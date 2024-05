Retiran cargos contra Kai Cenat vinculado al caos de su sorteo en Union Square

NUEVA YORK -- Un streamer y YouTuber que fue acusado de incitar a disturbios después de que una multitud de miles de sus seguidores estalló en el caos en Manhattan el verano pasado no enfrentará cargos por el caos que se produjo como resultado de un sorteo.

La oficina del fiscal de distrito de Manhattan dijo el martes por la noche que no procesarían al influencer de las redes sociales Kai Cenat, de 22 años, por la locura que se produjo en Union Square el 4 de agosto. Otros dos, Denzel Dennis y Muktar Din, tampoco enfrentarán procesamiento. por su papel en los disturbios que se tornaron violentos.

Manténte al tanto de las noticias locales y del estado del tiempo. Suscríbete a nuestros newsletters gratuitos aquí.

La oficina del fiscal del distrito dijo que Cenat ya había pagado 55,000 dólares en restitución, y que los otros dos también habían pagado poco más de 1,000 dólares cada uno. Cenat también publicó una larga disculpa en su cuenta de Snapchat, que Dennis y Din volverían a publicar.

"Cuando promocioné un sorteo de PS5 en Union Square Park, creó una situación peligrosa involuntaria debido a la forma en que la promocioné y publicité. El resultado fue una situación insegura para las personas que viven y trabajan en el vecindario, los socorristas y mis seguidores que asistieron al evento", decía la disculpa. "Pido disculpas por la interrupción y el daño a la comunidad, el parque, los vehículos y los escaparates de la zona… Pido disculpas a los socorristas que tuvieron que soportar la reacción violenta de esta promoción irresponsable y trabajar para restablecer la calma".

También ofreció una disculpa a sus seguidores que asistieron al evento y no se portaron mal, diciendo que "nunca fue mi intención que se saliera tanto de control".

La oficina del fiscal del distrito dijo que el caso sería desestimado oficialmente después de que la disculpa estuviera en las redes sociales durante 24 horas completas. Los fiscales también dijeron que ninguno de los tres había tenido nuevos arrestos desde el incidente.

Así es como se veía en Union Square durante el caos de Kai Cenat

Miles de fanáticos de Cenat, quien tiene millones de seguidores en Twitch, YouTube y otras plataformas, se presentaron luego de que Cenat anunciara que estaría allí regalando consolas de videojuegos y otros dispositivos electrónicos esa tarde. Una multitud, en su mayoría jóvenes, abarrotó el parque, y algunos corrieron por las calles cercanas, balancearon objetos contra las ventanillas de los automóviles y se subieron a los autobuses.

No está del todo claro qué hizo exactamente que la multitud se rebelara, pero a las 3:30 p.m. Se vio a personas arrojando basura a la policía y derribando barreras alrededor del perímetro. Los testigos informaron haber visto a otros arrojando sillas y botellas.

La policía dijo que varias personas, incluidos agentes, resultaron heridas, incluidas al menos cuatro que fueron trasladadas a hospitales. Unas 65 personas fueron arrestadas, casi la mitad de las cuales eran menores. La policía estimó que la multitud ascendía a entre 5,000 y 6,000 personas.

Los oficiales finalmente sacaron a Cenat de la multitud masiva, y luego se lo vio hablando con varios funcionarios.

Cenat, que creció en El Bronx, pero ahora vive en Atlanta, dijo que había planeado el evento como un regalo para su ciudad natal.

"Soy de Nueva York y nunca quisiera que la ciudad se pusiera patas arriba debido a un comportamiento no deseado, irresponsable y peligroso. Quería hacer algo interesante y divertido para la gente y no pensé que se convertiría en algo que causara daño a la gente de la ciudad, y debería haber pensado más sobre la publicación antes de anunciarla", decía su disculpa en Snapchat. "Las acciones de algunas de las personas que asistieron fueron inaceptables. En ningún momento está bien actuar físicamente en situaciones como esta o destruir propiedad o intentar dañar a las personas… las redes sociales son una herramienta muy poderosa para hacer el bien, pero también puede provocar situaciones peligrosas no deseadas si no se utiliza correctamente."

En un video publicado en Twitch aproximadamente una semana después del caos, Cenat dijo que estaba "más que decepcionado" por el mal comportamiento que ocurrió. Cenat estaba molesto por lo que surgió de lo que, según él, se suponía que sería un sorteo divertido.

"No apruebo ninguna de las cosas que sucedieron", dijo en el video, señalando cómo algunos de sus seguidores saltaban sobre autos y arrojaban botellas durante la locura. "Nada de eso está bien, hermano, ¿sientes lo que estoy diciendo?"

¿Quién es Kai Cenat?

El creador de contenido es muy conocido por sus transmisiones en vivo en la plataforma Twitch.

Kai Cenat, quien según la policía organizó el sorteo que condujo a la caótica escena, es un transmisor de Twitch y YouTuber que ha estado creando contenido en línea desde 2018, cuando todavía estaba en la escuela secundaria. Es conocido por tener una gran base de fans y, en febrero de 2023, se convirtió en el streamer de Twitch con más suscriptores de todos los tiempos, con más de 100,000 suscriptores.

Ha ganado premios por su contenido, que incluye vídeos de él realizando diversos desafíos, bromas en línea y más. Además de esos videos, ganó seguidores por videos en los que charlaba con los espectadores en su canal Twitch, que inició en 2021.

Si bien no parecía que el truco del viernes fuera una broma de ningún tipo, ha hecho otros videos de bromas como pretender romper el controlador de PlayStation 4 de su hermano o tocar las puertas de los vecinos y salir corriendo, un video que se convirtió en el primero en romper un millón de visitas.