La Propuesta 1 de Nueva York se aprueba como enmienda constitucional estatal

NUEVA YORK -- Si bien el día de las elecciones se estaban definiendo contiendas más notables o muy publicitadas, había un elemento en el reverso de sus papeletas que los neoyorquinos tal vez no conocían tan bien.

Se votaron seis medidas en Nueva York, la primera de las cuales fue la Propuesta 1, una enmienda constitucional propuesta que se ha denominado la "Enmienda de Igualdad de Derechos".

Se la conoció mejor como Propuesta 1 y se aprobó el martes. ¿Qué dice? A continuación, un desglose.

¿Qué es la Propuesta 1 de Nueva York?

Este es el lenguaje de la Propuesta 1, que representaría un cambio a la sección 11 del artículo 1 de la constitución del estado, según el sitio web de la Junta Electoral del estado (BOE):

a. A ninguna persona se le negará la igual protección de las leyes de este estado o de cualquier subdivisión del mismo. Ninguna persona, por motivos de raza, color, etnia, origen nacional, edad, discapacidad, credo [o], religión o sexo, incluida la orientación sexual, la identidad de género, la expresión de género, el embarazo, los resultados del embarazo y la atención y autonomía de la salud reproductiva, estar sujeto a discriminación alguna en sus derechos civiles por cualquier otra persona o por cualquier empresa, corporación o institución, o por el estado o cualquier agencia o subdivisión del estado, de conformidad con la ley.

b. Nada en esta sección invalidará o impedirá la adopción de cualquier ley, reglamento, programa o práctica que esté diseñado para prevenir o desmantelar la discriminación sobre la base de una característica enumerada en esta sección, ni ninguna característica enumerada en esta sección se interpretará en el sentido de interferir, limitar o negar los derechos civiles de cualquier persona basándose en cualquier otra característica identificada en esta sección.

Entonces, ¿en qué se diferencia eso de lo que se dice actualmente?

En efecto, la constitución protege contra el "trato desigual basado en raza, color, credo y religión", afirma el sitio web del BOE. Según la nueva propuesta, el BOE dice que la constitución también protegería contra el trato desigual basado en "etnicidad, origen nacional, edad, discapacidad, sexo, orientación sexual, identidad de género, expresión de género, embarazo y resultados del embarazo, así como atención de salud reproductiva". y autonomía."

¿Quién estaba a favor o en contra de la Propuesta 1?

Gran parte del debate en torno a la propuesta se centra en la protección del derecho al aborto, aunque la palabra "aborto" no se menciona en ninguna parte de la papeleta. Y los críticos habían dicho que hay algo más en la Propuesta 1 que los puso furiosos.

Sasha Ahuja, que dirige una coalición de organizaciones que instan a los neoyorquinos a votar "sí", dijo que la Propuesta 1 añade protecciones al aborto a la constitución estatal y cierra lagunas para garantizar que nadie pueda sufrir discriminación. Antes del día de las elecciones, dijo que el 71% de los neoyorquinos apoyaban la propuesta.

La gobernadora Kathy Hochul expresó su apoyo en un artículo de opinión del Daily News en octubre, diciendo: "Es un voto para garantizar que las mujeres, no los políticos como yo, tengan el poder de tomar decisiones sobre sus propios cuerpos".

Mientras tanto, el ex candidato republicano a gobernador Lee Zeldin se unió a una coalición que instaba a votar "no", diciendo que cubre "todo tipo de otras cosas que no tienen nada que ver con el aborto". Él y otros críticos habían dicho que el lenguaje de la propuesta es vago y abre la puerta a cambios constitucionales que podrían afectar a las escuelas, los derechos de voto y las familias.

"Puede sonar maravilloso proteger contra el trato desigual de estas clases, sin embargo es exactamente lo contrario", dijo Liza Azzarelli, del grupo "Save Our Schools" en Long Island, a NBC New York en octubre.

"Están buscando aprobar esto porque quieren alterar la dinámica familiar", dijo el asambleísta estatal Michael Fitzpatrick, que representa al condado de Suffolk.

Pero Ahuja negó esas afirmaciones, diciendo que quienes se oponen a la medida estaban "intentando dividir y distraer a los neoyorquinos".

¿Cuándo cierran las urnas el día de las elecciones?

El día de las elecciones es el martes 5 de noviembre. Las urnas abrieron a las 6 a.m. y cerraron a las 9 p.m., aunque cualquier persona en la fila esperando para votar en ese momento todavía podría emitir su voto.