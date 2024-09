¿Quién es Damian Williams, el fiscal federal para el Distrito Sur de NY que sumó cargos contra Adams y Diddy?

NUEVA YORK -- La noticia de la acusación en contra de Eric Adams por cargos de soborno y corrupción provocó conmociones en toda la Ciudad de Nueva York y en el ámbito político en su conjunto.

Según la acusación hecha publica el jueves, el alcalde, que se encuentra en el centro de una tormenta política en el Ayuntamiento, enfrenta cinco cargos centrados en el soborno, fraude de fondos de campaña y otros cargos de corrupción.

El fiscal federal que supervisa la investigación y el enjuiciamiento de Adams es el fiscal federal para el Distrito Sur de Nueva York, Damian Williams, un hombre que también es una figura central en el explosivo caso de tráfico sexual del rapero y magnate Sean "Diddy" Combs.

Pero ¿quién es Williams?

¿Quién es Damian Williams, el fiscal federal para el Distrito Sur de Nueva York?



Williams se graduó de la prestigiosa Universidad de Harvard y obtuvo su licenciatura en economía antes de dirigirse a la Universidad de Cambridge, donde obtuvo una maestría en relaciones internacionales. Posteriormente, se licenció en Derecho en la Facultad de Derecho de Yale.

Después de convertirse en abogado, Williams trabajó para el juez Merrick Garland de la Corte de Apelaciones de los Estados Unidos para el Circuito de D.C. Desde entonces, Garland se ha convirtido en el Fiscal General de los Estados Unidos. Williams también trabajó para el entonces juez de la Corte Suprema John Paul Stevens.

Durante su carrera, Williams también fue Jefe del Grupo de Trabajo contra el Fraude de Valores y Materias Primas en el Distrito Sur de Nueva York. Mientras era fiscal federal adjunto, procesó casos de crimenes de cuello blanco relacionados con corrupción en los mercados financieros y la política, incluido el caso que involucró al congresista Chris Collins por uso de información privilegiada y el caso de soborno, extorsión y lavado de dinero que involucró al presidente de la Asamblea del Estado de Nueva York, Sheldon Silver.

Williams fue nominado por el presidente Joe Biden en agosto de 2021 para desempeñarse como Fiscal Federal para el Distrito Sur de Nueva York, que presta servicios a Manhattan y El Bronx en la ciudad de Nueva York, junto con los condados de Dutchess, Orange, Putnam, Rockland, Sullivan y Westchester. Finalmente fue confirmado por el Senado en octubre de 2021.

Además de sus funciones como fiscal federal, Williams también forma parte del Comité Asesor del Fiscal General (AGAC), un grupo selecto de fiscales federales que asesoran al fiscal general en cuestiones de política.

¿En qué casos de alto perfil Williams ha dirigido la investigación y el procesamiento?

EL CASO CONTRA SEAN "DIDDY" COMBS

Aunque Williams ha estado involucrado en casos de alto perfil durante su carrera como abogado, se ha convertido en una cara familiar en las últimas semanas, anunciando tráfico sexual, abuso y otros cargos contra el magnate de la música Sean "Diddy" Combs.

Combs fue arrestado en la Ciudad de Nueva York el 16 de septiembre y acusado de conspiración federal de tráfico sexual y extorsión, según documentos judiciales revelados en el Distrito Sur de Nueva York la semana pasada.

Según la acusación, Diddy "abusó, amenazó y coaccionó a mujeres y otras personas a su alrededor para satisfacer sus deseos sexuales, proteger su reputación y ocultar su conducta".

Supuestamente utilizó su imperio mediático como una empresa criminal, "cuyos miembros y asociados participaron e intentaron participar, entre otros delitos, en tráfico sexual, trabajos forzados, secuestro, incendio provocado, soborno y obstrucción de la justicia".

Combs participó en un patrón de abuso hacia mujeres y otras personas, alega la acusación. En ocasiones, supuestamente manipuló a mujeres para que participaran en actuaciones sexuales altamente orquestadas con trabajadores sexuales masculinos. También supuestamente hizo arreglos para que mujeres y trabajadoras sexuales viajaran hasta él.

Aunque el Districto Sur de Nueva York (SDNY) alega que Combs utilizó su imperio mediático y a sus trabajadores como parte de una empresa criminal, no está claro si alguien más será acusado como coconspirador en relación con la investigación. Sin embargo, Williams dijo que es posible dado que la investigación continúa.

"Aún no hemos terminado. Esta investigación está en curso", dijo Williams anteriormente. "Animo a cualquiera que tenga información sobre este caso a que se presente y lo haga rápidamente.

Combs ha negado los cargos en su contra.

EL CASO CONTRA EL ALCALDE DE NUEVA YORK, ERIC ADAMS

El alcalde de la Ciudad de Nueva York, Eric Adams, fue acusado el jueves de aceptar contribuciones ilegales de campaña y sobornos de ciudadanos extranjeros a cambio de favores.

Adams, un ex oficial del NYPD, enfrenta cargos de conspiración, fraude electrónico y soborno en una acusación formal de cinco cargos que describe una serie de crímenes de una década.

Los presuntos sobornos empezaron antes de que él fuera alcalde, mientras se desempeñaba como presidente del condado de Brooklyn, en un plan fraudulento generalizado.

La oficina del Fiscal Federal del Distrito Sur de Nueva York celebró una sesión informativa el jueves por la mañana sobre las acusaciones.

"Año tras año, [Adams] mantuvo al público en la oscuridad. Le dijo al público que no recibió regalos, a pesar de que en secreto lo estaba", dijo Williams.

Según Williams, entre las acusaciones está que un funcionario turco le dio regalos extravagantes a Adams para ganar influencia sobre él. También alega que Adams tomó decisiones políticas corruptas a cambio de beneficios de viajes de lujo que no fueron revelados y no formaban parte de un programa de viajes disponible al público.

"La conducta alegada en la acusación: el dinero extranjero, el dinero corporativo, el soborno, los años de ocultamiento es una grave violación de la confianza del público", dijo Williams. "El cargo público es un privilegio. Alegamos que el alcalde Adams violó ese privilegio y violó la ley. Ley que garantiza que personas como él sirvan al pueblo y no al mejor postor. No a un postor extranjero. Y, ciertamente, no a una potencia extranjera. Estas son líneas rojas y alegamos que el alcalde las cruzó una y otra vez durante años.

"Esta investigación continúa. Continuamos investigando y responsabilizaremos a más personas".