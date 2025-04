Tres personas mueren en vías de tren Amtrak tras impacto en Bucks County

Tres personas fueron atropelladas mortalmente como resultado de un accidente con tren de Amtrak en el condado de Bucks, provocando la suspensión también de servicio de SEPTA, según funcionarios.

Las autoridades investigan los detalles después de que SEPTA informara que hubo un accidente con Amtrak en el condado de Bucks el jueves en la tarde que involucró a varias personas.

La Policía fue enviada a la zona de Beaver y Prospect para atender el incidente en las vías del tren.

El jueves 3 de abril, el tren #85 de Amtrak viajaba de Boston a Richmond, Virginia, aproximadamente a las 6:10 p.m., cuando tres personas en la vía entraron en contacto con el tren en Bristol, Pensilvania, según funcionarios de Amtrak.

No se han reportado heridos entre los 236 pasajeros ni la tripulación a bordo. Amtrak está trabajando con el Departamento de Policía del Municipio de Bristol para investigar el incidente.

Trenton: Service is suspended until further notice due to an Amtrak strike resulting in a fatality near Bristol Station. Alternate service suggestions are available using the SEPTA Trip Planner. https://t.co/Ngh9QsTIbm

Además, el servicio de trenes de Amtrak entre Filadelfia y Nueva York está suspendido temporalmente. La agencia de transporte comunicó que "Todo el tráfico ferroviario entre Filadelfia y Nueva York está temporalmente suspendido debido a las obras de los municipios locales en la zona. Se espera un retraso prolongado. Agradecemos su paciencia durante este retraso".

Travel Advisory: All rail traffic between Philadelphia and New York is temporarily stopped due to local municipalities working in the area. A lengthy delay is expected. We appreciate your patience during this delay.