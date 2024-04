Cuidado con las ofertas de inversiones con ganancias garantizadas

NUEVA YORK -- Buscando ganar dinero y animados por lo que vieron en las redes sociales, varios televidentes invirtieron miles de dólares con una compañía que ofrecía grandes ganancias.

Esta compañía se registró con el estado de Nueva York en febrero del 2022, recibió miles de dólares en inversiones y ya no está operando. Los inversionistas dicen que perdieron su dinero y muchos aseguran nunca recibieron ganancias.

El gancho fue muy atractivo. La compañía de inversiones LNJ Funds ofrecía ganancias supuestamente garantizadas y Amalia Domínguez dijo a Telemundo 47 Responde que necesitaba el dinero.

“Yo entre con $10,000 y a mí, ellos supuestamente estaban para darme 2,000 cada dos meses por seis meses”, dijo Amalia Domínguez.

Amalia, que trabaja como home attendant, invirtió en enero del 2022. Dijo a Telemundo 47 Responde que LNJ Funds cumplió con el contrato durante 4 meses y recibió dos pagos de $2,000.

Sin embargo, la tercera vez que ellos le iban a dar $2,000 querían que ella les diera $5,000, y Amanda se negó.

“Entonces yo le dije no porque cómo va a ser eso. Eso no tiene límite, y si tú rompes el contrato. Bueno, pues te devolvemos tus $10,000 porque está estipulado en el contrato”.

Sin embargo, Domínguez dice que nunca recibió los $10,000. En total, dice que perdió $6,000.

Ana Pimentel, que opera una guardería en su apartamento en El Bronx, también invirtió $10,000 con LNJ Funds en junio del 2022. Pero ella optó por no recibir las ganancias hasta el final del contrato.

“Para poder ganar los $2,000 cada dos meses me recomendaron invertir $10,000 y podría sacarlo, o sea, cada cierto tiempo, pero realmente me recomendaron dejar los $2,000 y yo decidí dejarlo”.

Pimentel dijo a Telemundo 47 Responde que ha pasado más de un año y medio y que no ha recibido un centavo de su depósito, ni de ganancias de LNJ Funds.

“Él me dijo que me lo iba a devolver ahora en enero y no me coge ya. Ahora mismo yo lo llamo y la llamada se va directamente al buzón”, dijo Pimentel.



Ana y Amalia trataban con los jefes de la compañía LNJ Funds, Raymond Concepcion y Lourdes Rosales, quien dice ser su esposa. Otros 6 televidentes contaron historias similares.

Carmen Delgado dice que abrió dos cuentas de inversión con LNJ Funds en febrero del 2022, por un valor de $15,000 dólares. Añadió que intentó retirar su dinero y ganancias 6 meses más tarde.

“Correo electrónico, mensajes de texto, llamándole y siempre me decía que ahí estaba el sistema. Y después que yo estaba de vacaciones o que era día de fiesta para las compañías y que ella en vacaciones no podía molestarse”, dijo Carmen Delgado.

LNJ funds se registró con el estado de Nueva York en febrero del 2022, con la dirección de su oficina principal en El Bronx. Telemundo 47 Responde fue a ese lugar en la Tercera Avenida, y encontró un espacio de trabajo conjunto. Fuera de cámara, la encargada dijo a Telemundo 47 Responde que LNJ Funds nunca tuvo oficina en esa dirección, sino que alquilaba una sala de conferencia esporádicamente para recibir clientes.



Dijo que Raymond Concepcion y Lourdes Rosales no han regresado desde junio del 2023.

La página web de LNJ Funds ya no existe, pero Telemundo 47 Responde logró encontrar una captura de la página de abril del 2022. Allí dijo que la compañía LNJ Funds ofrece una garantía de 100% en las inversiones, con bajo riesgo y pagos cíclicos.



Telemundo 47 Responde planteó esos detalles a la Comisión Federal de Comercio, que investiga fraude.

“Cualquier persona que está ofreciendo un producto, ayuda financiera o algo de inversión y promete que puede ganar mucho, mucho dinero en poco tiempo. Con poco riesgo. Es un estafador. Eso es ilegal”, dijo Cristina Miranda, de la Comisión Federal de Comercio.



En otra supuesta oficina de LNJ Funds en Queens Plaza, los agentes de seguridad dicen que la compañía estuvo en un espacio de trabajo conjunto y dicen que han llegado muchos inversionistas buscándolos. Telemundo 47 Responde llamó a todos los números de teléfono de las 4 supuestas oficinas de LNJ Funds. Dos direcciones en Manhattan, una supuestamente en Wall Street, no tienen número de oficina.



Telemundo 47 Responde envió correos electrónicos a Raymond Concepcion y Lourdes Rosales. El correo electrónico que se envió a la compañía rebotó. Lourdes Rosales respondió a un mensaje electrónico en diciembre sobre los reclamos de otros dos televidentes. Confirmó a Telemundo 47 Responde que cancelaron sus contratos y estaban esperando un reembolso. Aseguro que mantenían contacto con ellos y que una de las inversionistas fue informada que recibiría su dinero en enero. También dijo que estarían muy atentos a resolver los pedidos de sus clientes lo antes posible. Pero esos dos inversionistas nos aseguran que nunca recibieron su dinero.

“No debes hacer ninguna inversión hasta que hayas verificado y entendido por completo en que estás invirtiendo y los términos del trato. Hay que hacer muchas, muchas preguntas, hay que investigar la inversión y a la persona que te la ofrece”, dijo Cristina Miranda.



Todos salvo uno de los televidentes que denunciaron a LNJ Funds a Telemundo 47 Responde dijeron que invirtieron después de ver al influencer Ramon Rodríguez promocionando estas inversiones en las redes sociales.



Le escribimos a Ramon Rodríguez a través de un mensaje directo en Instagram y le hicimos varias preguntas.



Rodríguez respondió y dijo esto: “buenas tardes, mi programa es de información todos los programas que hago siempre digo al principio que si usted hace negocios con cualquier invitado es su responsabilidad. No soy intermediario, ni tampoco he recibido dinero de mis invitados, ni he recibido dinero de LNJ por estar en mi programa”.



Varios denunciantes entregaron decenas de mensajes de voz que recibieron a través de mensajes directos en Instagram de Rodriguez hablando sobre su propia inversión con LNJ y también dándolos el nuevo teléfono de la compañía y sugiriéndole a Ana que acepte lo que le dieran si no puede esperar por su dinero.



Los televidentes afectados dijeron que contactarían a la fiscal general de Nueva York.