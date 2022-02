Puede haber demoras con los reembolsos federales, ¿pero qué hay de los estatales?

Los funcionarios del Departamento del Tesoro advirtieron el mes pasado a los contribuyentes de posibles demoras en la emisión de reembolsos este año, en parte debido a que la agencia tributaria sigue procesando millones de declaraciones de impuestos del año pasado. Sin embargo, los contribuyentes se preguntan qué esperar de los reembolsos estatales.

¿También se pagarán con retrasos? No, en realidad. Incluso es probable que veas primero los pagos de tu estado antes que el reembolso federal.

Descarga aquí nuestra aplicación para iOS o Android y recibe todas las alertas sobre noticias de Última Hora y El Tiempo.

Si bien el sistema tributario federal lidia con una sobrecarga de planillas sin procesar, el IRS informó el 11 de febrero que hasta el momento ha emitido 4.3 millones de reembolsos por un valor de $9, 500 millones de dólares.

Pero muchos contribuyentes que incluso presentaron sus impuestos el 24 de enero, cuando comenzó la temporada, siguen esperando. Reclamar el Crédito Tributario por Ingreso del Trabajo o el Crédito Tributario por Hijos retrasará la declaración de impuestos debido a las regulaciones diseñadas para impedir el fraude, pero eso significa que las personas que reclaman esos créditos y presentaron sus declaraciones temprano pueden no recibir su reembolso hasta principios de marzo, dijo el IRS.

Y otros problemas pueden retrasar el reembolso, como errores matemáticos o declarar sumas inexactas del Crédito Tributario por Hijos. En esos casos, la declaración de impuestos será revisada de forma manual por el personal del IRS, lo que provocaría demoras de semanas o incluso meses.

El IRS dijo el lunes que las declaraciones de impuestos con errores relacionados con el tercer cheque de estímulo, en las que falta información o en las que se sospecha fraude o robo, podrían demorar entre 90 y 120 días en resolverse.

En contraste, algunos contribuyentes reportan que han recibido los reembolsos de su estado incluso a poco más de una semana de presentar sus impuestos.

¿CÓMO VERIFICO EL ESTATUS DE MI REEMBOLSO ESTATAL?

Un contribuyente que presenta la declaración de impuestos federales puede verificar el estatus de su reembolso mediante la herramienta en español ¿Dónde está mi reembolso? del IRS; sin embargo, cada estado tiene su propio proceso para manejar los impuestos estatales sobre la renta.

El IRS demora en general 21 días en procesar una declaración electrónica, pero los estados pueden tardar unos 30 días o más. Cada entidad cuenta con un sistema en línea que le permite al contribuyente verificar el estado de su reembolso.

El contribuyente debe tener en cuenta que cada estado usa un sistema distinto al federal y al de otras entidades para informar a los contribuyentes sobre su declaración. No obstante, en general, hay dos datos primordiales que necesitará para verificar su reembolso.

El primero es el Seguro Social (SSN) o el Número de Identificación de Contribuyente Individual (ITIN). Si presenta una declaración conjunta, debe registrar el número de identificación que aparezca primero en la declaración.

Casi todos los estados también requerirán que proporcione el monto exacto del reembolso. Algunos estados solicitarán al contribuyente que redondee la cifra al monto más cercano, pero algunos estados, como Vermont, requieren la cantidad exacta.

Otros estados también pueden requerir la fecha de nacimiento, el año de declaración, estado civil y hasta el código postal.

Aquí encontrarás un listado de estados ordenados por orden alfabético con el enlace a la interfaz para verificar el estatus del reembolso.

Tenga en cuenta que Alaska, Florida, Nevada, Dakota del Sur, Texas, Washington y Wyoming no tienen impuesto estatal sobre la renta. Además, New Hampshire y Tennessee no gravan los salarios e ingresos regulares, pero gravan algunos ingresos de dividendos e inversiones.

Alabama

Arizona

Arkansas

California

Colorado

Connecticut

Carolina del Norte

Carolina del Sur

Delaware

Distrito de Columbia (D.C.)

Georgia

Hawaii

Idaho

Illinois

Indiana

Iowa

Kansas

Kentucky

Louisiana

Maine

Maryland

Massachusetts

Michigan

Minnesota

Mississippi

Missouri

Montana

Nebraska

Nueva Jersey

Nuevo México

Nueva York

Dakota del Norte

Ohio

Oklahoma

Oregon

Pensilvania

Rhode Island

Tennessee

Los residentes de Tennessee no pagan impuesto sobre la renta sobre sus ingresos y salarios. El impuesto solo se aplica a los ingresos por intereses y dividendos, y solo si supera los $ 1,250 ($ 2,500 para contribuyentes conjuntos). Es improbable un reembolso para este impuesto sobre la renta.

Utah

Vermont

Virginia

Virginia Occidental

Wisconsin