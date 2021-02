El gobierno federal enviará un millón de vacunas contra COVID-19 a farmacias en EEUU

WASHINGTON - Estados Unidos comenzará a enviar dosis de la vacuna contra COVID-19 directamente a las farmacias minoristas la próxima semana, a medida que la administración de Biden amplíe cómo y dónde los estadounidenses pueden vacunarse.

El envío inicial de 1 millón de dosis se destinará a 6,500 farmacias a partir del 11 de febrero, dijo Jeffrey Zients, coordinador de COVID-19 de la administración Biden.

La administración Trump dejó a los estados para que diseñaran sus propios planes de distribución y algunos optaron por usar farmacias minoristas en sus estados para ayudar a administrar la vacuna a ciertos grupos, como los trabajadores de la salud.

Las farmacias que reciben la vacuna directamente del gobierno federal aún deberán seguir las pautas de su estado para determinar qué poblaciones deben recibir las inyecciones. Los estadounidenses deben consultar el sitio web de su farmacia local para programar una cita si pertenecen a uno de los grupos prioritarios de su estado, dijo.

Las primeras farmacias en recibir la vacuna del gobierno federal serán las que estén mejor ubicadas para llegar a las personas con alto riesgo de enfermedades graves y poblaciones "socialmente vulnerables", dijo Zients.

Eventualmente, 40,000 farmacias en todo el país recibirán envíos de la vacuna, pero Zients no dijo cuándo esperaba que eso sucediera. Hasta ahora, los hospitales y los departamentos de salud estatales han estado administrando la gran mayoría de las vacunas.

La alegría de obtener la primera dosis de la vacuna contra el COVID-19 ha sido motivo para que muchas personas compartan su tarjeta de vacunación en las redes sociales. Sin embargo, esto podría traer fuertes consecuencias. Annie Tejada nos explica.

"La fase inicial de activación de las farmacias locales recibirá más inyecciones", dijo Zients. "Garantizará que las farmacias tengan la infraestructura y la experiencia que necesitan para escalar cuando el suministro de vacunas aumente en los próximos meses".

CVS dijo el martes que recibirá 250,000 de esas dosis del gobierno federal la próxima semana. La cadena nacional planea comenzar a administrar vacunas en 300 de sus tiendas, incluidas 100 en California y 70 en Texas. CVS tiene 10,000 tiendas en todo el país.

Además del millón de dosis que la administración planea enviar a las farmacias minoristas, también planea enviar 10.5 millones de dosis a la semana durante las próximas tres semanas a los gobiernos estatales. La administración de Biden ha aumentado la cantidad de dosis enviadas a los estados en un 20% desde que asumió el programa de distribución de vacunas el 20 de enero.

El presidente Joe Biden se ha comprometido a dar al menos 100 millones de inyecciones en sus primeros 100 días en el cargo y dijo que espera que el número llegue a los 150 millones. Hasta ahora, se han administrado 32 millones de dosis desde que se aprobó la primera vacuna el 11 de diciembre.

Zients dijo que el clima severo en gran parte del noreste de Estados Unidos no ha frenado los envíos de la vacuna por parte del gobierno federal, aunque algunos estados han tenido que cerrar los sitios de administración.

Esta historia fue escrita primero por NBC News.

Farmacias participantes (no todas estarán activos en todos los estados en la fase inicial)

Farmacias de cadena

Walgreens (incluido Duane Reade)

CVS Pharmacy, Inc. (incluida la de Long)

Walmart, Inc. (incluido Sam's Club)

Rite Aid Corp.

The Kroger Co. (incluidos Kroger, Harris Teeter, Fred Meyer, Fry's, Ralphs, King Soopers, Smiths, City Market, Dillons, Mariano's, Pick-n-Save, Copps, Metro Market)

Publix Super Markets, Inc.

Costco Wholesale Corp.

Albertsons Companies, Inc. (incluidos Osco, Jewel-Osco, Albertsons, Albertsons Market, Safeway, Tom Thumb, Star Market, Shaw's, Haggen, Acme, Randalls, Carrs, Market Street, United, Vons, Pavilions, Amigos, Lucky's, Pak and Save, Save On)

Hy-Vee, Inc.

Meijer Inc.

H-E-B, LP

Retail Business Services, LLC (incluidos Food Lion, Giant Food, The Giant Company, Hannaford Bros Co, Stop & Shop)

Winn-Dixie Stores Inc. (incluidas Winn-Dixie, Harveys, Fresco Y Mas)