República Dominicana y Estados Unidos firman acuerdo de Cielos Abiertos: aquí qué significa

Luego de más de 25 años de negociaciones el Gobierno de Estados Unidos y el Gobierno de la República Dominicana firmaron el viernes el acuerdo de Cielos Abiertos para avanzar en la cooperación bilateral de aviación.

El acuerdo fue suscrito por el subsecretario de Estado para el Crecimiento Económico, Energía y Medio Ambiente, José W. Fernández, y el ministro de Turismo de la República Dominicana, David Collado, en el Palacio Nacional, contando con la presencia del presidente de la República Dominicana, Luis Abinader Corona; la encargada de Negocios de la Embajada de los Estados Unidos en Santo Domingo, Patricia Aguilera y el congresista estadounidense, Adriano Espaillat.

“Es una victoria increíble tanto para los estadounidenses como para los dominicanos”, dijo el congresista Adriano Espaillat. “Quizás lo más importante es que permitirá directamente a más familias domínico-estadounidenses, visitantes y turistas estadounidenses tener opciones de viaje asequibles para visitar el país y a sus seres queridos en el extranjero. Este convenio envía un mensaje claro de que la relación entre Estados Unidos y la República Dominicana es más fuerte que nunca y continuaremos nuestros esfuerzos colectivos para fortalecer esta alianza durante muchos años más”.

Yesterday marked a historic moment in the histories of our two countries with the official signing ceremony of the “Open Skies” Aviation Agreement between the United States and the Dominican Republic. 🇺🇸✈️🇩🇴



Honored to help usher in the finalization of this landmark agreement. pic.twitter.com/MtUMD81TQV