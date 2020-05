Abren las playas para en el fin de semana feriado, dándole el inicio no oficial a un verano atípico en el área triestatal

Lo que debes saber Las playas del área triestatal están abiertas para el fin de semana del Día de los Caídos, con estrictas restricciones. En Nueva York, los funcionarios piden a las personas que no tomen el transporte público

Se requiere un distanciamiento físico estricto para los amantes de la playa; se permiten pequeñas multitudes de hasta 10 personas para las ceremonias del Día de los Caídos en honor a los veteranos en medio de la guerra en curso contra el COVID-19

Solo Nueva York representa aproximadamente 25% de la cifra nacional de muertes, que se acerca rápidamente a 100,000. El área triestatal ha confirmado más de 37,500 muertes COVID y casi 550,000 casos totales

NUEVA YORK - En lo que pueden ser las únicas oportunidades que suceden según lo programado en medio de la pandemia, todas las costas de tres estados dan la bienvenida a los amantes de la playa a partir del viernes. No será un fin de semana del Día de los Caídos como de costumbre. La capacidad está limitada al 50 por ciento. Se requiere un distanciamiento físico estricto. Las máscaras son obligatorias cuando las personas no pueden mantenerse a 6 pies de distancia. Los puestos de concesión están cerrados, por lo que varias amenidades tradicionales no estarán disponibles en el paseo tablado, en especial en la costa de Nueva Jersey.

Para los residentes de los tres estados desesperadamente ansiosos por volver a una apariencia de vida tal como la conocían, eso ni siquiera importa. El tiempo no será bueno: todo el fin de semana festivo presenta temperaturas relativamente frías para esta época del año, mientras que durante el viernes y sábado podríamos contar con lluvia. Eso tampoco importa.

En Nueva York, se permiten grupos religiosos de hasta 10 personas a partir del jueves. Las mismas pequeñas multitudes también están permitidas para las ceremonias del Día de los Caídos en honor a los veteranos, ya que las banderas permanecen a media asta, indefinidamente, en el área triestatal para honrar las decenas de miles de vidas perdidas en su guerra en curso contra el COVID-19.

Esa guerra está lejos de terminar. Siete de las 10 regiones de Nueva York han comenzado a reabrir sus negocios, conscientes de que el más mínimo paso en falso podría desencadenar un retroceso en uno de los siete criterios del gobernador Andrew Cuomo para continuar en el camino a seguir.

El gobernador insta a esas regiones a proceder con cautela.

"El aumento de la actividad solo conduce a un aumento de los casos si no se toman precauciones. Todos tienen un papel que desempeñar", dijo Cuomo el jueves, ya que señaló que las nuevas hospitalizaciones diarias habían alcanzado un mínimo de meses. "Si las personas se vuelven arrogantes y casuales sobre esta pandemia, verás que la tasa de infección aumenta".

La ciudad de Nueva York y Long Island han cumplido cuatro de los siete requisitos hasta el jueves. Ambas regiones aún tienen que identificar y entrenar a sus ejércitos de rastreo de contactos completos; están obligados a tener al menos 30 rastreadores por cada 100,000 residentes. Long Island continúa luchando por la métrica de la tasa de mortalidad hospitalaria, mientras que la ciudad de Nueva York aún no tiene disponibles las camas del hospital y la unidad de cuidados intensivos, que Cuomo dice que debe tener para garantizar que pueda manejar un posible resurgimiento viral.

El alcalde Bill de Blasio ha dicho que la ciudad está en camino de superar los obstáculos restantes para la reapertura a principios o mediados de junio; la oficina de Cuomo está de acuerdo. Algunas partes de la ciudad ya están volviendo a la vida, tal vez demasiado rápido para algunos.

La conductora de autobuses de la MTA, Regan Weal, dijo a MSNBC el jueves que notó más pasajeros recientemente, aunque la mayoría de los pasajeros están cumpliendo con los mandatos de uso de máscaras a bordo.

"Tenemos un puñado que nos hace pasar un mal rato. Pero definitivamente hay mucha más gente en el autobús, lo cual es incómodo", dijo Weal. "No sé si es porque las cosas se están abriendo lentamente. Pero incluso durante el fin de semana, hay mucha gente afuera, mucha gente en los autobuses ahora".

Para dar a los viajeros más opciones, De Blasio dijo que el servicio de hora pico de Staten Island Ferry aumentaría a cada 30 minutos en lugar de cada hora a partir del jueves.

Nueva Jersey permanece en la Etapa 1 de lo que el gobernador Phil Murphy ha descrito como una agenda de tres etapas para la reapertura. Se permite un número creciente de actividades al aire libre. La recogida en la acera en las tiendas minoristas también está permitida, aunque el alcalde de Newark dijo el jueves que tenía que retroceder a esa opción porque las tiendas estaban permitiendo que la gente se probara zapatos y ropa en la acera. Dijo que permanecerían cerrados hasta que cada uno tenga un plan para vender de manera segura de acuerdo con las órdenes de Murphy.

ESTADO DE LAS REGIONES

El problema de la incertidumbre: un virus mutante y la cuestión de las escuelas

Las incógnitas en torno a este virus han estancado el progreso hasta cierto punto. Se ha transformado en una cepa más contagiosa desde la primera aparición en China. Las personas asintomáticas pueden transmitirlo. La inmunidad a los anticuerpos no está probada. Es posible que los niños no se salven en gran medida, como se creía anteriormente. La mitad de los estados de EEUU ahora informan casos de lo que los CDC han denominado síndrome inflamatorio multisistémico en niños (MIS-C).

El Departamento de Salud del estado de Nueva York está investigando 157 casos de la enfermedad, que está relacionada con COVID-19 pero se dirige a los vasos sanguíneos en lugar del sistema respiratorio, dijo Cuomo el jueves. Al menos tres niños han muerto. El noventa por ciento de los niños que muestran síntomas dieron positivo para el virus o sus anticuerpos. La ciudad de Nueva York dice que ha confirmado 89 casos, con otros 43 bajo investigación, mientras que Nueva Jersey ha identificado 19 casos hasta el jueves.

La aparición del nuevo síndrome ha provocado nuevas preocupaciones sobre los campamentos de verano que funcionan en cierta capacidad este año, y ha complicado aún más la cuestión de la reapertura de las escuelas como de costumbre en septiembre. Cuomo dijo el jueves que el estado todavía está reevaluando sus pautas para los campamentos de verano a la luz de la nueva enfermedad. Él dice que cree que los casos identificados son solo la punta del iceberg.

"Hasta que sepamos cuán extendido es este problema, no enviaría a mis hijos al campamento", dijo Cuomo. "Y si no enviara a mis hijos al campamento de día, no puedo pedirle a otra persona que envíe a sus hijos al campamento".

Todavía es muy temprano para tomar una decisión sobre la caída, dijo el gobernador. Prometió más orientación para junio y dijo que los distritos escolares deberán presentar planes preliminares al mes siguiente sobre cómo protegerán a los estudiantes en caso de que se reanude la clase en persona en septiembre. Mientras tanto, todos los programas escolares de verano en el estado continuarán con instrucción remota.

El tema de la escuela también ha sido prioritario para el gobernador de Nueva Jersey.

"Tenemos un pequeño, si no un gran ejército, mirando esto ahora", dijo Murphy en MSNBC el jueves. Estamos planeando volver. Ese será nuestro caso base. Pero tenemos que hacerlo de manera responsable ".

El distanciamiento y las cubiertas faciales probablemente serán parte de la nueva realidad. Murphy dijo que esperaba brindar orientación a padres y maestros a principios o mediados de junio.

"Hay mucha inquietud en torno a esto, comprensiblemente, en este momento", dijo el gobernador el jueves. Queremos asegurarnos de hacer esto bien ".

Las tasas de infección siguen siendo altas en algunos vecindarios de Nueva York; cerca de 40,000 muertes han sido confirmadas en el área triestatal

A pesar de que las tasas generales de infección disminuyen en los cinco condados, los nuevos y alarmantes datos muestran que COVID-19 continúa extendiéndose prácticamente sin disminuir en algunos vecindarios de alto riesgo. Esos vecindarios son de bajos ingresos, predominantemente comunidades de color y son la principal fuente de nuevas hospitalizaciones.

Cuomo anunció nuevas alianzas con Northwell Health y SOMOS para ampliar las pruebas en las comunidades más afectadas. También prometió un alcance más específico y ordenó a los gobiernos locales que se centren también en eso. Una cosa es ofrecer las pruebas, otra es alentar a las personas a salir y hacerse la prueba. Las máscaras y otros suministros se han canalizado en los desarrollos de NYCHA desde hace semanas. No está claro cuántos residentes realmente los usan a diario.

Nuevos datos publicados por el departamento de salud de la ciudad muestran que las tasas de mortalidad son más altas en los códigos postales de bajos ingresos. Los cinco municipios representan dos tercios de las muertes por virus confirmadas en todo el estado, que alcanzaron 23,083 el jueves cuando Cuomo agregó 105 más a la cifra. La ciudad reporta otras 4,771 muertes probables, lo que eleva su cifra por encima de 20,000. Un informe reciente de los CDC sugiere que el costo real podría ser aún mayor.

En general, las cifras diarias de muertes en Nueva York continúan disminuyendo en todos los ámbitos. El estado ha promediado 107 muertes por día en los últimos cuatro días, un número aún asombroso, pero un sombrío alivio de un tramo devastador cerca de 800 en abril.

Nueva Jersey ahora informa más muertes por cada 100,000 habitantes que cualquier otro estado y ha agregado casi 200 nombres más cada día, aunque el número de víctimas diarias cayó por debajo de 100 el jueves. Hasta la fecha, Nueva Jersey ha perdido 10,843 personas por COVID-19. Connecticut ha reportado 3,582 muertes.

A nivel nacional, la cifra se acerca rápidamente a un sombrío hito de 100,000, con NBC News reportando más de 94,000 muertes de virus en EEUU. A partir del jueves. Un nuevo modelo de proyección de virus que conserva datos de 41 proyectos de modelos diferentes, el país podría perder otros 20,000 en las próximas dos semanas.