Nueva York lanza iniciativa para que trabajadores se conviertan en dueños de empresas

NUEVA YORK – El alcalde Bill de Blasio, en conjunto con el Grupo de Trabajo sobre Inclusión y Equidad Racial, el Departamento de Servicios para Pequeñas Empresas (SBS), y la Oficina de Empresas Propiedad de Mujeres y Minorías de la Alcaldía (M / WBE), anunció este miércoles el lanzamiento de Employee Ownership NYC, la iniciativa municipal más grande del país para la educación y asistencia técnica en torno a la propiedad y conversión de los empleados.

Los dueños de negocios que aprovechen al máximo el programa pueden acceder a servicios por valor de $10,000 o más en el sector privado, todo mientras construyen modelos comerciales sostenibles que ofrecen verdaderas oportunidades de creación de riqueza para sus trabajadores.

“Permitir que los trabajadores compren sus negocios es un modelo probado para abordar la brecha de riqueza en esta ciudad, y será un enfoque transformador para las empresas que buscan formas creativas de recuperarse de los desafíos planteados por COVID-19”, dijo el alcalde Bill de Blasio. "Este enfoque ayuda a anclar las pequeñas empresas en las comunidades a las que sirven, y estoy emocionado de ver que los trabajadores asumen un papel de liderazgo más importante en sus empresas".

Employee Ownership NYC ofrece a las empresas y los trabajadores apoyo para adoptar este atractivo modelo comercial. El lanzamiento de una línea directa de respuesta rápida, de propietario a propietario, garantizará que más empresas accedan a estos servicios. El servicio está disponible en www.Owner2Owners.NYC o llamando al 646-363-6592 y se ofrece en diez idiomas: inglés, español, chino mandarín, ruso, criollo haitiano, coreano, vietnamita, urdu, bengalí y árabe.

Los servicios específicos ofrecidos a las empresas interesadas incluyen:

Consulta inicial y evaluación de elegibilidad

Planificación de sucesión, incluida la estimación del valor comercial

Evaluación de la preparación empresarial

Acceso a capital, según elegibilidad

Orientación a través del proceso de venta

Capacitación y educación para fundadores, gerentes y personal para respaldar una transición de propiedad exitosa.

“Para promover la propiedad de pequeñas empresas, debemos hacer más que abrir puertas de oportunidades en la ciudad de Nueva York, especialmente en comunidades desatendidas”, dijo la primera dama de la Alcaldía, Chirlane McCray. “Este nuevo programa abordará los desafíos clave de mantener una pequeña empresa con educación, capacitación y apoyos de alto nivel. Eliminar los obstáculos al espíritu empresarial para las personas de color hará que la ciudad avance en la recuperación, al tiempo que se preserva la cultura y las conexiones personales que las pequeñas empresas cultivan en nuestros vecindarios”, añdió.

Las empresas propiedad de los empleados son mejores para las comunidades, los empleados y las propias empresas. Las investigaciones muestran que desde el inicio de COVID-19, las empresas propiedad de los empleados en su mayoría han retenido cuatro veces más empleos que sus contrapartes que no son propiedad de los empleados y están mejor equipadas para manejar las incertidumbres y los riesgos asociados con las recesiones económicas. Vender todo o parte del negocio a sus empleados puede ayudar a los dueños de negocios a mantener sus puertas abiertas y aumentar la seguridad financiera. Aunque el 90 por ciento de los dueños de negocios planean usar la liquidez de sus negocios para financiar la jubilación, el 85 por ciento de los dueños de negocios no tienen un plan de sucesión y el 70-80 por ciento de los negocios puestos en el mercado no venden.

"La propiedad de los empleados es una estrategia poderosa y de larga data para reforzar la resiliencia empresarial, preservar los empleos, generar riqueza y cultivar un sentido de propiedad entre los trabajadores, especialmente los empleados de color, en su lugar de trabajo y en esta nación", dijo el vicealcalde de Strategic Iniciativas políticas J. Philip Thompson . “Estoy emocionado de que la Ciudad apoye a los propietarios para que vendan sus negocios a sus empleados para avanzar en una recuperación equitativa y cerrar la brecha de riqueza racial”.

Las empresas propiedad de los empleados brindan más oportunidades para que los trabajadores generen riqueza, en particular los trabajadores de color. Los trabajadores de las empresas propiedad de los empleados tienen siete veces menos probabilidades de ser despedidos que sus homólogos. Y los trabajadores de color en las empresas propiedad de los empleados también tienen un patrimonio neto familiar medio un 79 por ciento más alto y un ingreso medio por salario un 30 por ciento más alto que sus contrapartes.

“La innovación, la colaboración y la adaptabilidad son clave a la hora de imaginar cómo las pequeñas empresas se recuperarán de los desafíos planteados por COVID-19. El lanzamiento del programa Employee Ownership es una manera poderosa de ayudar a los dueños de negocios a vender su negocio a sus empleados, dando a los trabajadores un interés personal para ayudar al negocio a tener éxito”, dijo Jonnel Doris, Comisionado del Departamento de Servicios para Pequeñas Empresas del Departamento de Nueva York. "SBS está lista y aquí para ayudar a los dueños de negocios a hacer la transición a este modelo para garantizar que preserven su legado y mantengan los trabajos en su comunidad".

“La propiedad es un componente crucial para abordar la brecha de riqueza racial. Con el anuncio de hoy, la Ciudad está dando un paso audaz para apoyar a los empresarios que buscan vender su negocio para que se conviertan en un modelo de propiedad de los empleados”, dijo Sideya Sherman, Directora Ejecutiva del Grupo de Trabajo sobre Inclusión y Equidad Raciales . "De propietario a propietario garantizará la continuidad del negocio al mismo tiempo que salva puestos de trabajo y ofrece a los empleados una oportunidad real para construir activos y controlar su futuro financiero".

Cuatro organizaciones comunitarias - Democracy at Work Institute, The Working World, ICA Group y Business Outreach Center Network - ofrecerán apoyo experto a los propietarios de empresas que estén considerando e implementando la transición a la propiedad de los empleados. Se espera que el programa llegue al menos a 20,000 empresas.

Esto se basa en los cimientos establecidos por el Ayuntamiento a través de la Iniciativa de Desarrollo de Empresas Cooperativas de Trabajadores (WCBDI), un programa administrado por Small Business Services (SBS).

Para más información haz clic aquí.