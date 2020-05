Negocios de NJ dicen que reabrirán antes de lo permitido por el gobernador Murphy

NUEVA JERSEY - Los dueños de empresas en Nueva Jersey dicen que miles están desesperados y listos para desafiar la orden del gobernador Phil Murphy y reabrir para el primero de junio.

Un propietario le dijo a nuestra cadena hermana NBC New York que ya no impedirá que las personas entren a su tienda, algo que actualmente está prohibido por la orden de emergencia del gobernador.

"El punto de quiebre en mi opinión es hoy", dijo el joyero Michael Corbo, propietario de Michael Anthony Jewelers. “Si alguien quiere entrar a mi tienda, tenemos todos los protocolos para que se sientan seguros".

Una página de Facebook dedicada a la reapertura el 1 de junio, tiene 5,600 miembros. Tom Trilevas, el propietario de Topshelf Fitness, dijo que la reapertura antes de lo permitido por la orden ejecutiva fue su último recurso ante la situación.

“Realmente no queríamos hacer esto. Estábamos haciendo todo lo posible por seguir los canales correctos, porque nunca quisimos desafiar la orden”, dijo Trilevas.

La mayoría de los propietarios dijeron que simplemente quieren que se les dé una fecha en la que pueden reabrir, una luz al final del túnel. Pero los pedidos comerciales no esenciales no han recibido fechas sólidas para una reapertura completa. A los minoristas se les permite recoger en la acera, pero muchos dicen que no pueden sostenerlos.

"Si (Murphy) pudiera darnos algunas fechas de inmediato", dijo Jack Panico, dueño del salón. El gobernador ha declarado que se deben cumplir los parámetros de salud. Él ha dicho que los spas y salones podrían abrir en cuestión de semanas, pero no ha dado una fecha sólida. Mientras tanto, los salones en Connecticut abrirán el primero de junio después de que el Estado haya alcanzado sus puntos de referencia.

"Cómo si lo está haciendo otro Estado que es vecino a nosotros ", dijo Trilevas. Otra propietaria de un salón dijo que no recibió orientación del Estado, pero que implementó sus propios protocolos de seguridad siguiendo las pautas de Connecticut.

En respuesta a nuestra cadena hermana NBC New York, la oficina del gobernador se refirió a los comentarios de Murphy más temprano en el día, en los que dijo que la prioridad del estado es "usar la ciencia, los datos y los hechos para poner a Nueva Jersey en el camino hacia la recuperación. Para restaurar la salud económica, primero debemos promover la salud pública. Estos principios y métricas son fundamentales para dar a los residentes de Nueva Jersey la confianza de que reabriremos nuestro Estado con nuestros protocolos de salud pública firmemente establecidos y nuestro sistema de atención médica preparado. El reinicio de la economía de Nueva Jersey y el retorno de las personas al trabajo se realizarán de manera metódica, estratégica y responsable".

A pesar de las preguntas y demandas de los dueños de negocios, las encuestas recientes muestran que la mayoría de los residentes de Nueva Jersey aprueban el ritmo de levantamiento de las restricciones del estado.