Cómo hablar con tus hijos sobre sexo

El sexo puede ser un tema incómodo para muchas familias, pero no tiene por qué serlo. Expertos dicen que nunca es demasiado tarde para empezar a tener esas conversaciones con sus hijos.

"La sexualidad es prácticamente parte de todo nuestro desarrollo en la continuidad de ser un ser humano. Por lo tanto, no existe una etapa temprana para comenzar a hablar sobre sexo, sexualidad y desarrollo sexual", explica Edna Rodríguez, del Mercy Medical Center & Brightside de Trinity Health of New England.

Para los niños más pequeños, esas conversaciones comienzan con los aspectos básicos de nuestro cuerpo. Esas conversaciones pueden desarrollarse a medida que crece, según lo que los padres consideren más adecuado para su hijo.

“La ciencia demuestra que cuanto más temprano y más abiertos seamos a hablar con nuestros hijos, a enseñarles los nombres apropiados, las partes del cuerpo, menos susceptibles serán a tener interacciones inapropiadas”, explica Rodríguez.

La psicóloga clínica y experta en salud mental de adolescentes dice que en lugar de sentar a sus hijos para “darles una charla” o crear una situación incómoda, puede encontrar momentos para enseñarles siguiendo sus pasos. Algunos ejemplos pueden ser si escucha a su hijo hablar de chistes de doble sentido o si alguien que conoce está embarazada o acaba de tener un bebé. Para los niños más pequeños, la hora del baño puede ser un momento apropiado para hablar sobre las partes del cuerpo.

¿Qué tan importante es tener estas conversaciones?

Estudios muestran que los adolescentes que se sienten cómodos hablando del tema con sus padres es más probable que esperen para tener relaciones y usarán protección. Hablar sobre sexo seguro es importante: las ETS son comunes entre los jóvenes y, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, aproximadamente la mitad de los casos reportados en EEUU corresponden a personas de entre 15 y 24 años. Y aunque las tasas de embarazo adolescente han ido disminuyendo en EEUU, el problema sigue siendo un factor importante en las tasas de abandono escolar de las niñas en la escuela secundaria.

Agrega que si no habla con sus hijos sobre sexo, ellos encontrarán la información en otro lugar que tal vez no lo aborde de la manera que usted espera.

"Cada familia tiene un sistema de valores. Y eso es muy individual, muy cultural para cada sistema familiar. Y eso es lo que nosotros como padres, aportamos", dice.

Y cualquiera que sea su sistema de valores, Rodríguez dice que es importante mantener la calma cuando lo hable con sus hijos, especialmente si le preocupa su comportamiento.

"Muchas veces, cuando nos enfrentamos a un niño que hace algo que pensamos que no debería hacer porque nuestro sistema de valores es diferente, reaccionamos abruptamente. Y eso hace que los niños se cierren y mientan… porque no quieren decepcionarnos", dice Rodríguez.

Si sus hijos empiezan a hacer preguntas, piense detenidamente en cómo responderá, hasta en su lenguaje corporal.

"Creo que es muy importante no alterarse para sorprenderlos o aislarlos, porque, nuevamente, lo que queremos lograr es una nuestra relación con nuestros hijos, especialmente en temas de sexo y sexualidad, que sientan que pueden confiar en nosotros, que puedan venir a nosotros."

Rodríguez explica que a medida que los niños comienzan a tener relaciones románticas, los padres deben darles espacio para explorarlas y al mismo tiempo estar atentos a cualquier señal de alerta o comportamiento poco saludable. El retraimiento, los cambios de humor y la irritabilidad son signos comunes de un problema, así como una menor participación en sus actividades o pasatiempos normales.

"Cada niño es único y puede actuar de manera diferente. Pero una vez que comenzamos a ver que esta relación es la fuente de estrés, eso es una fuente de una especie de obsesión. Algunos niños se concentran mucho en la relación, es el momento es como tener una conversación sobre la relación en particular y cómo va".

Otras señales de alerta importantes serían si nota signos de comportamiento controlador o signos de abuso físico, como moretones.

Un último consejo de Rodríguez: la única manera de guiar a sus hijos es si crea el escenario para que quieran ser guiados.