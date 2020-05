La región de Mid-Hudson puede reabrir el martes; NY reporta el n.º más bajo de muertes en un día

Lo que debes saber Los gobernadores Andrew Cuomo y Phil Murphy han emitido órdenes que permiten reuniones no esenciales de hasta 10 personas en Nueva York y Nueva Jersey

Las regiones de Long Island y Mid-Hudson podrían reabrir la próxima semana, dejando solo NYC cerrada

La ciudad de Nueva York se unió al resto del área triestatal para reabrir sus playas el viernes; todavía están cerrados a la natación y el distanciamiento social se aplicará estrictamente

NUEVA YORK - Nueva York registró su número más bajo de muertes en un solo día relacionadas con el coronavirus el viernes, el mismo día en que el gobernador Andrew Cuomo emitió una orden ejecutiva que permitía reuniones pequeñas y no esenciales en el Estado.

Según la última orden del gobernador Cuomo, hasta 10 personas pueden reunirse para fines no esenciales "siempre que se cumplan los protocolos de distanciamiento físico y los protocolos de limpieza y desinfección requeridos por el Departamento de Salud". Eso significa que las personas aún necesitan mantenerse al menos a 6 pies de distancia de otras personas, o usar una cubierta para la cara cuando no pueden mantener esa distancia en público.

La orden anterior de Cuomo solo permitía reuniones de ese tamaño para los servicios del festivo del Día de los Caídos, pero un grupo de libertades civiles presentó una demanda desafiando la prohibición estatal de otras reuniones, lo que condujo a la nueva orientación.

La medida refleja la que tomó el gobernador Phil Murphy, en Nueva Jersey, quien declaró ese mismo día que las reuniones al aire libre podrían aumentar de 10 a 25 personas. Sin embargo, las reuniones al aire libre señaladas no incluyen cenas al aire libre o graduaciones. Las reuniones en interiores permanecen limitadas a 10 personas.

La capacidad para embarcaciones y pesca deportivas, lugares de bateo al aire libre, campos de prácticas y otros negocios recreativos al aire libre también aumentó a 25 en Nueva Jersey. Los campamentos recreativos, públicos y privados, pueden reabrir de inmediato, dijo Murphy.

El gobernador Phil Murphy reportó el sábado 443 nuevos casos de COVID-19 lo que aumenta la cifra a 153,104. Además, 96 personas más perdieron la vida, un total de 11,081 hasta el momento.

Por su parte, el gobernador Cuomo dijo que Nueva York registró el menor número de muertes diarias relacionadas con COVID-19 desde el comienzo de la pandemia. Nueva York tuvo 84 muertes el viernes, el primer día por debajo de 100 desde marzo, dijo Cuomo.

"No hace ningun bien a las 84 familias que sienten el dolor, pero es una señal de que estamos progresando realmente y me siento bien por eso", dijo Cuomo.

A medida que una mayor parte del área triestatal reabre sus negocios de manera restringida, la ciudad de Nueva York permanece cerrada, afectada por la densidad que la convierte en uno de los lugares más vibrantes del mundo. También lo son Long Island y la región Mid-Hudson, pero no por mucho tiempo, el gobernador Andrew Cuomo confirmó el sábado. Ambos pueden comenzar la puesta en escena de la construcción en anticipación de la Fase I.

Long Island ha luchado en la métrica de la tasa de mortalidad a pesar de haber hecho un progreso significativo en ese sentido, al igual que la región de Mid-Hudson. Si ambas regiones tienen sus grupos de rastreo de contactos en su lugar y continúan viendo disminuir las tasas de mortalidad hospitalarias a su ritmo actual, podrán reabrir la próxima semana, dijo Cuomo.

La región de Mid-Hudson necesita 1,991 rastreadores de contacto. Hasta ahora, 1,134 han sido entrenados, dijo el gobernador.

El gobernador Cuomo dijo que la región de Mid-Hudson está preparada para reabrir el martes; mientras, la región de Long Island podría reabrir el miércoles si se ve progreso durante este fin de semana; la región debe ver una caída en el número de muertes relacionadas con el coronavirus, así como un aumento en el número de personal capacitado para localizar rastros.

Las empresas en esas áreas ya se están preparando, con la esperanza de poder volver a contratar a algunos de los trabajadores perdidos durante el cierre y volver a los negocios, pero saben que tienen que hacerlo de manera segura y no bajar la guardia, o de lo contrario arriesgarse a otra ola del virus. El condado de Westchester ha registrado casi 33,000 casos de COVID-19, con cerca de 1,500 muertes.

Por primera vez Nueva York reporta menos de 100 muertes en un solo día desde marzo, a diferencia de las 800 que se reportaban en abril. El Estado tuvo 84 fallecimientos el viernes.

La administración de Cuomo está observando de cerca los datos y preparándose para las regiones del norte del estado que pronto podrían estar listas para ingresar a la Fase II. Muchas de las regiones han estado abiertas durante una semana, la mitad del tiempo previamente anunciado por Cuomo necesario para separar cada fase del plan del estado.

Cuando se le preguntó sobre el avance de las regiones, Cuomo dijo el sábado que "dos semanas es una regla de oro" y, en última instancia, cualquier región podría reabrir tarde o temprano que el período de dos semanas diseñado para detectar retrocesos o contratiempos en el proceso de reapertura.

La segunda fase involucra servicios minoristas, financieros y profesionales, mientras que la tercera aborda la alimentación y la hospitalidad. La educación y el entretenimiento serán los últimos sectores en reanudarse, dijo Cuomo.

Métricas de reapertura en la ciudad de Nueva York

La ciudad de Nueva York, que ha cumplido cuatro de los siete criterios de Cuomo para reabrir hasta el momento, puede no estar muy lejos de ellos. El viernes, el alcalde Bill de Blasio dio a conocer un nuevo sistema de umbral indicador que la ciudad usará para trazar su progreso hacia la reapertura en el futuro.

Se basa en las mismas tres métricas clave: los nuevos ingresos diarios al hospital, el número actual de pacientes de la UCI y el porcentaje de personas que dan positivo, que el alcalde ha rastreado y compartido en sus sesiones informativas diarias, pero evalúa el progreso de manera diferente.

En lugar de buscar 10 o 14 días consecutivos de declive, de Blasio dice que la ciudad ha establecido un único "umbral indicador" para cada una de las tres métricas.

Para los nuevos ingresos hospitalarios, está justo por debajo de 200. Para el número de cuidados intensivos, es de alrededor de 375. El umbral para el porcentaje de personas que dan positivo es del 15 por ciento. Mientras la línea de la ciudad permanezca por debajo de los umbrales respectivos, seguirá en camino a reabrir el próximo mes. A partir del viernes, la ciudad estaba muy por debajo del nuevo umbral de hospitalización diaria y justo debajo de las pruebas positivas. El número de personas en cuidados intensivos sigue siendo demasiado alto, incluso para el nuevo sistema.

"Se trata de la realidad sobre el terreno. Los indicadores son números, en realidad reflejan lo que estás haciendo", dijo De Blasio. La ciudad de Nueva York ha avanzado mucho en los últimos dos meses. Avanzar ahora se trata menos de pequeñas variaciones diarias en los números, dijo. Se trata de mantener tendencias positivas.

En un esfuerzo por ayudar a alcanzar los niveles adecuados para reabrir, la ciudad lanzó una nueva campaña publicitaria con la esperanza de recordar a las personas que no se queden afuera o que se queden afuera por mucho tiempo si no es necesario: salir un rato, no pasar el rato.

Tanto el alcalde como la oficina del gobernador han dicho que la ciudad de Nueva York está actualmente en camino de reabrir en la primera o segunda semana de junio.

"No hay cambios en los criterios. No depende de los funcionarios locales, es una decisión estatal en todos los ámbitos", dijo Cuomo.

Ningún estado ha perdido más personas por el virus que la Gran Manzana. La ciudad de Nueva York representa dos tercios de las muertes confirmadas por COVID-19 en todo el estado, que alcanzaron los 23,282 cuando Cuomo agregó 84 nombres más a la cifra. La ciudad reporta otras 4,735 muertes probables, lo que eleva su cifra por encima de 20,000. Un informe reciente de los CDC sugiere que el total real podría ser aún mayor.

Nueva Jersey, que se encuentra en la Etapa 1 de lo que el gobernador Phil Murphy describió como un proceso de reapertura en tres fases, ahora informa más muertes por cada 100,000 residentes que cualquier otro estado. Ha perdido 11,081 personas por COVID-19.

Connecticut, que dio luz verde a los almuerzos al aire libre como parte de sus primeros pasos de reapertura en todo el estado esta semana, ha reportado 3,675 muertes.

A nivel nacional, la cifra se acerca rápidamente a un sombrío hito de 100,000, con NBC News reportando más de 97,000 muertes de virus en EEUU hasta el viernes. Un nuevo modelo de proyección de virus que cura datos de 41 proyectos de modelos diferentes, el país podría perder otras 20,000 personas en las próximas cuatro semanas.