Cuomo responde al comentario de Trump sobre su autoridad para reabrir: “No tenemos un rey, tenemos un presidente”

El gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo dijo que desafiaría cualquier orden de reapertura si esta medida ponía en peligro la salud pública del estado.

El gobernador dijo que los gobernadores no deberían perder el tiempo viendo las conferencias de prensa del Presidente.

El mandatario dijo el lunes durante su conferencia de prensa por la noche que dependía de él y no de los gobernadores decidir cuándo reabrir los estados afectados por el coronavirus, y que como presidente "él tiene la autoridad total".

Cuomo criticó el comentario en una entrevista en el Today Show el martes por la mañana.

"No sé de qué está hablando el presidente, francamente", dijo. "Hay que recordar que fueron los estados los que crearon el gobierno federal, ¿verdad? Son las colonias las que crearon el gobierno federal, no al revés. No tenemos un rey, tenemos un presidente".

El gobernador insistió en que la reapertura de las escuelas, las empresas y los espacios públicos demasiado pronto provocaría más infecciones y más muertes, por lo que la decisión debía tomarse localmente.

"El presidente está equivocado en ese punto", agregó Cuomo. "Si lo llevara a ese punto absurdo, entonces tendríamos un problema".

El gobernador reafirmó su opinión en una entrevista en el programa Morning Joe de MSNBC, diciendo que los gobernadores no deberían perder el tiempo viendo las conferencias de prensa del presidente.

"Un gobernador no debería mirar eso. No tiene ningún valor. Es irritante y ofensivo y francamente ignorante de los hechos", dijo. "Es aterrador. Es aterrador. Este es el último lugar donde deberíamos estar".

La ira de Cuomo contrastaba fuertemente con su elogió a Trump por ayudar a Nueva York durante una aparición en The Howard Stern Show un día antes.

El gobernador de Nueva York insistió en su posición en contra del presidente una vez más en una entrevista con CNN, diciendo que desafiaría una orden presidencial y demandaría en los tribunales si fuera necesario.

"Si él me ordenara reabrir de una manera que pondría en peligro la salud pública de la gente de mi estado, no lo haría ", dijo Cuomo.

Hasta el martes por la mañana, Nueva York representó más de un tercio de todos los casos de COVID-19 en los EE. UU. Y aproximadamente la mitad de todas las muertes en el país.