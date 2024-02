¿Qué es el modo SOS en tu iPhone? El símbolo que aparece cuando no tienes servicio de celular

Si te levantaste y miraste tu iPhone esta mañana, habrás notado tres letras en la parte superior donde te dice cuántas barras tienes: SOS.

No está solo. Miles de personas se han visto afectadas por una interrupción del servicio en líneas celulares el jueves. A partir de las 10 a.m. ET, había más de 65,000 usuarios de AT&T que informaron de que no tenían servicio.

Entonces, ¿qué significa exactamente el modo SOS y qué puedes hacer con él?

¿Qué significa el modo SOS en el iPhone?

Cuando SOS aparece en tu teléfono, significa que no estás conectado a una red celular, esto puede suceder si tu teléfono está en el modo de avión, cuando estás en algún lugar sin servicio, o si hay una interrupción del servicio nacionalmente.

Mientras estás en modo SOS, sólo puedes hacer llamadas de emergencia.

"Cuando realizas una llamada con SOS, tu iPhone llama automáticamente al número de emergencia local y comparte tu información de localización con los servicios de emergencia," dijo el sitio de Apple. "En algunos países y regiones, es posible que tenga que elegir el servicio que necesita."

Un usuario de iPhone también puede añadir contactos de emergencia mientras está en modo SOS.

Según el sitio de soporte de Apple, después de finalizar una llamada de emergencia, tu iPhone le avisa a tus contactos de emergencia con un mensaje de texto con tu ubicación actual, y durante un periodo de tiempo después de entrar en modo SOS, los contactos de emergencia reciben actualizaciones cuando cambia tu ubicación.

Si no desea que se envíe este mensaje, puedes optar por cancelarlo.