Iniciativa ‘Nourish Nueva York’ proveerá ayuda alimentaria a miles de familias

NUEVA YORK -- Para garantizar que las familias en todo el estado tengan suficiente para comer mientras luchan con las consecuencias económicas y la inseguridad alimentaria provocada por la pandemia COVID-19, el gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, anunció el jueves que la iniciativa estatal de $25 millones, Nourish New York, compró el exceso de productos agrícolas y de granjas del norte del estado para donar a bancos de alimentos.

Según Cuomo, la mayoría de los neoyorquinos viven de cheque en cheque, lo que hace que el cheque único del paquete de estímulo económico COVID-19 del gobierno federal y los beneficios de desempleo simplemente no sean suficientes para que las familias puedan llegar a fin de mes. Sabiendo esto y sabiendo que hay agricultores en el norte del estado de Nueva York que tienen dificultades para vender sus productos debido a las dificultades económicas presentadas por la pandemia, el estado ha presentado una iniciativa que aborda ambas luchas.

"Tenemos un problema en el norte del estado de Nueva York, donde muchas de las granjas no pueden vender sus productos. Hubo granjeros que literalmente tiraron la leche que habían producido, pero al mismo tiempo hay personas en el estado de Nueva York que tienen hambre y no puede comprar, no puede pagar suficiente comida ", dijo Cuomo, agregando que existe una" enorme demanda "en los bancos de alimentos.

El gobernador continuó diciendo: "No tiene sentido tener agricultores en el norte del estado que no pueden vender sus productos y familias en el sur del estado que no tengan suficiente alimentos. Así que hemos estado financiando esfuerzos para conectar a los agricultores con los bancos de alimentos del estado y lo hemos hecho con alrededor de $25 millones a lo que llamamos nuestra Iniciativa Nourish New York".

Cuomo anunció la iniciativa el 27 de abril. Hasta la fecha, Nourish New York ha comprado alimentos y productos de más de 2,100 granjas de Nueva York y ha brindado apoyo a casi 50 bancos de alimentos, comedores populares y despensas. En la próxima semana, se estima que más de 20,000 familias en todo el estado recibirán productos de Nourish New York.

"Queremos seguir haciendo eso. El presupuesto estatal es muy, muy ajustado en este momento con lo que está sucediendo con la economía. Por lo que las filantropías, las fundaciones, y hay muchas personas que quieren ayudar, esta es una gran causa y yo sugeriría que nos ayuden para que podamos hacer aún más", dijo el gobernador sobre cualquier persona interesada en ayudar a la causa.

El estado está solicitando filantropías o fundaciones que deseen ayudar a los bancos de alimentos del estado a comunicarse con COVIDPhilanthropies@exec.ny.gov.

Según los funcionarios estatales, durante los próximos seis meses, Nourish New York producirá 2.8 millones de galones de leche, 8.2 millones de unidades de yogurt, 10.1 millones de libras de repollo.

Mientras tanto, la ciudad de Nueva York continúa ofreciendo tres comidas gratis al día a todos los neoyorquinos en más de 400 ubicaciones. El alcalde Bill de Blasio anunció recientemente una iniciativa de alimentos de $170 millones para ayudar a las personas que luchan ahora y garantizar que la ciudad tenga suficientes reservas de alimentos para satisfacer la demanda futura.