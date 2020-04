Ex empleados de hogar de ancianos en NJ describen condiciones viles

Lo que debes saber Los empleados de un hogar de ancianos en Nueva Jersey, donde la policía dijo que se encontraron 17 cuerpos apilados dentro de una pequeña morgue, dijeron que las condiciones en las instalaciones eran viles mucho antes de la pandemia de COVID-19

NUEVA JERSEY -- Los empleados de un hogar de ancianos en Nueva Jersey, donde la policía dijo que se encontraron 17 cuerpos apilados dentro de una pequeña morgue, dijeron que las condiciones en las instalaciones eran viles mucho antes de la pandemia de COVID-19.

Los ex trabajadores del Andover Subacute and Rehabilitation Center no querían ser identificados, pero le dijeron a nuestra cadena hermana, News 4 New York, que las prácticas y las regulaciones en las instalaciones del condado de Sussex no cumplían con las regulaciones cuando trabajaban allí. Ambos dejaron sus trabajos recientemente, por temor a su propia seguridad después de que la epidemia comenzó a propagarse en el centro.

"Había orina y materia fecal en el piso, en el pasillo, en la habitación, era completamente asqueroso … He visto chinches en las camas de los pacientes y, ya sabes, lo hemos reportado un par de veces y nada se está haciendo al respecto. Nada. No les importan los pacientes ", dijo uno de los ex empleados. "Y luego, con el virus … las cosas empeoraron 10 veces porque no hay nadie allí para ayudar a estos residentes, porque el personal tiene tanto miedo de trabajar allí".

Ese empleado dijo que Andover le pedía al personal que viniera a trabajar incluso si eran sintomáticos para COVID-19. Otro trabajador dijo que a los empleados no se les proporcionó el EPP (equipo de protección personal) adecuado cuando trabajaban mientras que más y más los residentes se enfermaban.

"Usaba una máscara porque la traía de casa. No me daban una máscara", dijeron, describiendo cómo una persona, que se cree que es un supervisor, les dijo que "no deberían usar una máscara" y que la instalación no tenía ningunas para dar.

Uno de los empleados dijo que contrajeron COVID-19 en Andover.

El centro tenía una calificación de "muy por debajo del promedio" por su salud y categorías generales antes de la crisis, mostró un informe del Departamento de Salud obtenido por el equipo de investigación de News 4, I-Team. Se le han emitido docenas de citaciones en los últimos años, cinco de ellas durante la inspección más reciente el 1 de marzo. El informe del Departamento de Salud mostró una falta de control de infecciones y suministros.

Andover también recibió dos multas federales en los últimos tres años, por un total de más de $20,000.

Los funcionarios estatales de salud ordenaron la entrada de consultores y prometieron más inspecciones, pero los ex trabajadores afirman que la instalación a menudo sabe y tiene tiempo para prepararse para esas inspecciones.

En una declaración de la administración de la instalación, Andover Subacute and Rehabilitation II dijo que "siguen confiando en que dicha revisión confirmará que la instalación ha abordado los desafíos sin precedentes de esta pandemia de manera adecuada. Nuestra principal prioridad es la salud y seguridad de nuestros residentes, y continuamos enfocándonos en brindar la mejor atención posible durante esta emergencia sin precedentes".

La semana pasada, una denuncia anónima llevó a la policía a descubrir más de una docena de cuerpos apilados en una habitación. Los cuerpos habían sido trasladados allí después de ser almacenados en un cobertizo, informó el New York Times.

El representante Josh Gottheimer confirmó más tarde a News 4 New York que antes del descubrimiento perturbador, había recibido una llamada de uno de los administradores del hogar de ancianos, también infectado con COVID-19, que se necesitaban más bolsas para cadáveres. El congresista dijo que 68 personas murieron dentro de las instalaciones para personas de la tercera edad, 26 de las cuales dieron positivo para el virus y dos eran miembros del personal.

Las autoridades locales dicen que el hogar de ancianos afirmó que los residentes infectados estaban alojados en pisos o alas separadas para detener la propagación. La instalación publicó previamente una declaración en la que cuestionaba que el recuento de cadáveres había llegado a 17, diciendo que nunca había sido más de 15.

"Los problemas de respaldo y después de las horas de fin de semana festivo, más las muertes más que el promedio, contribuyeron a la presencia de más fallecidos de lo normal en la sala de espera de las instalaciones", se lee en el comunicado.

Gottheimer dijo que está trabajando con el departamento de salud estatal, FEMA y el gobernador para ver si pueden obtener más apoyo porque los hogares de ancianos en todo el estado se han visto muy afectados por el coronavirus.

El gobernador Phil Murphy se dirigió al incidente en una conferencia de prensa el 16 de abril.

"También estoy indignado porque se permitió que los cuerpos de los muertos se acumularan en una morgue improvisada en las instalaciones", dijo, y agregó que "podemos y debemos ser mejor".

Murphy dijo que había pedido a la oficina del fiscal general que investigara el incidente y otras residencias con una tasa de mortalidad inusualmente alta.

Casi todos los hogares de ancianos en el estado han reportado al menos un caso de coronavirus en sus instalaciones, con el 90% de los 375 centros de Nueva Jersey con un caso confirmado.

En Elizabeth, tres centros de atención a largo plazo informaron el martes un total combinado de 65 muertes, según el funcionario de salud de la ciudad. Una de los hogares parecía tener un problema con la falta de reportes sobre el número de casos que provenían de allí, lo que podría empeorar la situación.

Se espera que los familiares de quienes murieron en el Elizabeth Nursing and Rehabilitation Center se reúnan el jueves y exijan respuestas del personal y del estado.

El gobierno federal también está bajo presión para rastrear las muertes en estos centros de atención debido a las asombrosas tasas de mortalidad.