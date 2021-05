La FDA aprobaría vacuna de Pfizer para adolescentes en unas semanas

WASHINGTON - Se espera que la Administración de Drogas y Alimentos de Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés) autorice la vacuna COVID-19 de Pfizer para jóvenes de 12 a 15 años para la próxima semana, según un funcionario federal y una persona familiarizada con el proceso, estableciendo vacunas para mucho antes de la comienzo del próximo año escolar.

El anuncio se producirá un mes después de que la compañía descubriera que su inyección, que ya está autorizada para mayores de 16 años, también brinda protección al grupo más joven.

El funcionario federal, que habló bajo condición de anonimato para anticipar la acción de la FDA, dijo que se esperaba que la agencia ampliara su autorización de uso de emergencia para la vacuna de dos dosis de Pfizer a principios de la próxima semana, y quizás incluso antes.

La persona familiarizada con el proceso, que habló bajo condición de anonimato para discutir asuntos internos, confirmó el cronograma y agregó que se espera que la FDA apruebe el uso de Pfizer por niños aún más pequeños en algún momento de este otoño.

La acción de la FDA será seguida por una reunión de un comité asesor de vacunas federal para discutir si recomendar la vacuna para niños de 12 a 15 años. Las vacunas podrían comenzar después de que los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades adopten la recomendación del comité. Esos pasos podrían completarse en cuestión de días.

The New York Times informó por primera vez sobre la posible autorización. NBC News no ha confirmado la información de forma independiente.

Los ensayos servirán para ver cuán segura es entre menores de edad.

A fines de marzo, Pfizer publicó los resultados preliminares de un estudio de vacunas de 2,260 voluntarios estadounidenses de 12 a 15 años, que muestran que no hubo casos de COVID-19 entre los adolescentes completamente vacunados en comparación con 18 entre los que recibieron inyecciones simuladas.

Los niños tenían efectos secundarios similares a los de los adultos jóvenes, dijo la compañía. Los principales efectos secundarios son dolor, fiebre, escalofríos y fatiga, especialmente después de la segunda dosis. El estudio continuará rastreando a los participantes durante dos años para obtener más información sobre la protección y seguridad a largo plazo.

Pfizer no es la única empresa que busca reducir el límite de edad para su vacuna. También se esperan resultados para mediados de este año de un estudio estadounidense de la vacuna de Moderna en jóvenes de 12 a 17 años.

Pero en una señal de que los hallazgos eran prometedores, la FDA ya permitió que ambas compañías comenzaran estudios en EEUU en niños de 11 años o menos, hasta llegar a los 6 meses de edad.

Ya se han administrado más de 131 millones de dosis de la vacuna de Pfizer en EEUU, donde la demanda de vacunas entre los adultos se ha reducido drásticamente en las últimas semanas.

Si bien las personas más jóvenes tienen un riesgo drásticamente menor de sufrir efectos secundarios graves por COVID-19, han representado una mayor proporción de casos de virus nuevos, ya que la mayoría de los adultos estadounidenses se han vacunado al menos parcialmente mientras se reanudan actividades de mayor riesgo, como cenar en el interior y deportes de contacto en la mayor parte del país.

Los funcionarios esperan que la extensión de las vacunas a los adolescentes acelere aún más la reducción de casos de virus en la nación y permita que las escuelas vuelvan a abrir con interrupciones mínimas este otoño.

Estados Unidos ordenó al menos 300 millones de dosis de la inyección Pfizer para fines de julio, suficiente para proteger a 150 millones de personas.