento de las muestras, lo que representa un aumento del 2 por ciento hace unos meses. Sigue siendo una fracción de todos los casos positivos.

En última instancia, los funcionarios todavía creen que las vacunas existentes protegen contra las variantes que han surgido y las que surgirán con el tiempo. La esperanza, como dijo De Blasio, es que las vacunas continúen aumentando a un ritmo más rápido que la prevalencia de variantes.

Él y otros instan a los neoyorquinos a vacunarse y dicen que la pausa de J&J muestra que el sistema de protección está funcionando. No es una razón para no recibir las vacunas, dicen.

Hasta la fecha, Nueva York, Nueva Jersey y Connecticut han vacunado a un poco más de una cuarta parte de sus respectivas poblaciones.

A nivel nacional, el 29.6 por ciento de los adultos estadounidenses mayores de 18 años están completamente vacunados, mientras que el 47.6 por ciento ha recibido al menos una vacuna. La proporción es aún mayor para el grupo de 65 años o más, del cual el 63 por ciento ha sido completamente vacunado, según los CDC.

El presidente Joe Biden ha establecido una fecha límite el lunes para que los estados de EEUU hagan que todos los residentes de 16 años o más sean elegibles para la vacunación.