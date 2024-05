Dominicanos en Nueva Jersey salen a las urnas para elegir su próximo presidente

Los dominicanos en Nueva Jersey salieron a ejercer su derecho al voto durante una jornada tranquila tanto en el área triestatal como en República Dominicana.

“Lo primero que hice fue levantarme con eso, con el entusiasmo de venir a cumplir con ese deber sagrado”, dijo Francisco Concepción, votante dominicano en Nueva Jersey.

“La democracia de nuestro país. Somos bastantes y es un derecho que les corresponde”, agregó Damaris Jakes, votante dominicana en el Estado Jardín.

Los dominicanos celebraban que pueden participar en la fiesta a la democracia de su país desde Estados Unidos y en Nueva Jersey se cuidó cada detalle para que este proceso se cumpliera sin problemas.

Sot cónsul ángel Pichardo, cónsul de DR en NJ

“Ha sido unas elecciones muy concurridas aquí he visto la participación de muchos dominicanos he recorrido casi todos los centros y veo que si hay participación”, dijo el cónsul de República Dominicana en Nueva Jersey, Ángel Pichardo.

“El ejercer el voto es muy importante tanto para la diáspora y para la República Dominicana, que gane el mejor y esperamos que la democracia pueda ser la más poderosa en todo esto”, añadió Luis Vélez, concejal dominicano en Paterson.

Después de que el dictador Rafael Trujillo fuera asesinado, en 1961, el país retomó el ejercicio a la democracia en firme solo en 1978 y la comunidad en el exterior se quiere asegurar de que conservarán ese privilegio.

"Porque nosotros queremos continuar con el cambio y nosotros queremos que nuestro país siga como está, con mucho progreso, mucho cambio. Y queremos que esto continúe, así como está. No puedo decir el nombre porque como usted sabe que esto es político”, dijo Encina Pérez, dominicana en Nueva Jersey.

En su mayoría fue un proceso tranquilo, pero hubo algunas excepciones.

"Vine aquí y no hay forma. Fui primero donde estoy acostumbrado a votar el acuerdo número diez y no aparezco en el patrón. Si no me voy a ir para mi casa, no voy a votar, no voy a ejercer”, dijo Esteban Morillo quien no pudo votar.

En Perth Amboy al sur de Nueva Jersey donde vive la segunda población más grande de dominicanos también de sentía el sabor de fiesta.