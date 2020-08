Universidad de Montclair suspende 11 estudiantes por asistir fiesta

NUEVA JERSEY -- Once estudiantes de la universidad Montclair State fueron suspendidos de las viviendas universitarias del campus después de que la institución con sede en Nueva Jersey se enterara el domingo de que los estudiantes asistieron "al menos una fiesta fuera del campus y algunas reuniones más pequeñas en las habitaciones de la residencia universitaria, en las que no se estaban observando distanciamiento social y normas de cubrirse la cara", según un portavoz de la universidad.

Aunque los estudiantes fueron suspendidos de la vivienda en el campus, no fueron suspendidos de la universidad, según el portavoz de la universidad, Andrew Mees. Los estudiantes deben ponerse en cuarentena antes de regresar una vez más al campus.

"Como resultado, 11 estudiantes han sido suspendidos del alojamiento en el campus, no de la Universidad, y se les exige que estén en cuarentena durante 14 días antes de regresar al campus. Deben presentar una autorización médica antes de que se les permita regresar al campus", dijo Mees.

Sin embargo, la universidad señala que "la gran mayoría de nuestros estudiantes están siguiendo las reglas" puestas en lugar durante la era del coronavirus.

"Estamos decepcionados de que un pequeño número haya optado por ignorar estas reglas y, al hacerlo, crear un riesgo para la comunidad de nuestro campus. Estamos responsabilizando a esos estudiantes por sus acciones. Hemos hecho grandes esfuerzos para educar a todos nuestros estudiantes sobre lo que es esperado de ellos, y continuaremos haciéndolo", dijo Mees.

La Universidad de Montclair State, ubicada en Montclair, Nueva Jersey, es una universidad pública con un total de 21,007 estudiantes. Según la universidad, 5,036 estudiantes viven en el campus.

Esta instancia no es la primera vez que los estudiantes universitarios en los tres estados se encuentran en circunstancias similares después de no seguir las pautas relacionadas con COVID-19.

Marist College suspendió a 15 estudiantes que asistieron a una fiesta fuera del campus la semana pasada y no siguieron las precauciones contra el coronavirus, según el presidente de la escuela, Dennis Murray.

Murray anunció las suspensiones en un aviso el viernes a los estudiantes de la universidad de artes liberales del norte del estado de Nueva York en Poughkeepsie.

Los estudiantes suspendidos que asistieron a una fiesta en la casa el miércoles por la noche, no usaron máscaras y no hubo distanciamiento socialmente, dijo Deb DiCaprio, vicepresidenta de asuntos estudiantiles. Ella dijo que los 15 estudiantes están suspendidos temporalmente en espera de una investigación y enfrentan la posibilidad de ser enviados a casa durante el semestre por no seguir las políticas de coronavirus de la escuela.

Marist tiene casi 6,700 estudiantes, incluyendo más de 5,000 estudiantes universitarios tradicionales.

Además, la semana pasada, UConn dijo que varios estudiantes fueron retirados de la vivienda de la universidad ubicada en Connecticut mientras la escuela investiga lo que llamó una reunión no aprobada en una habitación de la residencia.

Los funcionarios escolares dijeron que varios estudiantes tuvieron una reunión no aprobada en una habitación de la residencia.

La escuela dijo el 17 de agosto que identificó a los estudiantes involucrados en la reunión.

Según los informes de la escuela, los estudiantes no llevaban máscaras, estaban muy cerca y estaban poniendo en peligro su salud y bienestar, junto con otros en la escuela.

Los estudiantes involucrados han recibido acciones provisionales y han sido retirados de la vivienda mientras la escuela investiga, dijeron funcionarios escolares.

La escuela no dio a conocer detalles sobre cuántos estudiantes fueron retirados de la vivienda o cuántas personas estaban en la reunión.