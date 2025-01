¿Por qué participó la senadora demócrata Amy Klobuchar en la ceremonia de inauguración de Trump?

La senadora de Minnesota Amy Klobuchar encabezó los procedimientos de la inauguración del presidente Donald Trump. Verla en la tarima pudo haber sorprendido a algunos, ya que Klobuchar es del partido demócrata. Entonces, ¿por qué estuvo involucrada en la toma de posesión de Trump?

Klobuchar participó en la ceremonia de juramento de Trump ya que es la presidenta del Comité Conjunto del Congreso sobre Ceremonias Inaugurales para la 60ª toma de posesión presidencial.

Debido a su cargo como presidenta, Klobuchar también habló en la ceremonia del expresidente Joe Biden en 2021.

En un tuit después de la ceremonia de toma de posesión de Trump, Klobuchar dijo: "Como dije hoy, recordemos de dónde proviene el poder en esa Rotonda del Capitolio: la gente. Los trabajadores de la construcción, los maestros, los trabajadores de la salud y los bomberos en Los Ángeles. Nuestra democracia deben igualar su coraje y determinación".

As I said today, let’s remember where the power in that Capitol rotunda comes from: the people. The construction workers, teachers, health care workers, and the firefighters in LA. Our democracy must match their grit and determination.