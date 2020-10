Caridades Católicas distribuirán alimentos de emergencia este miércoles en Brooklyn

NUEVA YORK -- A medida que la pandemia sigue en curso y hay un incremento en personas buscando ayuda alimentaria, las Caridades Católicas Brooklyn y Queens (mejor conocidas como Catholic Charities of Brooklyn and Queens), distribuirán alimentos de emergencia el miércoles en Brooklyn.

La despensa de alimentos emergente con el tema de la cosecha para Halloween, un evento festivo con música para brindar la comida que tanto necesitan y la información sobre los servicios a quienes necesitan ayuda.

La despensa de alimentos de Halloween Harvest será el miércoles 28 de octubre a las 9:30 a.m. en Our Lady of Angels, ubicada en la 330 de la calle 73 en Brooklyn, hasta que se agoten los alimentos.

Según las Caridades Católicas, cada persona recibirá 1 caja de comida durante la despensa de alimentos. Cada caja tendrá 5 libras de carne, 5 libras de lácteos, 12 libras de productos y 1 galón de leche. En total, las Caridades Católicas tienen programado distribuir 1,000 de estas cajas de alimentos.

El público buscando ayuda alimentaria deberá usar máscaras y practicar el distanciamiento social mientras esperan en fila.

Desde marzo, las Caridades Católicas Brooklyn y Queens ha proporcionado

1.2 millones de comidas para familias necesitadas solo en las despensas de alimentos de Catholic Charities Brooklyn y Queens.

Según la organización, muchos vecindarios a los que sirven han visto un aumento del 1000% en la necesidad de alimentos. Antes de la pandemia, las despensas de alimentos de las Caridades Católicas Brooklyn y Queens atendían a un promedio de poco menos de 14,000 personas cada mes. Las despensas de alimentos de la organización ahora sirven a casi 35,000 personas por mes.

Para expandir su alcance para ayudar a aquellos en crisis, las Caridades Católicas de Brooklyn y Queens expandió su red de 20 despensas de alimentos parroquiales a 28 parroquias adicionales para un total de 48 despensas de alimentos parroquiales en Brooklyn y Queens.

