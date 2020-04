Esto es lo que es ser un paramédico en Nueva York durante la crisis de COVID-19

NUEVA YORK -- Más turnos de trabajo. Más llamadas. Más muertes.

Esto es lo que es ser un paramédico del FDNY durante la peor pandemia del último siglo, trabajando en el epicentro del brote de los EE.UU. y atendiendo hasta 6,500 consultas médicas por día.

El paramédico de la FDNY de la División 1 / Estación 4, Joshua Rodríguez, es un miembro del departamento hace nueve años que se convirtió en EMT a los 19 años.

Rodríguez luchó contra COVID-19 y ganó. Tenía fiebre, dolor de espalda, dolor de cabeza, pero sus pulmones estaban bien. Y, ahora, está usando su energía para ayudar a otros, yendo de una llamada de emergencia a otra, a veces teniendo que tratar a familias bajo un mismo techo.

"Estoy entrando en una casa y veo a tres o cuatro miembros de la familia que están enfermos. Y solo somos mi compañero y yo, y sé que la próxima ambulancia puede estar a 10 o 15 minutos de distancia porque todos estamos muy atados. Todos están muy ocupados", dijo Rodríguez.

Los paramédicos primero tienen que evaluar a todos para ver quién está más enfermo y necesita la atención más urgente. Normalmente, esta será la persona que tiene más dificultad en respirar. La situación a menudo significa que los paramédicos tienen que tomar decisiones difíciles, como a quién llevar al hospital y quién está lo suficientemente bien como para quedarse en casa.

Rodríguez dice que una de las cosas más difíciles es tratar a una persona mientras toda su familia está mirando, sabiendo los posibles resultados.

"Los hospitales no permiten visitas, así que ahora tengo que tratar a este miembro de la familia y tengo a toda la familia allí observando, preocupada, sabiendo que tengo que saber que … este virus está robando vidas", dijo Rodríguez.

"Tengo que sentarme allí y explicarles que necesitan decirle lo que tengan que decir a su familiar porque no sé si volverá del hospital", continuó.

Rodríguez dijo que duele ver cuán asustados están los pacientes al saber que van a estar solos en el hospital.

"Tratamos de hacer lo mejor para tranquilizar a los miembros de la familia, pero tampoco podemos mentir y decirles que estarán bien si no sabemos que van a estar bien", dijo Rodríguez, añadiendo: "Simplemente tratamos de ser honestos con ellos y hacerles saber que esta puede ser la última vez que van a ver a sus familiares".

Rodríguez tiene la más alta capacitación y certificación que uno puede obtener como miembro de FDNY EMS. El trabajo ha sido duro, y en la época de COVID-19, también está aislando, pero está asumiendo cada vez más.

"No puedo ir a casa y pasar el rato con mis amigos, no puedo ir a casa y ver a mi familia. No he besado a mi pareja desde que todo comenzó", dijo Rodríguez. " Es mucho tiempo a solas cuando llego a casa, por eso que tomó más turnos. Tengo que ir a trabajar y hacer lo que amo, y mantenerme ocupado".

Rodríguez se ha afeitado la cabeza para que el virus no pueda quedar atrapado entre su pelo y para que pueda ponerse su máscara N-95 por la cabeza más rápido. Dijo que el trabajo requiere mucho tanto físicamente como mentalmente.

“Cada trabajo puede ser estresante, ya sabes, puede requerir mucho, y por encima hacerlo con EPP [equipo de protección personal] completo con una máscara N-95 y un vestido. A veces tengo dos pares de guantes en cada mano," dijo Rodríguez.

A pesar del desgarrador trabajo diario, Rodríguez quiere que las personas sepan que la ciudad es resistente e ingeniosa, y que las personas en ella son luchadoras.

"Lo estamos superando", dijo. "Es difícil, está cobrando un alto precio pero lo estamos superando … Y todavía estaremos aquí, EMS seguirá estando aquí y pase lo que pase seguiremos regresando."