¿Cómo funcionan? NYC presenta kits de pruebas caseras para COVID

Lo que debes saber Los neoyorquinos que han sido notificados por marcadores de contacto de que pueden haber estado expuestos al COVID-19, han comenzado a recibir kits de pruebas caseras de coronavirus gratuitos por parte de la ciudad, una nueva herramienta particularmente importante antes de los días festivos que se aproximan.

La ciudad de Nueva York ha dicho que el último esfuerzo es parte de su objetivo general de detener la propagación de COVID-19, incluso entre los que viven en el mismo hogar.

Las pruebas serán analizadas de lunes a jueves y los resultados se conocerán en 48 horas.

"Una vez que complete su entrevista, su primera llamada telefónica con un rastreador de contactos, le enviaremos nuestro paquete de cuidado", dijo la Dra. Amanda Johnson de Health + Hospitals y el Cuerpo de Pruebas y Rastreo (Test and Trace Corps) de la ciudad durante la conferencia de prensa del alcalde Bill de Blasio el jueves. "Incluye equipo de protección personal. Incluye equipo de monitoreo como termómetros. Y, si usted es un caso de COVID positivo, incluye un oxímetro de pulso que es de vital importancia para controlar y observar su trayectoria durante la infección. También incluye artículos de limpieza, desinfectante de manos y, muy recientemente, comenzamos a incluir un kit de prueba en el hogar".

El kit de prueba en el hogar incluye varios elementos para ayudar a los neoyorquinos con el proceso de hacerse la prueba en casa. El jueves, Johnson describió el proceso. Dijo que lo primero que se debe hacer es crear una cuenta en línea utilizando los códigos de regalo y activación que se proporcionan dentro de la caja. Una vez hecho esto, abra el velo de plástico y póngalo derecho, asegurándose de no derramar la solución que se encuentra dentro. Luego, se debe tomar el hisopo incluido y colocarlo dentro de cada fosa nasal.

"Vas a ponerlo dentro de cada fosa nasal. Gíralo cuatro veces, y luego toma el mismo hisopo, colócalo en la otra fosa nasal, gíralo cuatro veces. No debería ser incómodo. No lo insertes más de una pulgada en la fosa nasal ", instruyó Johnson.

Después de recolectar la muestra con el hisopo, insértelo, con la cabeza primero, en el tubo con la solución, rompa el palo del hisopo en el lugar indicado y vuelva a tapar el tubo, asegurándose de que esté "apretado y no gotee" el líquido, dijo Johnson. Una vez hecho esto, coloque el tubo dentro de la bolsa de riesgo biológico provista, selle la bolsa y luego vuelva a colocarla dentro del paquete del kit de prueba casera. Selle la caja con la pegatina proporcionada y colóquela en la bolsa de envío prepagada.

Una vez hecho todo esto, "va a llamar al número que se incluye en las instrucciones en su paquete de cuidado para que alguien pueda recogerlo y entregarlo ese mismo día", dijo Johnson.

Según Johnson, las pruebas serán analizadas de lunes a jueves y los resultados se conocerán en 48 horas.

"Independientemente del resultado de la prueba, es de vital importancia que se mantenga en contacto con su monitor. Su rastreador de contactos es la única persona que podrá decirle cuándo es seguro salir del aislamiento o la cuarentena", dijo Johnson. "Y, independientemente de si se hizo la prueba o si tienes síntomas, si has estado en contacto cercano con alguien que dio positivo en la prueba del COVID-19 o ha tenido síntomas que son consistentes con el COVID-19, no espere. Sepárese. El programa Take Care está aquí para ayudarlo a hacer lo que necesitas para prevenir la propagación de la transmisión del COVID-19 a las personas que amas o con las que trabajas".

De Blasio compartió los mismos sentimientos diciendo que la ciudad no dejará solos a los neoyorquinos durante esta crisis de salud.

Aunque de Blasio ha instado a los neoyorquinos a no viajar durante los próximos días festivos, dijo que los nuevos kits de prueba en el hogar son "cruciales" para detener posibles infecciones.

Mientras tanto, Johnson dijo que los resultados de las pruebas en el hogar ayudarán, no solo a los neoyorquinos, sino también a los funcionarios de salud en la lucha contra el virus.

"Cuando conozca su estado, tomarás las medidas adecuadas para proteger su hogar y su lugar de trabajo y te comunicarás con nosotros en busca de ayuda. Y cuando realice la prueba, tenemos información que necesitamos para seguir luchando el virus, para seguir identificando dónde se está propagando para que podamos romper las cadenas de transmisión", dijo.

Los funcionarios de la ciudad también recuerdan a los neoyorquinos que si necesitan ponerse en cuarentena separados de su familia para reducir la propagación, la ciudad cuenta con un programa en el que las personas pueden ponerse en cuarentena en hoteles locales de forma gratuita.