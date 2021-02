Nueva York expande el servicio en interiores de restaurantes a 35% y da luz verde a las visitas en asilos

Lo que debes saber La escena gastronómica en interiores de Nueva York recibe un impulso significativo el viernes (hasta un 35 por ciento de capacidad), solo dos semanas después de que el gobernador Andrew Cuomo dejara que se reanudara al 25 por ciento de su capacidad por primera vez desde diciembre

Las visitas a hogares de ancianos también se pueden reanudar en todo el estado el viernes pero con estrictas precauciones de COVID; Cualquier nueva aparición de casos de COVID-19 en los últimos 14 días en una instalación evitará que muchos permitan visitas

Los últimos desarrollos se producen en medio de una gran semana de reapertura para Nueva York que también vio a los fanáticos regresar a las gradas en Barclays y MSG por primera vez en casi un año; NJ aprueba grandes sedes a partir del lunes

NUEVA YORK - La escena gastronómica en interiores de la ciudad de Nueva York recibe otra infusión este viernes al entrar en vigor la medida del gobernador Andrew Cuomo para aumentar la capacidad al 35 por ciento solo dos semanas después de que regresó por primera vez desde mediados de diciembre, mientras que las visitas a hogares de ancianos pueden reanudarse en todo el estado.

Ambos desarrollos culminan una semana crítica de reapertura para Nueva York que también vio a los fanáticos regresar a las gradas en Barclays Center y Madison Square Garden por primera vez en casi un año, las escuelas intermedias públicas de la ciudad reabrieron y las horas de cierre del metro durante la noche se redujeron a la mitad a medida que el estado mejora el ante su recuperación basada en pruebas.

El regreso de las visitas a hogares de ancianos también se produce por primera vez en casi un año, aunque con limitaciones estrictas que probablemente impedirán que muchos, si no la mayoría, en el estado permitan visitas el primer día. El gobernador Andrew Cuomo, quien ha atraído críticas bipartidistas en las últimas semanas sobre duelo en controversias separadas, dice que un hogar de ancianos solo puede permitir visitas si la instalación ha estado libre de COVID durante 14 días y actualmente no está realizando pruebas de brotes, de acuerdo con las pautas federales. Se recomiendan pruebas rápidas, pero no son obligatorias, dice el estado.

Se aplican requisitos de pruebas adicionales en los condados con promedios de tasa de positividad continua del 5 por ciento o más; también se acepta prueba de que se completó la serie de vacunación dentro de las dos semanas y no más de 90 días antes de una visita, dice el estado. No estaba claro de inmediato cuántos de los cientos de hogares de ancianos de Nueva York eran elegibles para traer de regreso las visitas el viernes bajo la guía del estado.

Las pruebas han sido la piedra angular del camino a seguir por el gobernador para Nueva York durante los últimos meses y continuarán impulsando el proceso de reapertura durante la mayor parte de este año, ya que el estado busca recuperarse de los incalculables costos económicos y humanos de su casi total -Año crisis COVID. El lunes 1 de marzo se cumple exactamente un año desde que Cuomo y el alcalde Bill de Blasio realizaron una conferencia de prensa conjunta un domingo por la noche para anunciar el primer caso reportado en la ciudad.

La aceleración del programa federal de vacunación, junto con la disminución de los números de COVID en todos los ámbitos, permiten aún más el plan de reapertura calculado del estado. Cuomo ha tomado precauciones adicionales en la ciudad de Nueva York en comparación con el resto del estado, dados sus problemas de densidad. En caso de que los números vuelvan en la otra dirección, dice que la guía de reapertura cambiará en consecuencia.

La próxima semana, los cines de la ciudad pueden abrir bajo estrictas reglas de COVID, mientras que las recepciones de bodas limitadas y los eventos de catering pueden regresar el 15 de marzo.

El alcalde Bill de Blasio dice que responder a los datos es de vital importancia, ya que la ciudad lucha contra las preocupaciones sobre variantes de COVID más contagiosas justo cuando desciende su última curva de infección, y mientras los funcionarios trabajan incansablemente para vacunar a la mayor cantidad de personas posible. Los promedios diarios de casos nuevos se han reducido en miles desde su último pico en enero y las hospitalizaciones también han disminuido.

Pero con la vacunación en masa crítica probablemente todavía a meses de distancia, los funcionarios están muy en sintonía con la rapidez con que el péndulo podría oscilar en la otra dirección si no se toman precauciones, e instan al público a estar alerta también.

Hasta la fecha, la ciudad de Nueva York ha administrado más de 1.6 millones de dosis totales, entregando al menos uno a aproximadamente el 11 por ciento de su población. Alrededor del 5.6 por ciento de las personas en la ciudad han sido completamente vacunadas, según muestran los datos estatales. En todo el estado, casi el 13 por ciento de los neoyorquinos elegibles han recibido al menos una dosis, mientras que más del 7 por ciento han completado su serie de vacunas.

La equidad a través de líneas raciales / étnicas y socioeconómicas sigue siendo un desafío. Esta semana, el estado abrió sus dos sitios de vacunación más grandes hasta la fecha en Brooklyn y Queens para servir a comunidades históricamente desatendidas. La ciudad también ha participado en actividades de divulgación y ha establecido centros en barrios prioritarios.

Nueva Jersey también ha visto marcadas disparidades raciales en su implementación de vacunas. Según los datos más recientes del estado, se habían administrado casi 1.9 dosis totales, incluidas más de 620,000 segundos inyecciones. Solo el 4 por ciento de los vacunados han sido negros y el 5 por ciento han sido latinos, cifras que están muy por debajo de la representación de esos grupos en la población de Nueva Jersey, según muestran los últimos datos federales.

El gobernador Phil Murphy dice que la jefa del grupo de trabajo de equidad en salud COVID-19 de la Casa Blanca, la Dra. Marcella Nunez-Smith, se unirá a su sesión informativa del viernes sobre el coronavirus virtualmente para discutir los esfuerzos en curso del estado y del país para abordar las disparidades.

Mientras tanto, el estado de Connecticut se enfrenta a un desafío de derechos civiles por su plan de vacunas recientemente revisado, que ahora prioriza el acceso según la edad.

El suministro ha sido la clave de la implementación más lenta de lo deseado desde el principio en todos los niveles de gobierno, aunque podría recibir un impulso significativo el viernes si un panel de la FDA vota para recomendar la autorización de uso de emergencia para la vacuna de dosis única de Johnson & Johnson. Eso allanaría el camino para la primera vacuna de dosis única aprobada para uso de emergencia en los EEUU y el tercer tratamiento preventivo.

Hasta la fecha, la nación ha administrado al menos una dosis a más de 46 millones de personas, alrededor del 14 por ciento de la población de EEUU, según muestran los datos más recientes de los CDC. Algunos expertos definen el 75 por ciento como el umbral bajo para la inmunidad colectiva.

Estados Unidos ha informado de más de 510,000 muertes y 28 millones de casos de coronavirus desde el inicio de la pandemia, según un recuento de NBC News.