Se avecinan nuevas leyes para la Ciudad de Nueva York, lo que debe saber

NUEVA YORK -- El Concejo Municipal de Nueva York tuvo un día ajetreado el martes, aprobando una serie de nuevas leyes que afectan todo, desde las mascotas que se pueden comprar legalmente en los cinco condados hasta el ralentí de los vehículos, los baños en los parques, la transparencia en el precio de las entradas y más.

Aquí hay un resumen de algunos de los proyectos de ley más notables, todos los cuales esperan la firma del alcalde Eric Adams y entrarán en vigencia en varios momentos una vez que eso suceda. Obtenga más detalles sobre esos y otros puntos de la agenda del consejo aquí.

No puedes comprar conejillos de Indias en tiendas de mascotas

Las tiendas de mascotas ahora tienen prohibido vender conejillos de Indias en los cinco condados, según la ley patrocinada por la vicepresidenta Diana Ayala. Sin embargo, aún puede adoptarlos en refugios de animales de la ciudad y grupos de rescate.

¿Por qué la prohibición de las tiendas de mascotas? La gente los obtuvo como animales de consuelo durante el apogeo de la pandemia de COVID-19, descubrió que son mucho trabajo y comenzó a abandonarlos en masa, dicen los informes.

Un informe de The CITY citó datos de Animal Care Centers of NYC (ACC) que muestran que los refugios recibieron el triple de conejillos de Indias en el período de 30 meses que finalizó en diciembre (900) en comparación con el año anterior al comienzo de la pandemia (300). Ayala, cuya moción fue aprobada por una votación de 42-7, dijo que la gente tiraba a sus mascotas no deseadas en lugares públicos.

La prohibición entra en vigor 30 días después de que Adams la convierta en ley. Más allá de las ventas, las tiendas de mascotas ni siquiera podrán regalar conejillos de Indias.

"Prohibir la venta de conejillos de Indias en las tiendas de mascotas ayudará a facilitar la adopción de la gran cantidad de conejillos de Indias abandonados en los últimos años, dando a los neoyorquinos y a los conejillos de Indias el amigo de por vida que ambos merecen", dijo Ayala.

'No pararse:' el ralentí de la Ciudad de Nueva York se redujo a 1 minuto cerca de escuelas y parques

Esto se presenta como parte del esfuerzo general del ayuntamiento para combatir el cambio climático y es una de varias medidas nuevas relacionadas aprobadas. El proyecto de ley, patrocinado por la concejal Alexa Avilés, restringe el tiempo de inactividad de los vehículos cerca o dentro de los parques de la Ciudad de Nueva York a un minuto, lo que según los climatólogos ayudará a promover el aire limpio alrededor de estos espacios públicos.

Promulga la misma restricción de inactividad cerca de cualquier escuela pública de la ciudad de Nueva York y cualquier escuela no pública que brinde educación a estudiantes desde prekínder hasta el grado 12. El ralentí del autobús escolar es un poco diferente. Vea los detalles de la factura aquí. Se aprobó con una votación de 42 a 6 y entra en vigencia 90 días después de que el alcalde la convierta en ley.

Avilés calificó el proyecto de ley de "sentido común".

"Aprobar la Intro 606 hará más para proteger a nuestros niños del impacto nocivo del escape y las partículas, así como para prevenir la exacerbación de los síntomas del asma en los niños que padecen esta afección", dijo. “Siempre debemos trabajar para anteponer la salud de nuestros residentes y nuestros niños, no solo en abril, sino todo el tiempo”.

No más precios de boletos de 'cebo y cambio'

Con el recuerdo de la debacle de Taylor Swift y Ticketmaster aún fresco en la mente de muchos, y las consecuencias que involucran a la compañía que continúan desarrollándose en torno a otros artistas, los legisladores están tomando medidas para proteger a los neoyorquinos de tarifas sorpresa.

Una forma de hacerlo será un proyecto de ley que exija la divulgación de los precios completos de las entradas cada vez que se muestren en los anuncios de eventos con entradas. Según el proyecto de ley, patrocinado por el concejal Justin Brannan, los anuncios deben mostrar el precio total, incluidos impuestos y tarifas, en lugar de solo el costo base. Brannan dice que el proyecto de ley es especialmente importante ya que la temporada de conciertos y los eventos deportivos al aire libre se aceleran con la mejora del clima.

“Ya sea que vayas a ver The Cure o asistir a un juego de los Mets, estas compañías de boletos deben dejar de desplumar a los fanáticos”, dijo Brannan. "Al exigir a los vendedores que anuncien los boletos con todas las tarifas por adelantado, mi factura terminará con la era del cebo y cambiará la publicidad en los precios de los boletos. No anuncie que los boletos cuestan $ 20 cuando termine de pagar todo tipo de tarifas sorpresa que en realidad costarán $ 50 ".

Las infracciones estarán sujetas a sanciones que van desde cero dólares para los infractores por primera vez hasta $500.

Ese proyecto de ley fue aprobado por unanimidad (49-0) y entra en vigencia 180 días después de que el alcalde lo convierta en ley. Lea el texto completo.

Baños aptos para familias en los parques de Nueva York

Es la pesadilla de muchos padres. Estás en un parque público de la ciudad, disfrutando del hermoso tiempo, necesitas cambiar el pañal de tu bebé y A) El baño público del parque está inexplicablemente cerrado; B) Es repugnante; C) No hay cambiador o D) Cualquier otra cosa. Un proyecto de ley aprobado el martes apunta a la opción C en esa lista.

Claro, falta un tiempo, pero a partir de diciembre de 2027, todos los baños en los parques administrados por la ciudad deben tener mesas para cambiar pañales, lo que significa que los padres no tendrán que usar sus cambiadores portátiles para cambiar los pañales de los niños en el pavimento, o mesa de picnic por más tiempo. La mitad de ese trabajo debe completarse para fines de 2025, dos tercios para diciembre de 2026.

En este momento, menos de la mitad de aproximadamente 1,400 parques bajo la jurisdicción de la ciudad tienen cambiadores, dice el concejal Rafael Salamanca, patrocinador del proyecto de ley, lo que, según él, dificulta que las familias jóvenes aprovechen al máximo los parques.

Salamanca señala que estos baños familiares ahora se requieren en edificios públicos nuevos o recientemente renovados donde se venden mercancías y lugares como teatros, boleras, museos y centros comerciales.

"El único lugar donde no se requieren: los baños de los parques de la Ciudad de Nueva York", dijo. "A pesar de ser un lugar donde las familias pasan gran parte de su tiempo, la falta de estaciones para cambiar pañales ha hecho que los padres cambien los pañales de sus hijos en bancos y equipos del parque, en sus piernas o incluso en el suelo, todos los cuales son lugares insalubres".

Esta ley entra en vigor inmediatamente una vez que Adams la firma. Ahora está en su escritorio, después de haber sido aprobado por unanimidad.