Cuomo: prohibido los desalojos de inquilinos hasta agosto

NUEVA YORK -- El gobernador Andrew Cuomo anunció el jueves que extendería la moratoria de los desalojos residenciales y comerciales por falta de pago debido a la crisis de COVID-19 hasta el 20 de agosto.

También anunció durante su conferencia de prensa el jueves que el estado proporcionaría alivio adicional al prohibir las tarifas por pagos atrasados ​​durante la moratoria de desalojo y permitir que los inquilinos que enfrentan dificultades financieras debido a COVID utilicen su depósito de seguridad como pago y reembolsen su depósito de seguridad con el tiempo.

"Espero que les traiga a las familias tranquilidad profunda", dijo el gobernador.

Según Cuomo, el estado analizará la situación hasta agosto para determinar el próximo curso de acción.

Cuando se le preguntó sobre el alivio para los propietarios, Cuomo reconoció que el estado está trabajando en eso.

"El arrendador dirá: 'Ok, ahora el inquilino no paga el alquiler, pero todavía tengo que pagar la factura de la luz. Todavía tengo que pagar la hipoteca'. Eso es cierto. Eso es cierto y estamos trabajando en obtener ayuda de los bancos para los propietarios también ", dijo Cuomo. "Hay programas que el gobierno federal está haciendo y el estado está haciendo para asegurarse de que esos bancos también reciban ayuda para que no tengan que hacer ejecuciones hipotecarias y así detengamos las ejecuciones hipotecarias de los propietarios".

Cuomo continuó diciendo: "También estamos ayudando a los propietarios, pero a nivel humano no quiero ver a las personas y a sus hijos ser desalojados en este momento sin culpa propia".

El 20 de marzo, Cuomo anunció una acción "audaz" pero "necesaria" al ofrecer un alivio de 90 días en los pagos de la hipoteca para aquellos que enfrentan dificultades financieras, es decir, aquellos que se han quedado sin trabajo o ahora están trabajando solo tiempo parcial debido a la crisis del coronavirus.

"Hacer un pago de la hipoteca puede ser uno de los principales factores de estrés", dijo Cuomo. "Eliminar ese factor de estrés durante 90 días, creo que será de gran ayuda. Nuevamente, volveremos a evaluar a medida que avanza la situación si [la medida] se extenderá o no".

No hacer estos pagos no tendrá un efecto negativo a su crédito, dijo Cuomo.

También habrá un período de gracia para la modificación del préstamo. Aunque, dijo Cuomo, el estado no está eximiendo a las personas de sus pagos de la hipoteca, sino que está ajustando la hipoteca para incluir esos pagos en un futuro.

Además, no habrá cargos por pagos atrasados ​​o pagos en línea y las ejecuciones hipotecarias se pospondrán o suspenderán durante este período de tiempo.

Mientras tanto, el 15 de marzo, el Juez Administrativo de los Tribunales Unificados del Estado de Nueva York, Lawrence Marks, emitió un memorándum en parte diciendo que, al día siguiente, todos los procedimientos de desalojo y las órdenes de desalojo pendientes se suspenderían en todo el estado hasta nuevo aviso.

Para más información sobre ayuda adicional para propietarios e inquilinos en el área triestatal, haz clic aquí.