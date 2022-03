Doce parques y bosques para disfrutar en Nueva Jersey: caminatas, historia, naturaleza

Nueva Jersey es un estado que se caracteriza por sus diferentes espacios verdes, bosques, parques y vegetación.

El Estado Jardín tiene numerosos lugares al aire libre perfectos para compartir en familia, solo y con amigos y así disfrutar de la naturaleza. Lo mejor, la mayoría de ellos no tienen costo para disfrutarlos.

Aquí te compartimos algunos de los parques y bosques del estado que puedes visitar durante cualquier temporada, pero que durante el verano y un buen tiempo pueden ser maravillosos para divertirse.

1. Liberty State Park (parque)

Este hermoso parque estatal de Nueva Jersey, ubicado en Upper New York Bay en Jersey City, queda al frente de Liberty Island y Ellis Island. De hecho, es el único lugar en Nueva Jersey con servicio de ferry a Ellis Island y la Estatua de la Libertad.

El parque abrió en 1976 para coincidir con las celebraciones del bicentenario y es operado y mantenido por la División de Parques y Silvicultura de Nueva Jersey. El parque sirve como puerta de entrada a los ricos recursos naturales, culturales e históricos de la región.

La histórica Central Railroad of New Jersey Terminal (CRRNJ), un gran escenario para gran parte de la historia del transporte de Nueva Jersey en el noreste, ocupa un lugar destacado en el extremo norte del parque. Además tiene un paseo de dos millas que une dos áreas de picnic y juegos, el Centro de la Naturaleza y la Terminal CRRNJ mientras presenta a los visitantes una vista panorámica del río Hudson.

También cuenta con amplios campos abiertos, millas de caminos y un área de recreación al aire libre brindan un ambiente acogedor para todo tipo de recreación. Además, tiene el Liberty Landing Marina, restaurantes y el NJ Empty Sky 9/11 Memorial al extremo norte del parque, mientras que la parte occidental está dominada por el Liberty Science Center.

2. Paterson Great Falls National Historical Park (parque)

El Parque Histórico Nacional Paterson Great Falls alberga una de las cascadas más grandes del país. Las Grandes Cataratas del río Passaic y los edificios históricos y las alcantarillas circundantes son la base de las historias de Alexander Hamilton, la Revolución Industrial, el movimiento laboral y las importantes contribuciones de los inmigrantes a la creación de Estados Unidos.

Hamilton imaginó a Paterson, con su energía hidráulica proporcionada por las Grandes Cataratas del río Passaic, como la contraparte de Estados Unidos y la respuesta a la revolución industrial inglesa.

3. Ringwood State Park (parque)

Estanques y arroyos resplandecientes, jardines especiales, un intrincado sistema de senderos y mansiones históricas brindan a los visitantes una variedad de actividades y una ventana al pasado.

Ringwood State Park ofrece a los visitantes una gran variedad de actividades recreativas durante todo el año. El parque también alberga una serie de hermosas casas solariegas y jardines botánicos que están abiertos al público durante todo el año.

4. Allaire State Park (parque)

Allaire State Park es probablemente mejor conocido por su histórica ciudad de fabricación de hierro del siglo XIX, Allaire Village, y Pine Creek Railroad, un viaje en tren de vía estrecha. El río Manasquan, que serpentea a través del parque, brinda excelentes oportunidades para la pesca en agua dulce. La llanura aluvial del río proporciona un hábitat para más de 200 especies de flores silvestres, árboles y plantas, así como un hábitat para aves y otros animales salvajes. Hay senderos para caminatas y de usos múltiples en todo el parque.

5. Bass River State Forest (bosque)

Bass River State Forest es el primer bosque estatal de Nueva Jersey, establecido en 1905 para la recreación pública, la conservación del agua, la vida silvestre y la gestión de la madera. El bosque se encuentra dentro de la Reserva Nacional Pinelands, un área ecológicamente sensible de un millón de acres que alberga muchas plantas y animales raros, así como las raras llanuras de pinos enanos, una comunidad de plantas a nivel mundial con pinos que alcanzan una altura de solo 5 -6 pies.

Aquí puedes caminar más de 12 millas de senderos marcados, incluido el Absegami Trail a través de un pantano de cedro en el área natural del lago Asbsegami y un sendero a través de los restos del campamento y monumento de Civilian Conservation Corp. El bosque estatal Bass River es el extremo sur del sendero BATONA de 53 millas de largo.

6. Belleplain State Forest (bosque)

Este bosque es un paraíso para los campistas, tiene senderos para caminatas y naturaleza, campos de softball y natación en el lago Nummy.

El Bosque Estatal de Belleplain se estableció en 1928 para la recreación, el manejo de la vida silvestre, la producción de madera y la conservación del agua. En 1933, la Ley de Alivio de Reforestación del Cuerpo Civil de Conservación (CCC) estableció tres campamentos, que suministraron mano de obra al bosque durante más de ocho años. Ubicado dentro de la Reserva Nacional Pinelands, el bosque contiene la mayor variedad de hábitats en cualquier parte de Nueva Jersey, incluidos pantanos de agua salada, pantanos de cedro blanco del Atlántico, pantanos mixtos de madera dura y bosques de robles y nogales. Hay más de cuarenta millas de senderos para caminar, andar en bicicleta y montar a caballo. Otras actividades incluyen la caza, la pesca, el campamento, la observación de estrellas y la natación en el lago Nummy. Belleplain es un lugar muy conocido para la observación de aves, especialmente durante la migración de primavera.

7. Brendan T. Byrne State Forest (bosque)

Con poco más de 38.000 acres, el Bosque Estatal Brendan T. Byrne es el segundo bosque estatal más grande y está ubicado en los páramos de pinos. El bosque ofrece muchas actividades recreativas al aire libre, como acampar, caminar, andar en bicicleta de montaña, observar aves, pescar y cazar. Los entusiastas de la historia disfrutarán al regresar a principios del siglo XX si visitan el pueblo histórico de Whitesbog, donde se desarrolló el primer arándano cultivado. Los excursionistas pueden pasar a través de pantanos de cedro blanco natural y áreas donde restos de estructuras de piedra y ladrillo indican la ubicación de una ciudad que alguna vez fue bulliciosa.

Además, Brendan T. Byrne State Forest también administra el sitio histórico de la oficina Dr. James Still, el primer sitio histórico afroamericano del Servicio de Parques Estatales que celebra la vida del "Doctor negro de los pinos" de Nueva Jersey.

8. Cape May Point State Park (parque)

Uno de los sitios más populares para la observación de aves en América del Norte y una ruta natural para las aves migratorias. El Parque Estatal Cape May Point tiene 244 acres de praderas de agua dulce, estanques, bosques, dunas y playas. A solo un corto paseo en bicicleta desde el histórico Cape May, el parque es mejor conocido por el famoso faro de Cape May, una batería de armas de la Segunda Guerra Mundial y una torre de control de incendios, la migración de aves de otoño de renombre mundial, las mariposas monarca y los diamantes de Cape May. Miles de visitantes disfrutan anualmente de paseos por la playa, caminatas, observación de aves y pesca. Los programas de la naturaleza están disponibles. El faro y la torre de control de incendios están abiertos según la temporada y son administrados por el Centro para las Artes y las Humanidades del Atlántico Medio.

9. Delaware and Raritan Canal State Park (parque)

El Parque Estatal Delaware y Raritan Canal de 70 millas es uno de los corredores recreativos más populares del centro de Nueva Jersey para andar en canoa, trotar, caminar, andar en bicicleta, pescar y montar a caballo. El canal y el parque son parte del Sistema Nacional de Senderos de Recreación. Este parque lineal es también un valioso corredor de vida silvestre que conecta campos y bosques. Un estudio de aves realizado recientemente en el parque reveló 160 especies de aves, casi 90 de las cuales anidaban en el parque.

Con sus puentes de madera y casas de puentes del siglo XIX, restos de esclusas, aliviaderos de adoquines y alcantarillas con arcos de piedra construidas a mano, el canal es una tremenda atracción para los amantes de la historia. La parte superior del canal alimentador sigue el río Delaware a través de ciudades históricas de Nueva Jersey como Frenchtown, Stockton y Lambertville. El canal principal pasa por la casa del tendero del puente Port Mercer, a través de los encantadores pueblos de Kingston y Griggstown hasta Blackwells Mills, y termina en New Brunswick. Las canoas se pueden alquilar en Griggstown y Princeton de los concesionarios.

10. Long Pond Ironworks State Park (parque)

El parque estatal Long Pond Ironworks está ubicado en el norte del condado de Passaic y ofrece algo para todos los visitantes: caminatas, ciclismo de montaña, paseos en bote, caza, pesca, interpretación histórica y observación de la naturaleza y la vida silvestre. El distrito histórico, ubicado en el corazón del parque junto al río Wanaque, contiene los restos de una antigua comunidad de trabajadores del hierro e incluye viejos muros de piedra, hornos y ruedas hidráulicas. Los ciclistas de montaña encontrarán millas de senderos desafiantes que serpentean a través de la sección Jungle Habitat del parque. Los pescadores querrán poner a prueba sus habilidades en Monksville Reservoir, conocido por sus truchas, lubinas y lubinas de tamaño trofeo. Además, Green Turtle Pond se llena de truchas en la primavera y tanto Monksville Reservoir como Green Turtle Pond tienen un amplio estacionamiento y rampas para botes.

11. Voorhees State Park (parque)

Explora las colinas boscosas del norte del condado de Hunterdon utilizando los fantásticos senderos de usos múltiples dentro del parque y disfrute del cielo nocturno con la Asociación Astronómica de Nueva Jersey. Voorhees State Park ofrece campamentos, senderos panorámicos para caminatas y un observatorio. El observatorio es administrado por la Asociación Astronómica de Nueva Jersey.

12. Rock State Park (parque)

La ubicación estratégica de Washington Rock lo convirtió en un punto de observación valioso durante la Revolución Americana para el general George Washington en junio de 1777, cuando el ejército británico al mando del general William Howe se dirigía hacia Westfield. Desde el punto de vista de este afloramiento de roca natural, el general Washington tenía una vista panorámica de treinta millas del valle y pudo instruir a sus tropas para que rodearan detrás de las tropas de Howe y cortaran su retirada.

Washington Rock, uno de los parques estatales más antiguos de Nueva Jersey, está ubicado en la cima de la montaña Watchung en el municipio de Green Brook, el parque es mejor conocido por su vista panorámica y su importancia histórica. El parque es un sitio popular para hacer un picnic y relajarse.

