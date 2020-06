7 de las 10 regiones de NY se encuentran en la Fase II de reapertura

Lo que debes saber El gobernador Andrew Cuomo agregó comer en restaurantes al aire libre a la lista de actividades que pueden reanudarse en la Fase II, señalando el ajuste en un comunicado de prensa del mediodía en lugar de en su sesión informativa diaria

NUEVA YORK / NUEVA JERSEY -- El gobernador Andrew Cuomo agregó comer en restaurantes al aire libre a la lista de actividades que pueden reanudarse en la Fase II, señalando el ajuste en un comunicado de prensa del mediodía en lugar de en su sesión informativa diaria.

Las siete regiones de Nueva York que ya están en la Fase II pueden reanudar las cenas al aire libre el jueves, dijo el gobernador. Esas regiones incluyen el último recién llegado, la Región Capital, junto con las regiones Central de Nueva York, Finger Lakes, Mohawk Valley, North Country, Southern Tier y Western New York.

Nueva Jersey también permite comer al aire libre en su Etapa 2 de su reapertura, que se espera que ingrese el 15 de junio. Connecticut lo aprobó como parte de sus primeros pasos importantes de reapertura en todo el estado hace más de una semana. Se aplican restricciones de capacidad.

En Nueva York, las mesas al aire libre deben estar espaciadas a 6 pies de distancia, todo el personal debe usar cubiertas faciales y los clientes deben usar cubiertas faciales cuando no estén sentados.

Es el último indicador de progreso en la batalla en curso de Nueva York contra el coronavirus. Cuomo dijo el miércoles que el estado registró el menor número de muertes diarias en medio de la pandemia del día anterior (49). Se han reportado más de 24,000 muertes confirmadas por virus en todo el estado, la mayoría de las cuales se encuentran en la ciudad de Nueva York.

La ciudad de Nueva York, el epicentro de la crisis nacional, sigue en camino de comenzar su proceso de reapertura el 8 de junio.

A medida que algunas regiones pasan a la Fase II, ciertas empresas ahora pueden abrir durante esta fase, aunque se aplican pautas estrictas sobre capacidad y distanciamiento social. Las empresas a las que se les permite reabrir en esta fase son:

Operaciones minoristas en persona

Todas las actividades comerciales donde la función principal se lleva a cabo dentro de un entorno de oficina

Ventas de vehículos, arrendamientos y actividades de alquiler en todo el estado

Actividades de alquiler, reparación y limpieza al por menor.

Actividades comerciales de gestión de edificios no residenciales.

Peluquerías y barberías. Esto no incluye salones de uñas, salones de tatuajes ni ningún otro servicio o actividad de cuidado personal que no esté relacionado con el corte de pelo, como recortar la barba, recortar el vello de la nariz, tratamientos faciales, manicuras / pedicuras, aplicación de maquillaje, enhebrar, depilarse o depilarse.

Actividades inmobiliarias.

Dado que las muertes por coronavirus continúan disminuyendo en Nueva York, Cuomo expresó su esperanza de que el estado se esté acercando a un nivel en el que las muertes quizás no se eliminen, pero que disminuyan mucho.

Cuomo dijo el lunes que el nivel de positividad ha bajado, citando que el estado realizó alrededor de 50,000 pruebas de coronavirus el domingo, con menos de 1,000 regresando como positivas.

"Ese es el número más bajo que hemos tenido desde que esto comenzó y cuando comenzamos solo estábamos haciendo 3,000 o 4,000 pruebas", dijo Cuomo el lunes. "El progreso es simplemente fenomenal".

El lunes también marcó el primer día en que los dentistas en todo el estado puedrían reabrir.

¿Otra señal de que la lucha contra el coronavirus se está moviendo en la dirección correcta? Los campamentos de verano se reabrirán el 29 de junio, anunció Cuomo el martes. Sin embargo, el estado aún no ha decidido si se reanudarán los campamentos para dormir.

Los dueños de pequeños negocios afirman que abrirán pese a la orden del gobernador, pues ya no pueden con las deudas y el alquiler.

Nueva Jersey establece fechas de apertura para la Etapa 2; Comparte revisión de acciones tomadas por hogares de ancianos

ueva Jersey está en camino de ingresar a la Fase 2 de su plan de reapertura de coronavirus en dos semanas, reabriendo las comidas restringidas al aire libre y las tiendas minoristas con salones de belleza y más para abrir más tarde en junio, dijo el lunes el gobernador Phil Murphy

Las comidas en restaurantes al aire libre, que Connecticut reabrió hace más de una semana, se permitirán en Nueva Jersey a partir del 15 de junio, el mismo día en que Murphy dijo que los centros de cuidado infantil pueden reabrir. Las ventas minoristas en persona también pueden reanudarse en ese punto, aunque cada tienda debe mantener una estricta capacidad del 50 por ciento para mantenerse abierta.

Los salones de belleza y las peluquerías están programados para reabrir el lunes siguiente, el 22 de junio, dijo Murphy. Los gimnasios y los clubes de salud probablemente reabrirán poco después, aunque el gobernador dijo que los funcionarios de salud continuaron trabajando en la orientación del protocolo de seguridad para esas empresas. No tenía una fecha específica para los gimnasios.

Nueva Jersey, que hasta hace poco lideraba a la nación en indicadores como nuevas muertes y casos de COVID por cada 100,000 residentes, ha estado en la Etapa 2, que permite la recolección minorista en la acera y otras actividades socialmente distantes como las permitidas por la Fase I de Nueva York

Al mismo tiempo, Nueva Jersey ha hecho grandes avances. El lunes, Murphy anunció que el estado era el número 1 en pruebas diarias per cápita.

Los comercios latinos han visto un decremento de ingresos a la vez que el estado intenta apoyar a los pequeños negocios.

"Al abrir, sabemos que hay una mayor posibilidad de transmisión de COVID19", dijo el gobernador. "No hay cura. No hay vacuna. No hay una terapia probada. La única cura es la responsabilidad. La seguridad seguirá siendo nuestra prioridad número uno".

Las medidas de mitigación comprobadas, como el distanciamiento social y los revestimientos faciales, serán parte integrante del reinicio gradual, dijo Murphy el lunes. Las empresas elegibles para reabrir en la Etapa 2 deben cumplir con la orientación del Departamento de Salud.

"El hecho de que el calendario indique que el 15 de junio no significa que todos deberían volver a lo que estaban haciendo antes de COVID", dijo Murphy. "Usemos el sentido común para el bien común. Solo una Etapa 2 exitosa puede llevarnos a la Etapa 3."

La etapa 3 en Nueva Jersey permite una mayor gastronomía, trabajo crítico en la oficina, entretenimiento limitado, bares con capacidad limitada y servicios de atención personal ampliados, entre otras actividades, con importantes salvaguardas contra el resurgimiento viral.

Nueva Jersey ha sido el segundo estado más afectado de Estados Unidos en la pandemia junto a Nueva York. Ha reportado más de 11,700 muertes por virus hasta la fecha.

El martes, Murphy reveló la tasa de contagio del virus en el estado, diciendo que las medidas, incluyendo las normas de distanciamiento social, adoptadas a lo largo de las últimas semanas han reducido la tasa de contagio.

"Cuando emití mi orden de quedarse en casa el 21 de marzo, COVID-19 tenía un ritmo de propagación casi imparable. Cada persona infectada, ya sea sintomática o asintomática, por cierto, estaba propagando COVID-19 a un promedio de otros cinco residentes", dijo Murphy.

La prioridad para NJ es realizar pruebas a la mayor cantidad de personas. El estado jardín poco a poco sale de las sombras de la pandemia, con el número de casos confirmados de coronavirus en disminución. Ana Ledo nos informa.

"Dentro de las tres semanas posteriores a la implementación de nuestra orden de permanencia en el hogar y cuando nuestros hospitales estaban en su punto pique, hemos reducido la tasa de propagación a una tasa de aproximadamente uno a uno y hoy, gracias a Dios, esa tasa de propagación es menor de uno a uno y debemos mantenerlo así".

El miércoles, Murphy anunció que el estado continúa progresando tremendamente con Nueva Jersey en el puesto número 16 en el país con la mayoría de los casos nuevos por día por cada 100,000 residentes. Sin embargo, es el primer y tercer estado del país cuando se trata de pacientes hospitalizados y muertes por día, respectivamente.

Hubo 112 muertes adicionales reportadas, para un total de más de 11,800, dijo Murphy.

Murphy publicó información compilada en un informe que analizó la serie de problemas que la pandemia ha expuesto en sus hogares de ancianos. Estas instalaciones han demostrado ser un punto caliente para la propagación del coronavirus y resultaron en numerosas muertes entre sus residentes. En un caso, la policía dijo que se encontraron 17 cuerpos apilados dentro de una pequeña morgue dentro de un hogar de ancianos de Nueva Jersey.

Citando la revisión, el gobernador dijo que "COVID-19 no creó el problema. Exacerbó los problemas sistémicos subyacentes que afectan la atención en hogares de ancianos".

El informe incluía recomendaciones para construir instalaciones seguras y de alto funcionamiento, como: fortalecer la capacidad de respuesta a emergencias; estabilizar las instalaciones y reforzar la fuerza laboral; aumentar la transparencia y la rendición de cuentas, y; construir un sistema más resistente y de mayor calidad mejorando la infraestructura de seguridad y calidad.

"Una de las recomendaciones específicas requiere instalaciones para mantener los preventivos de control de infecciones", dijo Murphy. Según el informe, aproximadamente un tercio de los hogares de ancianos en el estado fueron citados por una deficiencia de prevención y control de infecciones en 2017.

Murphy lo calificó como un problema "nacional", pero dijo que el estado enfrentará el problema de frente.

La vicepresidenta ejecutiva de1199SEIU United Healthcare Workers East, Milly Silva, estuvo presente en la reunión informativa sobre coronavirus de Murphy el miércoles y agradeció a los funcionarios por compilar el informe, que calificó como un "punto de partida" para los cambios por venir y agradeció al estado por reconocer la alta demanda y el estrés enfrentado por el personal, especialmente durante la pandemia.

"Sabemos que este esfuerzo se trata de formar una respuesta efectiva en el futuro, observar las condiciones subyacentes en un enfoque sistémico y reconocer que hay problemas a corto plazo y esto requiere comunicación, coordinación y colaboración", dijo.

"A medida que avanzamos desde hoy, espero que el amplio debate en Nueva Jersey sobre el futuro de la atención esté guiado, no por la política, sino por epidemiólogos, médicos y expertos en salud pública y con las voces de los residentes de hogares de ancianos, sus familiares y los cuidadores...Si no los incluimos, no llevaremos el sistema de atención a largo plazo de Nueva Jersey al lugar donde todos merecemos que esté ", continuó Silva.