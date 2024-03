Whole Foods planea abrir tiendas más pequeñas en la Ciudad de Nueva York

Lo que debes saber Se espera que la primera ubicación se abra en el Upper East Side de Manhattan, en 1175 Third Avenue, en algún momento de este año.

Esa ubicación inicial también será la primera tienda Whole Foods en Manhattan que ofrecerá Juice & Java, un lugar para tomar café, té, jugos recién exprimidos, batidos, sándwiches, sopas y varios postres.

Whole Foods Market Daily Shop brindará una opción conveniente para comidas y refrigerios para llevar, artículos básicos semanales y un destino rápido y fácil para recoger los ingredientes para completar una comida.

NUEVA YORK -- ¿Quiere experimentar Whole Foods en un ambiente más íntimo? Esto pronto será una realidad en la Ciudad de Nueva York.

Manténte al tanto de las noticias locales y del estado del tiempo. Suscríbete a nuestros newsletters gratuitos aquí.

El querido tendero estadounidense anunció el lunes que traerá un nuevo formato de tienda, Whole Foods Market Daily Shop, a la Ciudad de Nueva York para hacer que las compras sean más convenientes para los consumidores urbanos. Se espera que la primera ubicación se abra en el Upper East Side de Manhattan, en 1175 Third Avenue, en algún momento de este año.

Esa ubicación inicial también será la primera tienda Whole Foods en Manhattan que ofrecerá Juice & Java, un lugar para tomar café, té, jugos recién exprimidos, batidos, sándwiches, sopas y varios postres.

Seguirán ubicaciones adicionales de Whole Foods Market Daily Shop en toda la Ciudad de Nueva York. Después del lanzamiento en la Gran Manzana, Whole Foods planea llevar su formato de mercado diario a otras ciudades del país.

Con una superficie de entre 7,000 y 14,000 pies cuadrados, las tiendas de compras rápidas ocupan entre un cuarto y la mitad del tamaño de una tienda Whole Foods Market promedio de 40,000 pies cuadrados, allanando el camino para la expansión en áreas metropolitanas densas. En centros bulliciosos como Manhattan, donde la proximidad importa, estas tiendas acercarán Whole Foods Market a los clientes existentes, al tiempo que extenderán el alcance de la compañía a otros en los vecindarios circundantes, dice el tendero.

Whole Foods Market Daily Shop brindará una opción conveniente para comidas y refrigerios para llevar, artículos básicos semanales y un destino rápido y fácil para recoger los ingredientes para completar una comida. Aunque más pequeñas, las tiendas seguirán ofreciendo los favoritos de Whole Foods Market, incluida una amplia selección de productos frescos de temporada, carnes y mariscos, sándwiches y comidas preenvasadas, panes, alcohol y suplementos, y una variedad cuidadosamente seleccionada de especialidades locales.

“En nuestros nuevos formatos de tienda, estamos adaptando cada metro cuadrado a las necesidades únicas y aceleradas de los estilos de vida urbanos. Nos complace presentar una nueva forma para que nuestros clientes elijan rápidamente sus favoritos de Whole Foods Market, desde comidas para llevar hasta ese ingrediente de última hora para la cena, haciendo que los viajes al supermercado temprano en la mañana o después del trabajo sean más eficientes y agradables. ”, dijo Christina Minardi, vicepresidenta ejecutiva de Crecimiento y Desarrollo, Whole Foods Market y Amazon. "Ampliar nuestra presencia con Whole Foods Market Daily Shop es clave para nuestro crecimiento, fomentar conexiones más profundas con los clientes y promover nuestro propósito de nutrir a las personas y al planeta".

Las tiendas de nuevo formato son adicionales y no reemplazan al supermercado tradicional.

En 2023, Whole Foods Market agregó su tienda número 17 en la Ciudad de Nueva York en One Wall Street, lo que subraya la dedicación de la compañía para mejorar la experiencia del cliente urbano y expandir su huella inmobiliaria urbana. Whole Foods Market tiene actualmente más de 530 tiendas en EEUU, Reino Unido y Canadá, con más de 75 tiendas en proyecto.