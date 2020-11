NY presenta plan de COVID de invierno; incluye protocolos hospitalarios de emergencia

Lo que debes saber El gobernador Andrew Cuomo dio a conocer un plan de acción de múltiples estrategias para combatir el COVID-19 en el estado de Nueva York durante los meses de invierno, particularmente después del aumento esperado de casos después de las fiestas navideñas.

Durante su conferencia de prensa del lunes sobre el coronavirus, el gobernador presentó el plan de cinco estrategias que se centrará en las capacidades de hospitales, las pruebas, las escuelas, una campaña de seguridad y un plan de vacunación completo.

"Literalmente, cada región está lidiando ahora con un problema hospitalario", dijo Cuomo. Las hospitalizaciones superaron 3,500 durante el fin de semana, un volumen alarmante que no se había visto en Nueva York desde mayo.

1. Hospitalizaciones y capacidad hospitalaria

"Ahora estamos preocupados de abrumar el sistema hospitalario. Y si esos números continúan aumentando, y esperamos que aumenten, verás un estrés grave [dentro de los hospitales]", dijo Cuomo el lunes.

Según el gobernador, el estado priorizará y cambiará su enfoque al número de hospitalizaciones y la capacidad hospitalaria agregando a la designación de la zona amarilla, naranja y roja del estado la tasa de hospitalización, la tasa de mortalidad, la tasa de casos, las camas de hospital disponibles en cada comunidad, camas en las unidades de cuidados intensivos disponibles, personal disponible, la gestión de la carga de pacientes de cada comunidad o, como describió Cuomo, "la eficacia con la que están tratando con la carga de pacientes", así como la disponibilidad de equipos y equipos de protección personal (EPP).

"Todos recuerdan la pesadilla por lo que pasamos con el EPP y el equipo", dijo Cuomo refiriéndose al problema que tuvo el estado para obtener EPP durante el pico de la pandemia de primavera.

El gobernador dijo que el estado "establecerá métricas específicas para cada uno de esos factores. Quiero esperar y ver cuáles son los números después del Día de Acción de Gracias. No sabemos cuál fue el efecto del Día de Acción de Gracias ha sido todavía … también estamos hablando con los administradores de hospitales de todo el estado. Queremos saber exactamente dónde se encuentran hoy con su capacidad, con su EPP, etc. Aprendimos esta lección de la manera más difícil".

Además, Cuomo dijo que si hay "una verdadera crisis de hospitalización, potencialmente podríamos implementar NY PAUSE una vez más" y cerrar porciones del estado.

MEDIDAS HOSPITALARIAS DE EMERGENCIA

El gobernador también anunció que el estado iniciará medidas hospitalarias de emergencia de inmediato. Las medidas son:

Cada hospital tiene que identificar a los médicos y enfermeros jubilados inmediatamente. "Ya estamos experimentando escasez de personal. El personal simplemente se agota después de un tiempo. Han tenido un año terrible… hicimos esto la última vez y funcionó muy bien ", dijo Cuomo;

Detener la cirugía electiva en el condado de Erie a partir del viernes. "El condado de Erie tiene la situación más crítica en el estado. Por lo tanto, el condado de Erie debe detener la cirugía electiva; los hospitales católicos en el condado de Erie detuvieron voluntariamente la cirugía electiva solo para ser responsables. Les agradezco. Ahora es obligatorio … Empecemos a liberar a camas en los hospitales. Si las cosas siguen empeorando, también detendremos la cirugía electiva en otras partes del estado", dijo el gobernador;

El equilibrio de carga de la red del hospital individual es obligatorio a partir del lunes. "Hay sistemas hospitalarios en el estado que tienen varios hospitales en su sistema, y ​​pueden ser privados o públicos … es obligatorio a partir de hoy que equilibren la carga dentro de su sistema … La pesadilla por la que pasamos la última vez fue que un hospital estaba abrumado, pero ese sistema tenía otros hospitales que tenían capacidad ", dijo Cuomo. "Si un hospital se ve abrumado, habrá una investigación estatal y si el resultado de esa investigación es que no distribuyeron a los pacientes, será negligencia de su parte. Este fue un problema grave la última vez".

Preparar planes de emergencia para hospitales de campo en toda la región;

Agregar un 50 por ciento de capacidad a cada hospital. "Hicimos esto la última vez. Fue muy eficaz", dijo el gobernador;

Prepararse para implementar “aumento y flexibilidad” en todo el estado, lo que trasladaría a los pacientes entre los sistemas [de diferentes hospitales];

Prepararse para desplegar personal de hospitales de campo de emergencia;

Confirmar la cantidad de EPP.

2. Pruebas

Según Cuomo, la segunda estrategia en el plan de acción del estado exige un aumento en las pruebas de COVID-19.

Además, Cuomo señaló que las comunidades locales deben tener una distribución equilibrada de las pruebas entre los trabajadores de la salud, los hogares de ancianos, los trabajadores esenciales, las escuelas, cualquier persona que quiera una prueba, etc.

3. Mantener las escuelas abiertas de manera segura

La tercera estrategia, dijo el gobernador, trabajará para mantener las escuelas abiertas de manera segura, con un enfoque particular en la educación especial y K-8.

Esta estrategia requiere el establecimiento de pruebas continuas sostenibles en las escuelas para largo plazo.

Según Cuomo, los expertos revisaron este plan y dicen que es el protocolo de evaluación estatal más avanzado y completo para las escuelas a nivel nacional y mundial. “Ningún estado tiene el protocolo escolar de evaluación que tenemos", dijo.

Los distritos escolares locales pueden cerrar a niveles bajo la regla estatal de cierre obligatorio, pero el estado aconseja mantener abiertos los grados k-8 siempre cuando sea seguro.

4. Campaña de educación sobre el peligro de pequeñas reuniones

Dado que la propagación de pequeñas reuniones es ahora la forma principal de propagación de todos los casos, dijo Cuomo, el estado lanzará una campaña pública sobre el riesgo de tales reuniones.

Según el gobernador, el 65 por ciento de todos los casos están relacionados con pequeñas reuniones.

"La válvula ya no controla la propagación", dijo Cuomo, admitiendo que la limitación de las comidas, los gimnasios y otras actividades en el interior ya no funciona. "La gente lo escuchará y lo entenderá, o no".

5. Plan de vacunación

Cuomo dijo que un programa de vacunación podría comenzar en las próximas semanas. Sin embargo, el programa del estado se enfocará en tres pilares: justicia, equidad y seguridad.

Cuomo dijo que el estado implementará un proceso de vacunación inclusivo que se centrará en el alcance a las comunidades negras, hispanas y pobres, todas las cuales se han visto afectadas de manera desproporcionada por la pandemia de COVID.